बेहद ही आलीशान है रिद्धिमा कपूर का घर, अंदर से आती है 7-स्टार होटल जैसी वाइब

बेहद ही आलीशान है रिद्धिमा कपूर का घर, अंदर से आती है 7-स्टार होटल जैसी वाइब

Riddhima Kapoor House Pictures: हाल ही में फराह खान रिद्धिमा कपूर के घर पहुंची. जहां जाकर उन्होनें रिद्धिमा के आलीशान घर को विजिट किया, रिद्धिमा का घर बेहद ही स्टाइलिश था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Sep 2025 03:07 PM (IST)
Riddhima Kapoor House Pictures: हाल ही में फराह खान रिद्धिमा कपूर के घर पहुंची. जहां जाकर उन्होनें रिद्धिमा के आलीशान घर को विजिट किया, रिद्धिमा का घर बेहद ही स्टाइलिश था.

रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी काफी शानदार बंगले में रहती हैं. हाल ही में, कोरियोग्राफर फराह खान उनसे मिलने दिल्ली आईं जहां फराह ने अपने व्लॉग में दर्शकों को रिद्धिमा का आलीशान बंगला दिखाया. आइए देखतें हैं रिद्धिमा के बंगले की इनसाइड तस्वीरें.

1/7
फराह खान ने अपने यूट्यूब चैनल पर नया व्लॉग शेयर किया है. जहां फराह रिद्धिमा कपूर साहनी के दिल्ली वाले बंगले में गई थी.
फराह खान ने अपने यूट्यूब चैनल पर नया व्लॉग शेयर किया है. जहां फराह रिद्धिमा कपूर साहनी के दिल्ली वाले बंगले में गई थी.
2/7
जहां रिद्धिमा कपूर ने फराह का वेलकम फूलों की माला पहना कर किया.
जहां रिद्धिमा कपूर ने फराह का वेलकम फूलों की माला पहना कर किया.
3/7
बंगले के इंटीरियर की बात करें तो रिद्धिमा का बंगला बेहद ही आलीशान था, लाइट कलर की दीवार और पेंटिंग से उन्होनें घर को डेकोरेट किया था.
बंगले के इंटीरियर की बात करें तो रिद्धिमा का बंगला बेहद ही आलीशान था, लाइट कलर की दीवार और पेंटिंग से उन्होनें घर को डेकोरेट किया था.
4/7
यह रिद्धिमा कपूर का डाइनिंग एरिया है, जो की काफी स्टाइलिश हैं.
यह रिद्धिमा कपूर का डाइनिंग एरिया है, जो की काफी स्टाइलिश हैं.
5/7
इसके बाद रिद्धिमा ने सिटिंग एरिया भी दिखाया, जो कि बेहद शानदार था.
इसके बाद रिद्धिमा ने सिटिंग एरिया भी दिखाया, जो कि बेहद शानदार था.
6/7
यह रिद्धिमा के बंगले का लाउंज एरिया है, जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करतीं हैं.
यह रिद्धिमा के बंगले का लाउंज एरिया है, जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करतीं हैं.
7/7
रिद्धिमा के किचन की बात करें तो, उनका किचन एरिया भी काफी मॉडर्न था.
रिद्धिमा के किचन की बात करें तो, उनका किचन एरिया भी काफी मॉडर्न था.
Published at : 23 Sep 2025 03:05 PM (IST)
Tags :
Farah Khan Riddhima Kapoor Sahni

Photo Gallery

Embed widget