हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडIkkis Screening: धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म देखने पहुंचे सितारे, बॉबी देओल समेत कई स्टार्स ने ही-मैन की फोटो संग दिए पोज

Ikkis Screening: धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म देखने पहुंचे सितारे, बॉबी देओल समेत कई स्टार्स ने ही-मैन की फोटो संग दिए पोज

Ikkis Screening: अगस्त्य नंदा की डेब्यू फिल्म 'इक्कीस' दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है. फिल्म की रिलीज से पहले इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई जिसमें दिग्गज बॉलीवुड हस्तियां शामिल हुईं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 29 Dec 2025 11:07 PM (IST)
Ikkis Screening: अगस्त्य नंदा की डेब्यू फिल्म 'इक्कीस' दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है. फिल्म की रिलीज से पहले इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई जिसमें दिग्गज बॉलीवुड हस्तियां शामिल हुईं.

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इससे पहले आज मुंबई में फिल्म का प्रीमियर रखा गया जिसमें देओल फैमिली से लेकर सलमान खान तक ने शिरकत की. इस दौरान कई सेलेब्स ने धर्मेंद्र के पोस्टर के साथ खड़े होकर पोज दिए.

1/13
अपनी डेब्यू फिल्म 'इक्कीस' के प्रीमियर में अगस्त्य नंदा ब्लू शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहने दिखे. अपने लुक को उन्होंने फॉर्मल शूज के साथ पूरा किया था.
अपनी डेब्यू फिल्म 'इक्कीस' के प्रीमियर में अगस्त्य नंदा ब्लू शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहने दिखे. अपने लुक को उन्होंने फॉर्मल शूज के साथ पूरा किया था.
2/13
वहीं फिल्म की लीड एक्ट्रेस सिमर भाटिया ने अपने लुक से हर किसी का ध्यान खींच लिया. स्लीव्लेस ब्लाउज के साथ पोल्का डॉट साड़ी पहने एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत दिख रही थीं. साड़ी को उन्होंने बेल्ट के साथ स्टाइल किया था जो उनके लुक को मॉडर्न टच दे रहा था.
वहीं फिल्म की लीड एक्ट्रेस सिमर भाटिया ने अपने लुक से हर किसी का ध्यान खींच लिया. स्लीव्लेस ब्लाउज के साथ पोल्का डॉट साड़ी पहने एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत दिख रही थीं. साड़ी को उन्होंने बेल्ट के साथ स्टाइल किया था जो उनके लुक को मॉडर्न टच दे रहा था.
Published at : 29 Dec 2025 10:49 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Bobby Deol Ikkis Ikkis Screening

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Watch: भारत ने किया पिनाका गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण, 120KM तक नहीं बचेगान टारगेट, मुनीर की उड़ी नींद!
भारत ने किया पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण, 120KM तक नहीं बचेगान टारगेट, मुनीर की उड़ी नींद!
महाराष्ट्र
मुंबई: BEST की बस ने रिवर्स के दौरान लोगों को कुचला, 4 की मौत, 9 घायल, कस्डटी में ड्राइवर
मुंबई: BEST की बस ने रिवर्स के दौरान लोगों को कुचला, 4 की मौत, 9 घायल, कस्डटी में ड्राइवर
इंडिया
राहुल गांधी कहां मनाएंगे नए साल का जश्न? सामने आया गांधी फैमिली का न्यू ईयर प्लान
राहुल गांधी कहां मनाएंगे नए साल का जश्न? सामने आया गांधी फैमिली का न्यू ईयर प्लान
क्रिकेट
Year Ender 2025: पुरुषों में विराट कोहली टॉप पर, महिलाओं में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा ODI रन
पुरुषों में विराट कोहली टॉप पर, महिलाओं में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा ODI रन
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Janhit with Chitra Tripathi: 'सुप्रीम' आदेश..ये 'जनहित' की जीत है! | Kuldeep Sengar | SC |Unnao
Bharat Ki Baat: 2026 से पहले नफरत 'भारत छोड़ो'! | Tripura student Angel Chakma’s death
Bollywood News: दृश्यम 3 से अक्षय खन्ना की अचानक एग्जिट पर बढ़ा विवाद, निर्देशक अभिषेक पाठक का खुला चैलेंज (29.12.2025)
Sandeep Chaudhary: Unnao Case को लेकर क्या है राजनीतिक विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Kuldeep Sengar
New Year Celebration: नए साल पर पार्टी-डांस पर पाबंदी क्यों? क्यों हिंदू-मुसलमान? | Shahabuddin

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Watch: भारत ने किया पिनाका गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण, 120KM तक नहीं बचेगान टारगेट, मुनीर की उड़ी नींद!
भारत ने किया पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण, 120KM तक नहीं बचेगान टारगेट, मुनीर की उड़ी नींद!
महाराष्ट्र
मुंबई: BEST की बस ने रिवर्स के दौरान लोगों को कुचला, 4 की मौत, 9 घायल, कस्डटी में ड्राइवर
मुंबई: BEST की बस ने रिवर्स के दौरान लोगों को कुचला, 4 की मौत, 9 घायल, कस्डटी में ड्राइवर
इंडिया
राहुल गांधी कहां मनाएंगे नए साल का जश्न? सामने आया गांधी फैमिली का न्यू ईयर प्लान
राहुल गांधी कहां मनाएंगे नए साल का जश्न? सामने आया गांधी फैमिली का न्यू ईयर प्लान
क्रिकेट
Year Ender 2025: पुरुषों में विराट कोहली टॉप पर, महिलाओं में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा ODI रन
पुरुषों में विराट कोहली टॉप पर, महिलाओं में किस भारतीय ने बनाए सबसे ज्यादा ODI रन
बॉलीवुड
Ikkis Screening: 'इक्कीस' के पोस्टर पर धर्मेंद्र को देख रेखा को याद आए धर्मेंद्र, हाथ जोड़कर ही-मैन को दी श्रद्धांजलि
'इक्कीस' के पोस्टर पर धर्मेंद्र को देख रेखा को याद आए धर्मेंद्र, हाथ जोड़कर ही-मैन को दी श्रद्धांजलि
इंडिया
अमेरिकी ड्रोन, इजरायली बम, पिनाका और मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी, PAK के पैरों तले खिसक जाएगी जमीन!
US से MQ-9 ड्रोन, इजरायल से बम, पिनाका और Astra मिसाइलें... 79 हजार करोड़ की खरीद को मंजूरी
शिक्षा
JEE Advanced 2026 का शेड्यूल जारी, जानें कब से कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन?
JEE Advanced 2026 का शेड्यूल जारी, जानें कब से कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन?
ट्रेंडिंग
"इंडिया ही अच्छा था" भारत से फ्रांस गया युवक, पांच गुना महंगी गैस पर रोया रोना तो यूजर्स ने किया रिएक्ट
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget