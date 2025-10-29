एक्सप्लोरर
निक जोनस की बाहों में दिखीं प्रियंका चोपड़ा, मालती की क्यूटनेस पर अटका फैंस का दिल
Priyanka Chopra's Tour Life: प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में पति निक जोनस के टूर से कुछ फोटोज शेयर किए हैं. इन तस्वीरों के जरिए उन्होंने फैंस के साथ अपनी फैमिली टूर लाइफ की झलकियां शेयर की हैं.
इन दिनों ग्लोबल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपने पति निक जोनस और बेटी मालती मैरी के साथ टूर लाइफ एंजॉय कर रही हैं. अपने इन स्पेशल मोमेंट्स की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
Published at : 29 Oct 2025 10:39 PM (IST)
Tags :Nick Jonas Priyanka Chopra The Bluff
