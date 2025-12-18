एक्सप्लोरर
कपिल शर्मा की पत्नी की 10 तस्वीरें, पति की फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 से किया है डेब्यू
Kapil Sharma Wife 10 Photos: कॉमेडियन कपिल शर्मा की वाइफ इन दोनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है. हाल ही में उन्होंने अपने पति की फिल्म किस किसको प्यार करूं 2 से डेब्यू किया है.
कॉमेडियन कपिल शर्मा इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. उनकी इस फिल्म को दर्शकों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. वहीं फिल्म रिलीज के बाद उनकी पत्नी गिन्नी चतरथ भी चर्चा में आ गई हैं. गिन्नी ने अपने पति की फिल्म से डेब्यू किया है.
Published at : 18 Dec 2025 01:18 PM (IST)
