हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडजवानी में कैसी दिखती थी राखी सावंत? 10 फोटोस में देखें खूबसूरती

जवानी में कैसी दिखती थी राखी सावंत? 10 फोटोस में देखें खूबसूरती

Rakhi Sawant Stunning Pics: जवानी के दिनों में राखी सावंत अपनी खूबसूरती और स्टाइलिश लुक से सबको दीवाना बना देती थीं. उनकी तस्वीरों में ग्लैमरस अंदाज और कॉन्फिडेंस साफ झलकता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Oct 2025 03:41 PM (IST)
Rakhi Sawant Stunning Pics: जवानी के दिनों में राखी सावंत अपनी खूबसूरती और स्टाइलिश लुक से सबको दीवाना बना देती थीं. उनकी तस्वीरों में ग्लैमरस अंदाज और कॉन्फिडेंस साफ झलकता है.

जवानी के दिनों में राखी सावंत अपनी बिंदास अदाओं और खूबसूरती से सबका ध्यान खींच लेती थीं. उनकी तस्वीरों में स्टाइलिश लुक और ग्लैमरस अंदाज साफ नजर आता है. राखी के चेहरे की कॉन्फिडेंस उनकी पर्सनैलिटी को और खास बना देता था. उनकी जवानी की झलक आज भी फैंस को खूब पसंद आती है और चर्चाओं में रहती है.

राखी सावंत का नाम सुनते ही लोगों के जेहन में सबसे पहले उनकी बिंदास और बेबाक अंदाज सामने आती है. वह एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है.
राखी का जन्म 25 नवंबर 1978 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था. उनका असली नाम नीरू भेदा है. उन्होंने बहुत कम उम्र से ही फिल्म और एंटरटेनमेंट की दुनिया में कदम रखने का सपना देखा था.
स्ट्रगल से भरी शुरुआत के बाद आज वह टीवी और बॉलीवुड दोनों की एक जानी-मानी पर्सनैलिटी बन चुकी हैं. राखी ने अपने करियर की शुरुआत छोटे-छोटे रोल्स से की, लेकिन उन्हें पहचान मिली फिल्मों में उनके डांस नंबर्स और आइटम सॉन्ग्स से.
2003 में फिल्म “झंकार बीट्स” के गाने “पर्दा है पर्दा” और 2005 में “परदेसिया ये सच है पिया” जैसे गानों ने उन्हें रातोंरात चर्चा में ला दिया. उनके डांस का अंदाज, एनर्जी और एक्सप्रेशन हमेशा दर्शकों को अट्रैक्ट करते रहे.
सिर्फ फिल्मों तक ही नहीं, राखी सावंत ने टेलीविजन पर भी अपनी अलग जगह बनाई.
“बिग बॉस” सीजन 1 में उनकी एंट्री ने उन्हें घर-घर में फेमस बना दिया. इसके बाद उन्होंने कई रियलिटी शोज जैसे “नच बलिए”, “राखी का स्वयंवर” और “बिग बॉस” के अलग-अलग सीजन्स में अपनी हिस्सा लिया
उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा सुर्खियों में रही, चाहे वह उनके रिश्ते हों, विवाद हों या उनकी पब्लिक अपीयरेंस.राखी सावंत अपनी बेबाकी और खुलकर बोलने की आदत की वजह से कई बार विवादों में भी रही हैं.
मीडिया उन्हें अक्सर “ड्रामा क्वीन” कहती है, लेकिन उन्होंने इस टैग को भी प्राउड से अपनाया. उनका कहना है कि वह जैसी हैं, वैसी ही दिखती हैं और दिखावे से दूर रहना पसंद करती हैं.
उनकी पर्सनल लाइफ भी काफी चर्चा में रही है. उनका नाम कई बार रिश्तों और शादियों को लेकर खबरों में छाया रह. “राखी का स्वयंवर” शो में उन्होंने जीवनसाथी खोजने की कोशिश की थी, जिसने उन्हें और भी ज्यादा पब्लिसिटी दिलाई.
राखी सावंत एक ऐसी लेडी हैं जिन्होंने अपने स्ट्रगल, मेहनत और हिम्मत से सक्सेस पाई. भले ही लोग उन्हें कभी ट्रोल करते हैं, कभी सराहते हैं, लेकिन यह सच है कि राखी जहां भी जाती हैं, वहां एंटरटेनमेंट और चर्चा का माहौल जरूर बन जाता है.
Published at : 01 Oct 2025 03:41 PM (IST)
Tags :
Rakhi Sawant Big Boss1

Photo Gallery

