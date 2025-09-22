हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रवीना टंडन के बेटे की 10 तस्वीरें, रणबीर के आगे फेल हैं आर्यन खान, यकीन ना हो तो खुद देख लीजिए

रवीना टंडन के बेटे की 10 तस्वीरें, रणबीर के आगे फेल हैं आर्यन खान, यकीन ना हो तो खुद देख लीजिए

रवीना टंडन आए दिन किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहती हैं.एक्ट्रेस को दो बच्चे हैं एक बेटी और एक बेटा. राशा ने तो बॉलीवुड में एंट्री मार ली है, लेकिन रणबीर भी खूब लाइमलाइट में रहते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Sep 2025 12:10 PM (IST)
रवीना टंडन आए दिन किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहती हैं.एक्ट्रेस को दो बच्चे हैं एक बेटी और एक बेटा. राशा ने तो बॉलीवुड में एंट्री मार ली है, लेकिन रणबीर भी खूब लाइमलाइट में रहते हैं.

रवीना टंडन अपनी फैमिली के संग अक्सर क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पसंद करती हैं. ऐसे में वो अपने परिवार और बेटे रणबीरवर्धन थडानी के संग तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.

रणबीर अक्सर अपनी मां रवीना टंडन और बहन राशा थडानी के संग मस्ती करते हुए नजर आते हैं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती है.
रणबीर अक्सर अपनी मां रवीना टंडन और बहन राशा थडानी के संग मस्ती करते हुए नजर आते हैं. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती है.
रणबीर अपनी बहन राशा थडानी की डेब्यू फिल्म आजाद के प्रीमियर पर मां रवीना टंडन के साथ पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने खूब लाइमलाइट बटोरी है.
रणबीर अपनी बहन राशा थडानी की डेब्यू फिल्म आजाद के प्रीमियर पर मां रवीना टंडन के साथ पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने खूब लाइमलाइट बटोरी है.
ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि रवीना टंडन के बेटे स्टार्टनेस में आर्यन खान और अहान पांडे से चार कदम आगे हैं.
ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि रवीना टंडन के बेटे स्टार्टनेस में आर्यन खान और अहान पांडे से चार कदम आगे हैं.
रणबीर अक्सर अपनी मां रवीना के साथ किसी ना किसी इवेंट में जाते हैं और सेलेब्स के संग जमकर पोज देते हैं.
रणबीर अक्सर अपनी मां रवीना के साथ किसी ना किसी इवेंट में जाते हैं और सेलेब्स के संग जमकर पोज देते हैं.
रणबीर अपनी बहन राशा थडानी के साथ शानदार बॉन्ड शेयर करते हैं. ये तस्वीरें उसका सबूत है.
रणबीर अपनी बहन राशा थडानी के साथ शानदार बॉन्ड शेयर करते हैं. ये तस्वीरें उसका सबूत है.
रवीना टंडन अक्सर अपने बेटे पर प्यार लूटाती हुई नजर आती हैं. एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम पर देखेंगे तो बेटे के संग उनकी कई तस्वीरें हैं.
रवीना टंडन अक्सर अपने बेटे पर प्यार लूटाती हुई नजर आती हैं. एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम पर देखेंगे तो बेटे के संग उनकी कई तस्वीरें हैं.
रवीना टंडन के बेटे अभी महज 18 साल के हैं. इतनी छोटी उम्र में वो बेहद ही इंप्रेसिव पर्सनालिटी के मालिक बन चुके हैं.
रवीना टंडन के बेटे अभी महज 18 साल के हैं. इतनी छोटी उम्र में वो बेहद ही इंप्रेसिव पर्सनालिटी के मालिक बन चुके हैं.
फिजिक के मामले में रणबीर काफी लंबे चौड़े हैं. उनकी तस्वीरें देख ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्हें थोड़े लंबे बाल रखना पसंद है.
फिजिक के मामले में रणबीर काफी लंबे चौड़े हैं. उनकी तस्वीरें देख ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्हें थोड़े लंबे बाल रखना पसंद है.
रणबीर अभी कैमरै फेस कने में कंफर्टेबल नजर नहीं आते हैं. क्योंकि, वो थोड़े शाई नजर आते हैं.
रणबीर अभी कैमरै फेस कने में कंफर्टेबल नजर नहीं आते हैं. क्योंकि, वो थोड़े शाई नजर आते हैं.
रवीना टंडन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका लाडला हीरो नहीं बनना चाहता है. बल्कि, उसका इरादा लॉयर बनने का है.
रवीना टंडन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका लाडला हीरो नहीं बनना चाहता है. बल्कि, उसका इरादा लॉयर बनने का है.
Published at : 22 Sep 2025 12:00 PM (IST)
Raveena Tandon Ranbirvardhan

