एक्सप्लोरर
राजपाल यादव की दूसरी पत्नी की 8 तस्वीरें, मुसीबत में ढाल बनकर खड़ी हैं राधा
राजपाल यादव पर इन दिनों मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है. ऐसे में उनकी दूसरी पत्नी राधा भी लाइमलाइट में छा गई हैं. क्योंकि, वो इस मुश्किल दौर में भी अपने पति के संग मजबूती से खड़ी नजर आ रही हैं.
अपनी जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग से लोगों को एंटरटेन करने वाली राजपाल यादव इन दिनों चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं. इसी बीच लाइमलाइट से दूर रहने वाली उनकी वाइफ भी सुर्खियों में छा गई हैं.
1/8
2/8
Published at : 11 Feb 2026 04:15 PM (IST)
Tags :Rajpal Yadav Radha Yadav
बॉलीवुड
10 Photos
पहली फिल्म में बेहद खूसूरत लगीं मोनालिसा, यहां देखें महाकुंभ वायरल गर्ल की 10 तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
तिहाड़ जेल में बंद राजपाल यादव की मदद करने वाले सोनू सूद हैं कितने पढ़े -लिखे, जानें नेटवर्थ भी
बॉलीवुड
16 Photos
'परिवार के लिए राजनीति छोड दी', बेटे को सपोर्ट न करने के आरोपों पर गोविंदा नें तोड़ी चुप्पी
बॉलीवुड
7 Photos
शर्लिन चोपड़ा ने करियर की शुरुआत में कई लोगों संग बनाए थे फिजिकल रिलेशन, खुद किया था खुलासा
बॉलीवुड
7 Photos
वेलेंटाइन पर दिखना है स्टाइलिश, तो ट्राई करें इन बी टाउन हसीनाओं के क्लासिक हेयर स्टाइल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'पाकिस्तान के पास बचा है सिर्फ ये आखिरी रास्ता...', बलूचिस्तान के पूर्व CM की शहबाज सरकार को चेतावनी
बिहार
RJD ने नीतीश कुमार को बताया जिंदा लाश, JDU का पलटवार- 'काश ऐसा तुम्हारा बाप…'
विश्व
अमेरिका से हो गई बड़ी चूक, भारत के साथ ट्रेड डील की फैक्टशीट में गलती से जोड़ा ‘गूगल टैक्स’, बाद में उठाया ये कदम
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा झटका, कप्तान मिचेल मार्श हुए टूर्नामेंट से बाहर
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion