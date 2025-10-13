हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडन्यूयॉर्क में प्रियंका चोपड़ा की दिवाली पार्टी, इंडो-वेस्टर्न में छा गई देसी गर्ल, शेरवानी में दिखे पति निक जोनस

न्यूयॉर्क में प्रियंका चोपड़ा की दिवाली पार्टी, इंडो-वेस्टर्न में छा गई देसी गर्ल, शेरवानी में दिखे पति निक जोनस

प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में दिवाली पार्टी एंजॉय की. उन्होंने न्यूयॉर्क में दिवाली पार्टी अटेंड की. इस पार्टी की फोटोज और वीडियोज उन्होंने शेयर किए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Oct 2025 08:11 AM (IST)
प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में दिवाली पार्टी एंजॉय की. उन्होंने न्यूयॉर्क में दिवाली पार्टी अटेंड की. इस पार्टी की फोटोज और वीडियोज उन्होंने शेयर किए.

प्रियंका चोपड़ा ने दिवाली पार्टी से कई सारी फोटोज शेयर की हैं. इनमें वो पति निक जोनस के साथ नजर आ रही हैं. सोशल मीडिया पर फोटोज वायरल हैं.

1/7
पार्टी में प्रियंका चोपड़ा ने काफी एंजॉय किया. इस पार्टी में वो पुराने दोस्तों से भी मिली.
पार्टी में प्रियंका चोपड़ा ने काफी एंजॉय किया. इस पार्टी में वो पुराने दोस्तों से भी मिली.
2/7
प्रियंका ने पोस्ट कर लिखा- न्यूयॉर्क में दिवाली सीजन शुरू हो गया है. नए-पुराने दोस्तों से मिलना हमेशा अच्छा होता है. लेकिन दक्षिण एशियाई कम्युनिटी को बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने के लिए ग्रैंड और शाइनी दिवाली आउटफिट में आते देखना बहुत इमोशनल करने वाला था.
प्रियंका ने पोस्ट कर लिखा- न्यूयॉर्क में दिवाली सीजन शुरू हो गया है. नए-पुराने दोस्तों से मिलना हमेशा अच्छा होता है. लेकिन दक्षिण एशियाई कम्युनिटी को बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाने के लिए ग्रैंड और शाइनी दिवाली आउटफिट में आते देखना बहुत इमोशनल करने वाला था.
3/7
इस पार्टी में प्रियंका ने इंडो-वेस्टर्न आउटफिट कैरी किया था. वो व्हाइट कलर के शाइनी पैंट और ब्लेजर में नजर आईं.
इस पार्टी में प्रियंका ने इंडो-वेस्टर्न आउटफिट कैरी किया था. वो व्हाइट कलर के शाइनी पैंट और ब्लेजर में नजर आईं.
4/7
इसके साथ उन्होंने व्हाइ कलर का हॉल्टर टॉप कैरी किया. साथ ही मैचिंग पर्स भी कैरी किया.
इसके साथ उन्होंने व्हाइ कलर का हॉल्टर टॉप कैरी किया. साथ ही मैचिंग पर्स भी कैरी किया.
5/7
उन्होंने इस लुक को हेयर बन से कंप्लीट किया. इसके साथ व्हाइट फूल और मांगटीका भी लगाया.
उन्होंने इस लुक को हेयर बन से कंप्लीट किया. इसके साथ व्हाइट फूल और मांगटीका भी लगाया.
6/7
पूरे लुक में प्रियंका बहुत गॉर्जियस लग रही हैं. वहीं निक जोनस भी व्हाइट शेरवानी में नजर आए.
पूरे लुक में प्रियंका बहुत गॉर्जियस लग रही हैं. वहीं निक जोनस भी व्हाइट शेरवानी में नजर आए.
7/7
बता दें कि प्रियंका विदेश में भी सारे इंडियन फेस्टिवल मनाती हैं. हाल ही में उन्होंने करवाचौथ का त्योहार मनाया था.
बता दें कि प्रियंका विदेश में भी सारे इंडियन फेस्टिवल मनाती हैं. हाल ही में उन्होंने करवाचौथ का त्योहार मनाया था.
Published at : 13 Oct 2025 08:11 AM (IST)
Tags :
Nick Jonas Priyanka Chopra

