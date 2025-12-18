हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कहां हैं ऐश्वर्या राय की ऑनस्क्रीन बहन, 24 सालों में खूबसूरत एक्ट्रेस का इतना बदल गया लुक

Jividha Sharma: बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेसेस आईं, जिन्होंने अपने डेब्यू से तहलका मचा दिया, लेकिन अचानक इंडस्ट्री से वो गायब हो गईं. कुछ ऐसा ही साल 2002 में डेब्यू करने वाली इस एक्ट्रेस के साथ भी हुआ.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Dec 2025 03:44 PM (IST)
Jividha Sharma: बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेसेस आईं, जिन्होंने अपने डेब्यू से तहलका मचा दिया, लेकिन अचानक इंडस्ट्री से वो गायब हो गईं. कुछ ऐसा ही साल 2002 में डेब्यू करने वाली इस एक्ट्रेस के साथ भी हुआ.

एक्शन-रोमांटिक फिल्म 'ये दिल आशिकाना' तो आपको जरूर याद होगी. इस फिल्म का निर्देशन कुक्कू कोहली ने किया था. फिल्म में करण नाथ के एक नई एक्ट्रेस ने भी डेब्यू किया था. उनके कातिलाना अंदाज और उसके होंठ के नीचे काला तिल ने सबका ध्यान खींचा था. फिल्म में उस एक्ट्रेस की मासूमियत पर हर कोई फिदा था.

मगर अफसोस जिविधा अपना स्टारडम ज्यादा दिनों तक संभाल नहीं पाईं. लगातार फ्लॉप फिल्में देने के बाद वह कुछ ही समय में वह बॉलीवुड से अचानक गायब हो गईं.
मगर अफसोस जिविधा अपना स्टारडम ज्यादा दिनों तक संभाल नहीं पाईं. लगातार फ्लॉप फिल्में देने के बाद वह कुछ ही समय में वह बॉलीवुड से अचानक गायब हो गईं.
'ये दिल आशिकाना' फिल्म 2002 की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी. इस साल बॉक्स ऑफिस पर ऐश्वर्या राय, रानी मुखर्जी ,करीना कपूर और अमीषा पटेल की फिल्में रिलीज हुई थीं. हालांकि उन दिनों अगर किसी की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो थी जिविधा. इस फिल्म की सफलता से जिविधा रातोंरात स्टार बन गई गई थीं.
'ये दिल आशिकाना' फिल्म 2002 की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी. इस साल बॉक्स ऑफिस पर ऐश्वर्या राय, रानी मुखर्जी ,करीना कपूर और अमीषा पटेल की फिल्में रिलीज हुई थीं. हालांकि उन दिनों अगर किसी की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो थी जिविधा. इस फिल्म की सफलता से जिविधा रातोंरात स्टार बन गई गई थीं.
Jividha Sharma Yeh Dil Aashiqanaa Aishwarya Rai Onscreen Sister Film Taal

