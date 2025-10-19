हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडलेदर जैकेट में रणवीर, लाल परी जैसी श्रीलीला, तो कूल-कूल दिखे एटली-बॉबी देओल, जानें क्या नया है

लेदर जैकेट में रणवीर, लाल परी जैसी श्रीलीला, तो कूल-कूल दिखे एटली-बॉबी देओल, जानें क्या नया है

Actors Spotted At Juhu: बॉलीवुड स्टार्स को हाल ही में चिंग्स ऐड के प्रमोशनल इवेंट में स्पॉट किया गया. इस दौरान उन्होंने कैमरे के सामने शानदार पोज दिए उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Oct 2025 06:49 PM (IST)
Actors Spotted At Juhu: बॉलीवुड स्टार्स को हाल ही में चिंग्स ऐड के प्रमोशनल इवेंट में स्पॉट किया गया. इस दौरान उन्होंने कैमरे के सामने शानदार पोज दिए उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

हाल ही में बॉलीवुड के स्टार्स को जुहू में प्रमोशनल इवेंट में स्पॉट किया गया. इस दौरान एक्टर्स ने चिंग्स का ऐड किया. एक्टर्स की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. आइए देखते हैं तस्वीरें.

1/8
हाल ही में डायरेक्टर एटली कुमार को जुहू में एक प्रमोशनल इवेंट में स्पॉट किया गया. ये इवेंट उन्हीं के निर्देशन में बने चर्चित चिंग्स ऐड से जुड़ा हुआ था.
हाल ही में डायरेक्टर एटली कुमार को जुहू में एक प्रमोशनल इवेंट में स्पॉट किया गया. ये इवेंट उन्हीं के निर्देशन में बने चर्चित चिंग्स ऐड से जुड़ा हुआ था.
2/8
उनके लुक की बात करें तो उन्होंने वाइन कलर का ब्लेजर और पेंट कैरी कर रखा था साथ ही में गॉगल्स लगाए एटली फुल स्वैग में नजर आए.
उनके लुक की बात करें तो उन्होंने वाइन कलर का ब्लेजर और पेंट कैरी कर रखा था साथ ही में गॉगल्स लगाए एटली फुल स्वैग में नजर आए.
3/8
साउथ की एक्ट्रेस श्रीलीला भी चिंग्स के ऐड में नजर आई थीं.
साउथ की एक्ट्रेस श्रीलीला भी चिंग्स के ऐड में नजर आई थीं.
4/8
उन्होंने रेड कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी जिसमें वो बेहद खूबसूरत दिख रही थी.
उन्होंने रेड कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी जिसमें वो बेहद खूबसूरत दिख रही थी.
5/8
वहीं बॉलीवुड के एक्टर बॉबी देओल को भी इस इवेंट में स्पॉट किया गया. उन्होंने भी चिंग्स के ऐड में प्रोफेसर का किरदार निभाया था.
वहीं बॉलीवुड के एक्टर बॉबी देओल को भी इस इवेंट में स्पॉट किया गया. उन्होंने भी चिंग्स के ऐड में प्रोफेसर का किरदार निभाया था.
6/8
बॉबी के लुक की बात करें तो उन्होंने ऑल व्हाइट आउटफिट कैरी किया था जो कि काफी अट्रैक्टिव था.
बॉबी के लुक की बात करें तो उन्होंने ऑल व्हाइट आउटफिट कैरी किया था जो कि काफी अट्रैक्टिव था.
7/8
चिंग्स ऐड के इवेंट में एक्टर रणवीर सिंह को भी स्पॉट किया गया.
चिंग्स ऐड के इवेंट में एक्टर रणवीर सिंह को भी स्पॉट किया गया.
8/8
इस दौरान रणवीर बेहद ही डैशिंग लुक में नजर आए. उन्होंने ब्लैक जैकेट और आने कैरी किया था.
इस दौरान रणवीर बेहद ही डैशिंग लुक में नजर आए. उन्होंने ब्लैक जैकेट और आने कैरी किया था.
Published at : 19 Oct 2025 06:49 PM (IST)
Tags :
Bobby Deol Ranveer SIngh Atlee Kumar Sreeleela

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारतीयों को क्यों जबरन कनाडा से निकालने में जुटी सरकार? पीएम मार्क कार्नी ने किया बड़ा खुलासा
भारतीयों को क्यों जबरन कनाडा से निकालने में जुटी सरकार? पीएम मार्क कार्नी ने किया बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दीपोत्सव के विज्ञापन पर डिप्टी CM की नहीं छपी फोटो तो अखिलेश यादव ने कसा तंज, 'जिनको जगह न मिली...'
दीपोत्सव के विज्ञापन पर डिप्टी CM की नहीं छपी फोटो तो अखिलेश यादव ने कसा तंज, 'जिनको जगह न मिली...'
क्रिकेट
कप्तान के तौर पर अपना पहला मैच हारने के बाद निराश दिखे शुभमन गिल, जानें किसे ठहराया जिम्मेदार
कप्तान के तौर पर अपना पहला मैच हारने के बाद निराश दिखे शुभमन गिल, जानें किसे ठहराया जिम्मेदार
बॉलीवुड
2026 में बॉक्स ऑफिस पर होगा सनी देओल का राज! नोट कर लें 'गबरू', 'बॉर्डर 2' समेत इन 5 फिल्मों की रिलीज डेट
2026 में थिएटर्स में आएंगी सनी देओल की ये 5 फिल्में, नोट कर लें रिलीज डेट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Chhoti Diwali पर Mangal को खिड़की के बाहर कुछ अजीब नजर आया!
Big Boss 19 का नया PROMO हुआ OUT अब सलमान खान किसकी लगाएंगे Class ?
पवन सिंह विवाद | बिहार चुनाव | भोजपुरी बनाम बॉलीवुड | राकेश मिश्रा इंटरव्यू
दिवाली 2025: बॉलीवुड की पार्टी, शाहरुख नहीं करेंगे दिवाली पार्टी होस्ट, गॉसिप्स-सीक्रेट्स | दिवाली की हार्दिक शुभकामनाए
सलमान खान ने 'पलटवार' को बनाया अपना हथियार! नेगेटिव PR और बयानों पर दबंग स्टाइल में दिया करारा जवाब

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारतीयों को क्यों जबरन कनाडा से निकालने में जुटी सरकार? पीएम मार्क कार्नी ने किया बड़ा खुलासा
भारतीयों को क्यों जबरन कनाडा से निकालने में जुटी सरकार? पीएम मार्क कार्नी ने किया बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दीपोत्सव के विज्ञापन पर डिप्टी CM की नहीं छपी फोटो तो अखिलेश यादव ने कसा तंज, 'जिनको जगह न मिली...'
दीपोत्सव के विज्ञापन पर डिप्टी CM की नहीं छपी फोटो तो अखिलेश यादव ने कसा तंज, 'जिनको जगह न मिली...'
क्रिकेट
कप्तान के तौर पर अपना पहला मैच हारने के बाद निराश दिखे शुभमन गिल, जानें किसे ठहराया जिम्मेदार
कप्तान के तौर पर अपना पहला मैच हारने के बाद निराश दिखे शुभमन गिल, जानें किसे ठहराया जिम्मेदार
बॉलीवुड
2026 में बॉक्स ऑफिस पर होगा सनी देओल का राज! नोट कर लें 'गबरू', 'बॉर्डर 2' समेत इन 5 फिल्मों की रिलीज डेट
2026 में थिएटर्स में आएंगी सनी देओल की ये 5 फिल्में, नोट कर लें रिलीज डेट
विश्व
गाजा में फिर शुरू हुई जंग! इजरायल ने हमास पर बरसाए बम, अमेरिकी रिपोर्ट के बाद IDF का एक्शन
गाजा में फिर शुरू हुई जंग! इजरायल ने हमास पर बरसाए बम, अमेरिकी रिपोर्ट के बाद IDF का एक्शन
बिहार
'लालू जी दरवाजा मत खोलना वरना...', टिकट बंटवारे को लेकर गिरिराज सिंह ने कसा तंज
'लालू जी दरवाजा मत खोलना वरना ये लोग आपका कुर्ता फाड़ देंगे', गिरिराज सिंह ने कसा तंज
शिक्षा
IGNOU ने दिया एक और मौका, TEE रजिस्ट्रेशन की बढ़ गई है डेट, 26 अक्टूबर तक भर सकते हैं फॉर्म
IGNOU ने दिया एक और मौका, TEE रजिस्ट्रेशन की बढ़ गई है डेट, 26 अक्टूबर तक भर सकते हैं फॉर्म
यूटिलिटी
दिवाली पर झालर लगाते हुए इन बातों का रखें ध्यान तो नहीं होगी खराब, हर साल नई खरीदने के झंझट से भी मिलेगा छुटकारा
दिवाली पर झालर लगाते हुए इन बातों का रखें ध्यान तो नहीं होगी खराब, हर साल नई खरीदने के झंझट से भी मिलेगा छुटकारा
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget