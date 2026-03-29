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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपति निक जोनस और बेटी मालती संग क्वालिटी टाइम एंजॉय करती दिखीं प्रियंका चोपड़ा, शेयर की मार्च की खास झलकियां

पति निक जोनस और बेटी मालती संग क्वालिटी टाइम एंजॉय करती दिखीं प्रियंका चोपड़ा, शेयर की मार्च की खास झलकियां

Priyanka Chopra Post: प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर मार्च की कई फोटोज शेयर की हैं. शेयर की गई इन तस्वीरों में एक्ट्रेस अपनी फैमिली और दोस्तो के साथ टाइम स्पेंड करती नजर आ रही हैं.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 29 Mar 2026 02:45 PM (IST)
Priyanka Chopra Post: प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर मार्च की कई फोटोज शेयर की हैं. शेयर की गई इन तस्वीरों में एक्ट्रेस अपनी फैमिली और दोस्तो के साथ टाइम स्पेंड करती नजर आ रही हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर मार्च महीने की कुछ खास झलकियां शेयर की हैं. इन कैंडिड तस्वीरों में उनका अलग और रिलैक्स अंदाज देखने को मिल रहा है. फोटोज में एक्ट्रेस अपनी बेटी और पति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती दिख रही है.

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प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर मार्च महीने की कुछ खास फोटोज शेयर की हैं, जो अब तेजी से वायरल हो रही हैं.
प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर मार्च महीने की कुछ खास फोटोज शेयर की हैं, जो अब तेजी से वायरल हो रही हैं.
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इन तस्वीरों में एक्ट्रेस अपनी बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती नजर आ रही हैं.
इन तस्वीरों में एक्ट्रेस अपनी बेटी मालती मैरी चोपड़ा जोनस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती नजर आ रही हैं.
Published at : 29 Mar 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chopra VARANASI

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