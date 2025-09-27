सैफ ने माना कि शुरुआती दौर में उन्हें फिल्मों में छोटे और साइड रोल ही मिलते थे. लोग कहते थे कि उन्हें काफी मौके मिले हैं, लेकिन उनके मुताबिक उन्हें बड़े हीरो वाली फिल्में नहीं मिल रही थीं. सैफ की कुछ एवरेज फिल्मों ने उन्हें बनाए रखा, लेकिन कई फ्लॉप फिल्मों ने हालात और मुश्किल कर दिए.