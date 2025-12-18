'लॉलीपॉप' गाने को लेकर ट्रोल हुईं नेहा कक्कड़, लोग बोले- अश्लील डांस, शर्मनाक है ये

सिंगर नेहा कक्कड़ अपने गानों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं. हालांकि, इस बार उन्हें ट्रोलिंग झेलनी पड़ रही है. उनका नया गाना रिलीज हुआ है, इस गाने की वजह से नेहा कक्कड़ आलोचनाओं में घिर गई हैं. उनके इस नए गाने का नाम है 'लॉलीपॉप कैंडी शॉप'. सोशल मीडिया पर नेहा के इस गाने में जो स्टेप्स हैं उन्हें अश्लील बताया जा रहा है.

बता दें कि नेहा कक्कड़ और उनके भाई टोनी कक्कड़ साथ में मिलकर ये गाना लेकर आए हैं. उन्होंने ही इस गाने को गाया है और डांस भी किया है. गाने के लिरिक्स टोनी कक्कड़ के हैं.

यूजर्स ने किए ऐसे-ऐसे कमेंट्स

एक यूजर ने लिखा- नेहा के स्टैंडर्ड दिन पर दिन गिरते जा रहे हैं. वहीं एक यूजर ने लिखा- हमें नेहा का ये वर्जन पसंद नहीं आ रहा है. प्लीज आप लोग ऐसे गानों की बजाय इसी ट्रैक पर कुछ अच्छे रोमांटिक-सेड सॉन्ग लेकर आइए. नेहा हम जानते हैं कि आप वर्सेटाइल सिंगर हैं. लेकिन इस तरह के गाने हमारी प्रिफरेंस नहीं है.

















वहीं एक यूजर ने लिखा- क्या हो गया बहन, इलाज करा लो अपना. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- ये क्या लिरिक्स हैं. क्या कैसे सिंगर और क्या बी ग्रैड स्टेप्स हैं. क्यों? दूसरे यूजर ने लिखा- इनके गाने और वीडियोज शर्मनाक होते जा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- ये नेहा धाकड़ क्या करना चाहती हैं. भारतीय संस्कृति को किस दिशा में लेकर जा रही हैं. अब देश के युवा इससे क्या ही सीखेंगे. इसी तरह के तमाम कमेंट उनके वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.

नेहा कक्कड़ के पॉपुलर सॉन्ग्स

नेहा कक्कड़ रोमांटिक गानों के लिए जानी जाती हैं. उनके मिले हो तुम, ओ हमसफर, खुदा भी जब, दिल को करार आया, माही वे, तारों के सहर, थोड़ा और जैसे गाने हिट हुए थे. उन्होंने कई आइटम नंबर भी दिए हैं.