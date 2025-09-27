एक्सप्लोरर
सैफ अली खान को प्रोड्यूसर को 10 बार किस करने पर मिलती थी फीस, एक्टर ने खुद किया खुलासा
Saif’s Shocking Reveal: सैफ अली खान ने हाल ही में एक मजेदार और चौंकाने वाला खुलासा किया. उन्होंने बताया कि उनकी फीस एक प्रोड्यूसर को 10 बार किस करने पर तय होती थी.
सैफ अली खान बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता हैं, जिनकी फिल्मों और पर्सनल लाइफ हमेशा चर्चा में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके कैरियर की शुरुआत में उनकी फीस एक प्रोड्यूसर को 10 बार किस करने पर तय होती थी. यह खुलासा उनके फैंस के लिए काफी हैरान करने वाला रहा.
Published at : 27 Sep 2025 03:28 PM (IST)
Tags :Cocktail SAIF ALI KHAN Being Cyrus
