प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बुधवार को ओमान के मस्कट में होटल में भारतीय समुदाय के सदस्यों ने गर्मजोशी से स्वागत किया. सैकड़ों लोग भारतीय झंडे लिए हुए थे और उन्होंने 'मोदी-मोदी', 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम' के नारे लगाए और पूरे उत्साह के साथ भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत किया. पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय से मुलाकात की और उनसे बातचीत की, जो उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे. उन्होंने स्वागत समारोह के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में पहुंचे एक व्यक्ति ने कहा कि पीएम मोदी राष्ट्रीय नहीं बल्कि वैश्विक नेता हैं. वे युग पुरुष हैं. उनका नाम नरेंद्र है और स्वामी विवेकानंद का नाम भी नरेंद्र था. उसी नरेंद्र ने इस नरेंद्र को भेजा है. एक अन्य महिला ने कहा कि उनसे मुलाकात के बाद मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूं. मैं बहुत उत्साहित हूं, मैंने उन्हें पहली बार देखा है.

'पीएम मोदी विश्व के सबसे महान नेताओं में से एक'

भारतीय प्रवासी समुदाय के एक सदस्य ने कहा, 'ऐसा लगा मानो पूरा ओमान एक चमन बन गया हो. प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पूरा भारत गौरवान्वित महसूस कर रहा है. ऐसा लग रहा है मानो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया हो. ऐसा लग रहा है जैसे परिवार का कोई बुजुर्ग प्यार लेकर आया हो, जैसे कोई बिछड़ा हुआ बुजुर्ग हम सबका ख्याल रखने के लिए लौट आया हो.' उन्होंने कहा कि घंटों से हम बिना पानी पिए भी यहां खड़े रहे, सिर्फ मोदी जी के लिए. ऐसा जादू और किसी में नहीं है. वह विश्व के सबसे महान नेताओं में से एक हैं. हम भारत में पैदा हुए हैं, हमें इस पर गर्व है.

'मेरे पास शब्द नहीं हैं कि मैं क्या कहूं'

भारतीय प्रवासी समुदाय की एक महिला ने कहा कि हम उनका यहां स्वागत करते हैं. हमें उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनके गुजरते ही हमें सकारात्मकता और रोमांच का अनुभव हुआ. हमें यह अनुभव वास्तव में बहुत अच्छा लगा. पीएम मोदी के सामने प्रस्तुति देने वाली एक महिला ने कहा कि 'मेरे पास शब्द नहीं हैं कि मैं क्या कहूं, उन्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा.' एक अन्य महिला ने कहा कि 'यह सचमुच एक यादगार पल था, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी उन्हें इतने करीब से नहीं देखा था.'

'ऐसा लग रहा है जैसे भगवान के दर्शन हो गए'

पीएम के स्वागत में पहुंची भारतीय प्रवासी समुदाय की एक अन्य महिला ने कहा कि वास्तव में हम बेहद सम्मानित और उत्साहित महसूस कर रहे हैं. यह उत्साह हमारे चेहरों पर साफ दिख रहा है. यह एक ऐसा स्वप्निल क्षण था जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे. यह जीवन भर की उपलब्धि है. हमें पीएम मोदी के सामने प्रस्तुति देने का अवसर मिला. हम सभी उत्साहित थे. हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे. यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच में हो रहा है. पीएम मोदी के सामने प्रस्तुति देने के बाद भारतीय प्रवासी समुदाय के एक सदस्य ने कहा, 'प्रधानमंत्री मेरे सामने खड़े थे और उनके सामने प्रस्तुति देना अद्भुत अनुभव रहा. मुझे बेहद खुशी हो रही है.' एक अन्य महिला ने कहा कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे भगवान के दर्शन हो गए हों. हम बहुत खुश हैं. पूरा हॉल सकारात्मकता से भरा हुआ था.

बुधवार को मस्कट पहुंचे पीएम मोदी

भारतीय प्रवासी समुदाय के एक सदस्य ने कहा कि हम एक महीने से मेहनत कर रहे थे. मैं कर्नाटक से हूं. हमने पीएम मोदी के स्वागत के लिए पूरी तैयारी की. यह दिन हम कभी नहीं भूलेंगे. पहले उन्हें दूर से देखते थे, लेकिन आज उन्हें करीब से देखने का मौका मिला. ऐसा लगा जैसे भगवान के दर्शन हो गए हों. उन्होंने कहा कि ओमान में उनके आने से यहां रहने वाले सभी भारतीय गदगद हैं. कल भी हम सभी उनके कार्यक्रम में जाएंगे और उनका भाषण सुनेंगे. उनसे मुलाकात के बाद समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहूं. पीएम मोदी बुधवार को अपनी तीन देशों की यात्रा के तीसरे और आखिरी पड़ाव के लिए ओमान के मस्कट पहुंचे. उनके पहुंचने पर ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री सैय्यद शिहाब बिन तारिक अल सईद ने एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया.