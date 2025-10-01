जवानी में कैसी दिखती थी राखी सावंत? 10 फोटोस में देखें खूबसूरती

राखी सावंत एक ऐसी लेडी हैं जिन्होंने अपने स्ट्रगल, मेहनत और हिम्मत से सक्सेस पाई. भले ही लोग उन्हें कभी ट्रोल करते हैं, कभी सराहते हैं, लेकिन यह सच है कि राखी जहां भी जाती हैं, वहां एंटरटेनमेंट और चर्चा का माहौल जरूर बन जाता है.