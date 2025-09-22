एक्सप्लोरर
रवीना टंडन के बेटे की 10 तस्वीरें, रणबीर के आगे फेल हैं आर्यन खान, यकीन ना हो तो खुद देख लीजिए
रवीना टंडन आए दिन किसी ना किसी वजह से चर्चा में रहती हैं.एक्ट्रेस को दो बच्चे हैं एक बेटी और एक बेटा. राशा ने तो बॉलीवुड में एंट्री मार ली है, लेकिन रणबीर भी खूब लाइमलाइट में रहते हैं.
रवीना टंडन अपनी फैमिली के संग अक्सर क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पसंद करती हैं. ऐसे में वो अपने परिवार और बेटे रणबीरवर्धन थडानी के संग तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 22 Sep 2025 12:00 PM (IST)
Tags :Raveena Tandon Ranbirvardhan
बॉलीवुड
10 Photos
पैसों की तंगी की वजह से बॉलीवुड में रखा था कदम, फिर बनाई पहचान, 10 फोटोज में देखें तनुजा की खूबसूरती
बॉलीवुड
7 Photos
ऑफ शोल्डर ड्रेस, माथे पर बिंदिया और कानों में झुमके पहने जाह्नवी कपूर लगीं हुस्न परी, तस्वीरें वायरल
बॉलीवुड
10 Photos
51 साल की उम्र में भी जवां दिखती हैं मलाइका अरोड़ा, देखें उनकी 10 खूबसूरत तस्वीरें
बॉलीवुड
10 Photos
61 के गोविंदा ने ऐसा क्या किया कि लगने लगे 31 के! सामने आई तस्वीरों में लग रहे एकदम फ्रेश
बॉलीवुड
10 Photos
शिल्पा शेट्टी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जिन्हें देख यकीन नहीं होगा कि वो 50 साल की हो चुकी हैं
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
रात के अंधेरे में मुनीर की सेना ने पाकिस्तानियों पर बरसाए बम, 30 से ज्यादा की मौत; सनक गए शहबाज!
हिमाचल प्रदेश
विक्रमादित्य सिंह की शादी की रस्में शुरू, जानें कौन हैं पंजाब की अमरीन कौर जो बनेंगी प्रतिभा सिंह की बहू?
विश्व
'अभिषेक शर्मा जब आउट हुए तो...', भारत के हाथों मिली शिकस्त ने तोड़ा पाकिस्तानी महिला का दिल, आंखों में आ गए आंसू
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion