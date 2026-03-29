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पति निक जोनस और बेटी मालती संग क्वालिटी टाइम एंजॉय करती दिखीं प्रियंका चोपड़ा, शेयर की मार्च की खास झलकियां
Priyanka Chopra Post: प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर मार्च की कई फोटोज शेयर की हैं. शेयर की गई इन तस्वीरों में एक्ट्रेस अपनी फैमिली और दोस्तो के साथ टाइम स्पेंड करती नजर आ रही हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर मार्च महीने की कुछ खास झलकियां शेयर की हैं. इन कैंडिड तस्वीरों में उनका अलग और रिलैक्स अंदाज देखने को मिल रहा है. फोटोज में एक्ट्रेस अपनी बेटी और पति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती दिख रही है.
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Published at : 29 Mar 2026 02:45 PM (IST)
Tags :Priyanka Chopra VARANASI
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