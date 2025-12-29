एक्सप्लोरर
‘हैप्पी बर्थडे फेवरेट’ कहकर कृति खरबंदा ने पति पुलकित सम्राट पर लुटाया प्यार, तस्वीरें वायरल
Pulkit Samrat Birthday Special: बॉलीवुड एक्टर पुलकित सम्राट आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर उनकी वाइफ और एक्ट्रेस कृति खरबंदा ने पोस्ट शेयर कर उन्हें खास अंदाज में विश किया.
कृति खरबंदा और पुलकित सम्राट बॉलीवुड के लवेबल कपल्स में से एक हैं. दोनों की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं. एक्टर पुलकित सम्राट आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस खास मौके पर कृति खरबंदा ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करके उन्हें विश किया है.
Published at : 29 Dec 2025 05:16 PM (IST)
