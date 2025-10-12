प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने 11 अक्टूबर को अंजुला आचार्य की दिवाली पार्टी अटेंड की. न्यू यॉर्क पैलेस में ऑर्गेनाइज की गई इस पार्टी में इस सेलिब्रिटी कपल के आउटफिट पर हर किसी की नजर ठहर गई. दोनों ने हमेशा की तरह इस बार भी अपने लुक्स से सभी को इंप्रेस किया.