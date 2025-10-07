एक्सप्लोरर
सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड की 10 तस्वीरें: ग्लैमरस और हुस्न में यंग हसीनाओं को देती हैं मात
Salman Khan Ex Girlfriend: इस रिपोर्ट में हम आपको सलमान खान की उस गर्लफ्रेंड की तस्वीरें लाए हैं. जिसके साथ एक्टर शादी के बंधन में बंधने वाले थे. लेकिन ऐसा हो नहीं पाया.
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान अपने दबंग अवतार के साथ लव लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रहते हैं. सालों के करियर में सलमान का नाम कई हसीनाओं संग जुड़ा. इसमें से एक संगीता बिजलानी भी हैं. आज हम आपको संगीता की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिन्हें देख आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि वो 65 साल की हो चुकी हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 07 Oct 2025 05:21 PM (IST)
Tags :Sangeeta Bijlani Bollywood SALMAN KHAN
बॉलीवुड
10 Photos
सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड की 10 तस्वीरें: ग्लैमरस और हुस्न में यंग हसीनाओं को देती हैं मात
बॉलीवुड
10 Photos
माधुरी दीक्षित की हमशक्ल ने हिंदू क्रिकेटर संग की शादी, देखें हसीना की 10 तस्वीरें
बॉलीवुड
9 Photos
बेयोंसे के घर की इनसाइड तस्वीरें, 1600 करोड़ के मालिबू मेंशन के सामने शाहरुख का मन्नत है बुहत छोटा
बॉलीवुड
8 Photos
छोटी बहन का ध्यान रखने के लिए अरबाज खान के बेटे अरहान हैं तैयार, मां मलाइका ने किया ऐसे रिएक्ट
बॉलीवुड
10 Photos
जवानी में कैसी दिखती थी जया बच्चन? 10 तस्वीरों में खूबसूरती देख आप भी कहेंगे बच्चन साहब ने सही फैसला लिया
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'दिल्ली में बैठे NGO कर रहे शोर, बिहार से कोई नहीं आया...', SIR लिस्ट से नाम बाहर किए जाने की दलील पर SC में क्या बोला चुनाव आयोग
दिल्ली NCR
दिल्ली में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश से तापमान में गिरावट, अलर्ट जारी
इंडिया
जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर CJI गवई की मां और बहन को आया गुस्सा, बोलीं- ये घटना देश पर कलंक...
क्रिकेट
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड की 10 तस्वीरें: ग्लैमरस और हुस्न में यंग हसीनाओं को देती हैं मात
बॉलीवुड
10 Photos
माधुरी दीक्षित की हमशक्ल ने हिंदू क्रिकेटर संग की शादी, देखें हसीना की 10 तस्वीरें
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion