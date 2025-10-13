एक्सप्लोरर
न्यूयॉर्क में प्रियंका चोपड़ा की दिवाली पार्टी, इंडो-वेस्टर्न में छा गई देसी गर्ल, शेरवानी में दिखे पति निक जोनस
प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में दिवाली पार्टी एंजॉय की. उन्होंने न्यूयॉर्क में दिवाली पार्टी अटेंड की. इस पार्टी की फोटोज और वीडियोज उन्होंने शेयर किए.
प्रियंका चोपड़ा ने दिवाली पार्टी से कई सारी फोटोज शेयर की हैं. इनमें वो पति निक जोनस के साथ नजर आ रही हैं. सोशल मीडिया पर फोटोज वायरल हैं.
Published at : 13 Oct 2025 08:11 AM (IST)
