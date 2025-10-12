एक्सप्लोरर
दिवाली पार्टी में प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने की ट्विनिंग, इंडो-वेस्टर्न लुक में कपल ने लूटी लाइमलाइट
Diwali 2025: प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस दिवाली बॉल पार्टी में दोनों ट्विनिंग आउटफिट्स में पहुंचे. न्यूयॉर्क में दिवाली बॉल पार्टी में प्रियंका का इंडो-वेस्टर्न लुक देखने को मिला.
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की जोड़ी ने एक बार फिर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. न्यू यॉर्क में ऑर्गनाइज हुई दिवाली पार्टी में सेलिब्रिटी कपल ने अपने फैशन सेंस से चार–चांद लगा दिए. दोनों का ऐसा अंदाज देख फैंस उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे हैं.
Published at : 12 Oct 2025 10:49 PM (IST)
Nick Jonas Priyanka Chopra
