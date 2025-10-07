एक्सप्लोरर
जवानी में ऐसी दिखती थीं शबाना आजमी, देखिए 10 फोटोज में एक्ट्रेस की खूबसूरती
Shabana Azmi Photos: एक्ट्रेस शबाना आजमी अपनी शानदार एक्टिंग के साथ खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं. देखिए शबाना की जवानी के दिनों की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जो उनके एलिगेंट चार्म को बयां करती हैं
बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन और टैलेंटेड एक्ट्रेस शबाना आजमी ने न सिर्फ फिल्मों में दमदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीता, बल्कि अपनी सादगी और क्लासिक ब्यूटी से भी सबको दीवाना बनाया. 70-80 के दशक में उनकी खूबसूरती का अलग ही जादू छाया था . आइए देखते हैं शबाना आज़मी की जवानी के दिनों की 10 तस्वीरें.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 07 Oct 2025 02:42 PM (IST)
Tags :Shabana Azmi
बॉलीवुड
8 Photos
छोटी बहन का ध्यान रखने के लिए अरबाज खान के बेटे अरहान हैं तैयार, मां मलाइका ने किया ऐसे रिएक्ट
बॉलीवुड
10 Photos
जवानी में कैसी दिखती थी जया बच्चन? 10 तस्वीरों में खूबसूरती देख आप भी कहेंगे बच्चन साहब ने सही फैसला लिया
बॉलीवुड
7 Photos
महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा की लेटेस्ट तस्वीरें, व्हाइट लहंगे में लगीं हुस्न परी, एक्ट्रेसस को दे रही हैं कंपटीशन
बॉलीवुड
10 Photos
2025 में इन एक्ट्रेसेस ने दी है प्रेग्नेंसी की गुड न्यूज, किसी ने स्वीटरजलैंड से दिया सरप्राइज तो किसी ने शेयर की खास फोटो
बॉलीवुड
7 Photos
सैफ अली खान की जबरदस्त फैन हैं ये दिग्गज एक्ट्रेस, यकीन न हो तो खुद देख लीजिए उनका पोस्ट
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'ट्रंप को जरूर नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर वो...', ताइवान के राष्ट्रपति ने रख दी ये शर्त
पंजाब
पंजाब सरकार ने 'जहरीली' कोल्ड्रिफ सिरप पर लगाया बैन, आदेश जारी
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion