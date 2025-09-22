हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राज बब्बर की 'बेटी' की 10 तस्वीरें, करीना कपूर और कैटरीना कैफ से ग्लैमर में 46 साल की जूही हैं चार कदम आगे

दिग्गज एक्टर राज बब्बर की बेटी जूही बब्बर बेशक अपने पिता जितनी कामयाबी हासिल ना कर पाई हों, लेकिन लाइमलाइट में बनी रहती हैं. किसी भी मुद्दे पर बयान देने से पीछे नहीं हटती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Sep 2025 05:00 PM (IST)
राज बब्बर की बेटी जूही बब्बर का जन्म 20 जुलाई 1979 में हुआ था. जूही बचपन से ही इतनी खूबसूरत थीं कि लोग कहते थे कि ये बड़ी होकर एक बेहतरीन एक्ट्रेस ही बनेंगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

1/10
जूही बब्बर ने 2003 में फिल्म काश आप हमारे होते से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इसके बाद उन्हें कई फिल्मों में देखा गया, लेकिन वो सफलता हासिल नहीं कर पाईं.
2/10
जूही उसके बाद अपनी मां नादिरा बब्बर संग थिएटर में काम करने लगीं. बेशक ये हसीना एक्टिंग की दुनिया में कामयाब नहीं हुईं लेकिन खूबसूरती में बड़ी-बड़ी एक्ट्रेस को टक्कर देती हैं.
3/10
एक्टिंग करियर में फ्लॉप रहीं जूही ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब सुर्खियां बटोरीं. एक्ट्रेस ने 2007 में स्क्रीन राइटर बिजॉय नांबियार संग शादी की.
4/10
हालांकि, 2009 में जूही का तलाक हो गया. उसके बाद एक्ट्रेस की दोस्ती अनूप सोनी से हुई और फिर दोनों को प्यार हो गया.
5/10
अनूप सोनी पहले से शादीशुदा थे, लेकिन जूही इस कदर प्यार में पागल थीं कि किसी बात की परवाह नहीं की.
6/10
2011 में जूही ने अनूप सोनी संग शादी कर ली. रिपोर्ट के अनुसार जूही के परिवारवाले उनकी शादी अनूप संग नहीं करवाना चाहते थे.
7/10
रिपोर्ट के अनुसार जूही के लिए अनूप सोनी ने अपनी पहली पत्नी को धोखा दिया था. ये भी दावा किया जाता है कि दोनों चोरी-छिपे लिवइन में रहने लगे थे.
8/10
अनूप की पहली वाइफ को जब इस बारे में पता चला तो कपल ने 2011 में शादी कर ली.
9/10
रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जूही संग शादी के बाद अनूप ने अपनी दोनों बेटियों की जिम्मेदारी उठाने से भी इंकार कर दिया.
10/10
फिल्मों के अलावा जूही ने टीवी सीरियरल में भी काम किया है. वो घर की बात है सीरियल में दिख चुकी हैं. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर खासा एक्टिव रहती हैं.
Published at : 22 Sep 2025 05:00 PM (IST)
