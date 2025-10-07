हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड की 10 तस्वीरें: ग्लैमरस और हुस्न में यंग हसीनाओं को देती हैं मात

सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड की 10 तस्वीरें: ग्लैमरस और हुस्न में यंग हसीनाओं को देती हैं मात

Salman Khan Ex Girlfriend: इस रिपोर्ट में हम आपको सलमान खान की उस गर्लफ्रेंड की तस्वीरें लाए हैं. जिसके साथ एक्टर शादी के बंधन में बंधने वाले थे. लेकिन ऐसा हो नहीं पाया.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 07 Oct 2025 05:21 PM (IST)
Salman Khan Ex Girlfriend: इस रिपोर्ट में हम आपको सलमान खान की उस गर्लफ्रेंड की तस्वीरें लाए हैं. जिसके साथ एक्टर शादी के बंधन में बंधने वाले थे. लेकिन ऐसा हो नहीं पाया.

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान अपने दबंग अवतार के साथ लव लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रहते हैं. सालों के करियर में सलमान का नाम कई हसीनाओं संग जुड़ा. इसमें से एक संगीता बिजलानी भी हैं. आज हम आपको संगीता की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं. जिन्हें देख आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि वो 65 साल की हो चुकी हैं.

1/10
संगीता बिजलानी ने 90 के दशक में बॉलीवुड में खूब नाम कमाया था. एक्ट्रेस ने उस दौरा में कई हिट फिल्मों में काम किया था.
संगीता बिजलानी ने 90 के दशक में बॉलीवुड में खूब नाम कमाया था. एक्ट्रेस ने उस दौरा में कई हिट फिल्मों में काम किया था.
2/10
इसी दौरान उनकी मुलाकात सलमान खान से हुई थी और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई. कई साल दोनों रिश्ते में रहे.
इसी दौरान उनकी मुलाकात सलमान खान से हुई थी और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई. कई साल दोनों रिश्ते में रहे.
3/10
फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब संगीता और सलमान ने शादी करने का फैसला कर लिया था. कहा जाता है कि दोनों की शादी के कार्ड्स भी छप गए थे. लेकिन फिर सलमान की किस्मत ने अलग मोड़ ले लिया और दोनों अलग हो गए.
फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब संगीता और सलमान ने शादी करने का फैसला कर लिया था. कहा जाता है कि दोनों की शादी के कार्ड्स भी छप गए थे. लेकिन फिर सलमान की किस्मत ने अलग मोड़ ले लिया और दोनों अलग हो गए.
4/10
सलमान से अलग होने के बाद संगीता का नाम क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन संग जुड़ा. इनके साथ एक्ट्रेस ने शादी भी कर ली थी.
सलमान से अलग होने के बाद संगीता का नाम क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन संग जुड़ा. इनके साथ एक्ट्रेस ने शादी भी कर ली थी.
5/10
लेकिन ये रिश्ता ज्यादा चल नहीं पाया और फिर दोनों तलाक लेकर अलग हो गए थे. अब संगीता अकेले ही हैप्पी लाइफ बिता रही हैं.
लेकिन ये रिश्ता ज्यादा चल नहीं पाया और फिर दोनों तलाक लेकर अलग हो गए थे. अब संगीता अकेले ही हैप्पी लाइफ बिता रही हैं.
6/10
संगीता बिजलानी आज 65 साल की हो चुकी हैं. लेकिन उनकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई बल्कि वो बढ़ती उम्र के साथ और भी हसीन हो रही हैं.
संगीता बिजलानी आज 65 साल की हो चुकी हैं. लेकिन उनकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई बल्कि वो बढ़ती उम्र के साथ और भी हसीन हो रही हैं.
7/10
इस बात का सबूत एक्ट्रेस का सोशल मीडिया अकाउंट दे रहा है. जहां वो हर दिन अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती हैं.
इस बात का सबूत एक्ट्रेस का सोशल मीडिया अकाउंट दे रहा है. जहां वो हर दिन अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती हैं.
8/10
सोशल मीडिया पर संगीता की तगड़ी फैन फॉलोइंग है. एक्ट्रेस को इंस्टाग्राम पर 5 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं.
सोशल मीडिया पर संगीता की तगड़ी फैन फॉलोइंग है. एक्ट्रेस को इंस्टाग्राम पर 5 मिलियन से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं.
9/10
संगीता बिजलावी फिटनेस फ्रीक हैं. वो इस उम्र में भी खुद को योगा करके फिट रखती हैं. इसकी टिप्स वो फैंस के साथ भी शेयर करती रहती हैं.
संगीता बिजलावी फिटनेस फ्रीक हैं. वो इस उम्र में भी खुद को योगा करके फिट रखती हैं. इसकी टिप्स वो फैंस के साथ भी शेयर करती रहती हैं.
10/10
बता दें कि संगीता ने अपने करियर में 'हथियार', 'योद्धा', 'इज्जत' और 'युगांधर' जैसी कई फिल्मों में काम किया है.
बता दें कि संगीता ने अपने करियर में 'हथियार', 'योद्धा', 'इज्जत' और 'युगांधर' जैसी कई फिल्मों में काम किया है.
Published at : 07 Oct 2025 05:21 PM (IST)
Tags :
Sangeeta Bijlani Bollywood SALMAN KHAN

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'दिल्ली में बैठे NGO कर रहे शोर, बिहार से कोई नहीं आया...', SIR लिस्ट से नाम बाहर किए जाने की दलील पर SC में क्या बोला चुनाव आयोग?
'दिल्ली में बैठे NGO कर रहे शोर, बिहार से कोई नहीं आया...', SIR लिस्ट से नाम बाहर किए जाने की दलील पर SC में क्या बोला चुनाव आयोग
दिल्ली NCR
दिल्ली में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश से तापमान में गिरावट, अलर्ट जारी
दिल्ली में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश से तापमान में गिरावट, अलर्ट जारी
इंडिया
जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर CJI गवई की मां और बहन को आया गुस्सा, बोलीं- ये घटना देश पर कलंक...
जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर CJI गवई की मां और बहन को आया गुस्सा, बोलीं- ये घटना देश पर कलंक...
क्रिकेट
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Tata Safari Long Term Review | Auto Live
Pawan Singh Vs Jyoti Singh: अब Instagram पर लड़ रहे हैं पवन और ज्योति; POST GOES VIRAL | ABPLIVE
Tata Tiago EV 2025 Facelift Review, Range | Auto Live
All-new Ducati Panigale V4 Detailed Walkaround: Features, Details all you need to know | Auto Live
2025 New BMW X3 diesel M Sport India review | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'दिल्ली में बैठे NGO कर रहे शोर, बिहार से कोई नहीं आया...', SIR लिस्ट से नाम बाहर किए जाने की दलील पर SC में क्या बोला चुनाव आयोग?
'दिल्ली में बैठे NGO कर रहे शोर, बिहार से कोई नहीं आया...', SIR लिस्ट से नाम बाहर किए जाने की दलील पर SC में क्या बोला चुनाव आयोग
दिल्ली NCR
दिल्ली में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश से तापमान में गिरावट, अलर्ट जारी
दिल्ली में अचानक बदला मौसम, भारी बारिश से तापमान में गिरावट, अलर्ट जारी
इंडिया
जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर CJI गवई की मां और बहन को आया गुस्सा, बोलीं- ये घटना देश पर कलंक...
जूता फेंकने की कोशिश की घटना पर CJI गवई की मां और बहन को आया गुस्सा, बोलीं- ये घटना देश पर कलंक...
क्रिकेट
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
वनडे में सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने वाले 7 कप्तान, लिस्ट में 2 भारतीय; रोहित-विराट शामिल नहीं
साउथ सिनेमा
Kantara Chapter 1 Worldwide Collection: 'कांतारा चैप्टर 1' ने तोड़े 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड, जानें हिट हुई या फ्लॉप
'कांतारा चैप्टर 1' ने तोड़े 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के रिकॉर्ड, जानें हिट हुई या फ्लॉप
ट्रेंडिंग
इसे देखने के लिए कलेजा चाहिए! ट्रेन से टकराया लड़के का सिर फिर खुल गई खोपड़ी- वीडियो वायरल
इसे देखने के लिए कलेजा चाहिए! ट्रेन से टकराया लड़के का सिर फिर खुल गई खोपड़ी- वीडियो वायरल
यूटिलिटी
महिला रोजगार योजना के 10 हजार नहीं मिले तो क्या करें, क्या आचार संहिता लगने के बाद मिलेंगे पैसे?
महिला रोजगार योजना के 10 हजार नहीं मिले तो क्या करें, क्या आचार संहिता लगने के बाद मिलेंगे पैसे?
जनरल नॉलेज
ADGP YS Puran Commits Suicide: हरियाणा के ADGP वाईएस पूरन की कितनी थी सैलरी, जिन्होंने गोली मारकर दे दी अपनी जान?
हरियाणा के ADGP वाईएस पूरन की कितनी थी सैलरी, जिन्होंने गोली मारकर दे दी अपनी जान?
ENT LIVE
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
पवन सिंह फिर विवादों में, अहाना कुमरा ने दावा किया कि उनके फैन्स उन्हें धमका रहे हैं
ENT LIVE
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Hina Khan's journey:: संघर्ष से ताकत तक
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Paisa LIVE
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
Embed widget