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, मोदी सरकार में शामिल इस मंत्री ने कर दी इस्तीफे की पेशकश
बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, मोदी सरकार में शामिल इस मंत्री ने कर दी इस्तीफे की पेशकश
जम्मू और कश्मीर
फारूक अब्दुल्ला ने ऑफर की राज्यसभा सीट, कांग्रेस ने ठुकराई! चुनाव लड़ने से किया इनकार, किस बात की नाराजगी?
जम्मू-कश्मीर: फारूक अब्दुल्ला ने ऑफर की राज्यसभा सीट, कांग्रेस ने ठुकराई! चुनाव लड़ने से किया इनकार
इंडिया
Bihar Assembly Election 2025: तेजस्वी के CM बनने की राह में ये हैं 6 बड़े कांटे, इस बार कितनी टफ है फाइट, जानें
तेजस्वी के CM बनने की राह में ये हैं 6 बड़े कांटे, इस बार कितनी टफ है फाइट, जानें
बॉलीवुड
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी: सास नीता अंबानी का हाथ थामे पहुंचीं राधिका मर्चेंट, साड़ी में लूट ली लाइमलाइट
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी: सास नीता अंबानी का हाथ थामे पहुंचीं राधिका मर्चेंट, साड़ी में लूट ली लाइमलाइट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bengal Horror: दुर्गापुर दुष्कर्म मामले पर बोलीं Mamata- 'रात 12:30 बजे लड़की बाहर क्यों गई?'
Durgapur Medical College Case: 'रात में लड़की क्यों निकली?', ममता के बयान पर मचा सियासी बवाल
Rajasthan Ground Dispute: अजमेर में दलित महिला को घसीटा, Plots पर कब्जे का आरोप
Rajasthan Ground Dispute: अजमेर में दलित महिला को घसीटा, Plots पर कब्जे का आरोप
VIRAL VIDEO: जान से खिलवाड़! UP के Bulandshahr में एक बाइक पर 6 सवार, देखें हैरतअंगेज वीडियो

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, मोदी सरकार में शामिल इस मंत्री ने कर दी इस्तीफे की पेशकश
बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, मोदी सरकार में शामिल इस मंत्री ने कर दी इस्तीफे की पेशकश
जम्मू और कश्मीर
फारूक अब्दुल्ला ने ऑफर की राज्यसभा सीट, कांग्रेस ने ठुकराई! चुनाव लड़ने से किया इनकार, किस बात की नाराजगी?
जम्मू-कश्मीर: फारूक अब्दुल्ला ने ऑफर की राज्यसभा सीट, कांग्रेस ने ठुकराई! चुनाव लड़ने से किया इनकार
इंडिया
Bihar Assembly Election 2025: तेजस्वी के CM बनने की राह में ये हैं 6 बड़े कांटे, इस बार कितनी टफ है फाइट, जानें
तेजस्वी के CM बनने की राह में ये हैं 6 बड़े कांटे, इस बार कितनी टफ है फाइट, जानें
बॉलीवुड
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी: सास नीता अंबानी का हाथ थामे पहुंचीं राधिका मर्चेंट, साड़ी में लूट ली लाइमलाइट
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी: सास नीता अंबानी का हाथ थामे पहुंचीं राधिका मर्चेंट, साड़ी में लूट ली लाइमलाइट
स्पोर्ट्स
Suryakumar Yadav Mahakal Visit: महादेव की शरण में पहुंचे सूर्यकुमार यादव, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले पत्नी देविशा संग महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा
महादेव की शरण में पहुंचे सूर्यकुमार यादव, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले पत्नी देविशा संग महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में धीरे-धीरे बढ़ रही हैं सर्दी, दिन में धूप और रात में महसूस हो रही ठंडक, जानें- मौसम का हाल
यूपी में धीरे-धीरे बढ़ रही हैं सर्दी, दिन में धूप और रात में महसूस हो रही ठंडक, जानें- मौसम का हाल
यूटिलिटी
दिवाली से पहले चांदी-पीतल के पुराने बर्तनों की चमक कैसे लाएं वापस? आजमाएं ये आसान घरेलू नुस्खे
दिवाली से पहले चांदी-पीतल के पुराने बर्तनों की चमक कैसे लाएं वापस? आजमाएं ये आसान घरेलू नुस्खे
नौकरी
AI ने बदली जॉब्स की डेफिनेशन... ये न्यू करियर ऑप्शंस कराएंगे लाखों की कमाई!
AI ने बदली जॉब्स की डेफिनेशन... ये न्यू करियर ऑप्शंस कराएंगे लाखों की कमाई!
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Embed widget