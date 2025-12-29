एक्सप्लोरर
Ikkis Screening: धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म देखने पहुंचे सितारे, बॉबी देओल समेत कई स्टार्स ने ही-मैन की फोटो संग दिए पोज
Ikkis Screening: अगस्त्य नंदा की डेब्यू फिल्म 'इक्कीस' दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है. फिल्म की रिलीज से पहले इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई जिसमें दिग्गज बॉलीवुड हस्तियां शामिल हुईं.
धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इससे पहले आज मुंबई में फिल्म का प्रीमियर रखा गया जिसमें देओल फैमिली से लेकर सलमान खान तक ने शिरकत की. इस दौरान कई सेलेब्स ने धर्मेंद्र के पोस्टर के साथ खड़े होकर पोज दिए.
