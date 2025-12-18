कहां हैं ऐश्वर्या राय की ऑनस्क्रीन बहन, 24 सालों में खूबसूरत एक्ट्रेस का इतना बदल गया लुक

'ये दिल आशिकाना' फिल्म 2002 की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी. इस साल बॉक्स ऑफिस पर ऐश्वर्या राय, रानी मुखर्जी ,करीना कपूर और अमीषा पटेल की फिल्में रिलीज हुई थीं. हालांकि उन दिनों अगर किसी की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो थी जिविधा. इस फिल्म की सफलता से जिविधा रातोंरात स्टार बन गई गई थीं.