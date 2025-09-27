हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसैफ अली खान को प्रोड्यूसर को 10 बार किस करने पर मिलती थी फीस, एक्टर ने खुद किया खुलासा

Saif’s Shocking Reveal: सैफ अली खान ने हाल ही में एक मजेदार और चौंकाने वाला खुलासा किया. उन्होंने बताया कि उनकी फीस एक प्रोड्यूसर को 10 बार किस करने पर तय होती थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Sep 2025 03:28 PM (IST)
सैफ अली खान बॉलीवुड के जाने-माने अभिनेता हैं, जिनकी फिल्मों और पर्सनल लाइफ हमेशा चर्चा में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में चौंकाने वाला खुलासा किया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके कैरियर की शुरुआत में उनकी फीस एक प्रोड्यूसर को 10 बार किस करने पर तय होती थी. यह खुलासा उनके फैंस के लिए काफी हैरान करने वाला रहा.

सैफ अली खान हाल ही में हुए एक हमले से उबरने के बाद अपने शुरुआती फिल्मी करियर के स्ट्रगल पर खुलकर बोले हैं. जनवरी में उनके घर में घुसपैठिए ने हमला किया था, जिसके बाद सर्जरी करानी पड़ी.
सैफ अब ठीक होकर काम पर लौट चुके हैं. एक इंटरव्यू में सैफ ने बताया कि पटौदी के नवाब मंसूर अली खान और शर्मिला टैगोर के बेटे होने के बावजूद बॉलीवुड में उनका सफर आसान नहीं था.
सैफ ने कहा कि साल 1993 में डेब्यू करने के बाद भी उनके लिए यह रास्ता बेहद मुश्किल रहा. लोग सोचते थे कि फिल्मी परिवार से होने के कारण उनके लिए सब आसान होगा, लेकिन सैफ के मुताबिक, ऐसा नहीं था.
सैफ की पेरेंटिंग सिम्पलिसिटी और हेसिटेशन में हुई थी, जबकि 90 के दशक में बड़े-बड़े, चमकदार सितारों की छवि की मांग थी.
सैफ ने अपनी जल्दी शादी और जिम्मेदारियों का भी जिक्र किया. 21 साल की उम्र में अमृता सिंह से शादी और 25 साल में सारा अली खान के पिता बनने के बाद उन पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ गया.
सैफ ने एक चौंकाने वाला किस्सा भी बताया कि करियर की शुरुआत में एक प्रोड्यूसर उन्हें हफ्ते के 1000 रुपये देती थी, लेकिन हर बार पैसे देते समय उससे गाल पर दस बार किस करने की शर्त रखती थी.
सैफ ने माना कि शुरुआती दौर में उन्हें फिल्मों में छोटे और साइड रोल ही मिलते थे. लोग कहते थे कि उन्हें काफी मौके मिले हैं, लेकिन उनके मुताबिक उन्हें बड़े हीरो वाली फिल्में नहीं मिल रही थीं. सैफ की कुछ एवरेज फिल्मों ने उन्हें बनाए रखा, लेकिन कई फ्लॉप फिल्मों ने हालात और मुश्किल कर दिए.
फिर दिल चाहता है, हम तुम और ओमकारा जैसी फिल्मों ने सैफ का करियर बदल दिया और उन्हें एक नई पहचान दिलाई.
काम की बात करें तो सैफ हाल ही में ज्वेल थीफ में नजर आए थे और अब वह अक्षय कुमार के साथ प्रियदर्शन की अगली फिल्म की शूटिंग पूरी कर चुके हैं.
Published at : 27 Sep 2025 03:28 PM (IST)
