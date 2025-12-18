हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिसमस पर दिखना है ग्लैमरस, तो इन एक्ट्रेसेस के रेड ड्रेस लुक्स करें ट्राई

क्रिसमस पर दिखना है ग्लैमरस, तो इन एक्ट्रेसेस के रेड ड्रेस लुक्स करें ट्राई

Christmas Inspired Look: रेड ड्रेस पहनकर आप भी क्रिसमस पार्टी के लिए स्टाइलिश और ग्लैमरस नजर आ सकती हैं. इन एक्ट्रेसेस के लुक्स से इंस्पिरेशन लेकर आप अपने फैशन गेम का लेवल अप कर सकती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Dec 2025 02:48 PM (IST)
Christmas Inspired Look: रेड ड्रेस पहनकर आप भी क्रिसमस पार्टी के लिए स्टाइलिश और ग्लैमरस नजर आ सकती हैं. इन एक्ट्रेसेस के लुक्स से इंस्पिरेशन लेकर आप अपने फैशन गेम का लेवल अप कर सकती हैं.

क्रिसमस का सीजन आते ही फैशन का मिज़ाज बदल जाता है. अगर आप भी इस फेस्टिव सीजन में ग्लैमरस और स्टाइलिश दिखना चाहती हैं तो बॉलीवुड और टीवी की इन एक्ट्रेसेस के रेड ड्रेस लुक्स से प्रेरणा ले सकती हैं. रेड कलर हर स्किन टोन पर जचता है और पार्टी या डिनर इवेंट्स के लिए परफेक्ट माना जाता है.

दीपिका ने फुल-लेंथ रेड गाउन में अपने स्टाइल स्टेटमेंट को सेट किया हैं. साइड स्लिट और फ्लोइंग हेमलाइन ने उनके लुक को बेहद एलीगेंट बनाया है. हील्स और रेड लिपस्टिक के साथ यह लुक परफेक्ट लगेगा.
दीपिका ने फुल-लेंथ रेड गाउन में अपने स्टाइल स्टेटमेंट को सेट किया हैं. साइड स्लिट और फ्लोइंग हेमलाइन ने उनके लुक को बेहद एलीगेंट बनाया है. हील्स और रेड लिपस्टिक के साथ यह लुक परफेक्ट लगेगा.
आलिया ने रेड ड्रेस में फिट एंड फ्लेयर स्टाइल दिखाया हैं. मिनिमल ज्वेलरी और खुले बालों ने उनके लुक को सादगी और स्टाइल का परफेक्ट बैलेंस दिया हैं.आप ये लुक ट्राई कर सकते है.
आलिया ने रेड ड्रेस में फिट एंड फ्लेयर स्टाइल दिखाया हैं. मिनिमल ज्वेलरी और खुले बालों ने उनके लुक को सादगी और स्टाइल का परफेक्ट बैलेंस दिया हैं.आप ये लुक ट्राई कर सकते है.
Published at : 18 Dec 2025 02:48 PM (IST)
