हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'बाबा रामदेव और राहुल गांधी को बुलाना चाहूंगी..'राखी सावंत करने वाली हैं स्वयंवर? सेलेब्स को नहीं पॉलिटिशियन को बुलाएंगी

'बाबा रामदेव और राहुल गांधी को बुलाना चाहूंगी..'राखी सावंत करने वाली हैं स्वयंवर? सेलेब्स को नहीं पॉलिटिशियन को बुलाएंगी

राखी सांवत अपनी अपने बेबाक अंदाज और बेबाक बयान के लिए जानी जाती हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है. एक्ट्रेस ने कुछ ऐसा कह दिया है, जिसके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाएंगे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Dec 2025 03:16 PM (IST)
राखी सावंत को यूं ही नहीं ड्रामा क्वीन कहा जाता है. वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देती हैं जिससे कोई ना कोई ड्रामा क्रिएट हो ही जाता है. इस बार भी वो अपने बेबाक बोल की वजह से चर्चा में आ गई हैं.

राखी सावंत हाल ही में मनीषा रानी के पॉडकास्ट में पहुंची थीं. जहां, उन्होंने एक बार फिर से शादी को लेकर कुछ ऐसा कहा है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है.
पॉडकास्ट में राखी सावंत से मनीषा ने पूछा कि अगर आप दोबारा स्वयंवर करना चाहेंगी या होगा तो किन सेलेब्स को बुलाएंगी.
Published at : 18 Dec 2025 03:16 PM (IST)
