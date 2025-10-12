हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिवाली पार्टी में प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने की ट्विनिंग, इंडो-वेस्टर्न लुक में कपल ने लूटी लाइमलाइट

दिवाली पार्टी में प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने की ट्विनिंग, इंडो-वेस्टर्न लुक में कपल ने लूटी लाइमलाइट

Diwali 2025: प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस दिवाली बॉल पार्टी में दोनों ट्विनिंग आउटफिट्स में पहुंचे. न्यूयॉर्क में दिवाली बॉल पार्टी में प्रियंका का इंडो-वेस्टर्न लुक देखने को मिला.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Oct 2025 11:03 PM (IST)
Diwali 2025: प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस दिवाली बॉल पार्टी में दोनों ट्विनिंग आउटफिट्स में पहुंचे. न्यूयॉर्क में दिवाली बॉल पार्टी में प्रियंका का इंडो-वेस्टर्न लुक देखने को मिला.

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की जोड़ी ने एक बार फिर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. न्यू यॉर्क में ऑर्गनाइज हुई दिवाली पार्टी में सेलिब्रिटी कपल ने अपने फैशन सेंस से चार–चांद लगा दिए. दोनों का ऐसा अंदाज देख फैंस उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहे हैं.

प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने 11 अक्टूबर को अंजुला आचार्य की दिवाली पार्टी अटेंड की. न्यू यॉर्क पैलेस में ऑर्गेनाइज की गई इस पार्टी में इस सेलिब्रिटी कपल के आउटफिट पर हर किसी की नजर ठहर गई. दोनों ने हमेशा की तरह इस बार भी अपने लुक्स से सभी को इंप्रेस किया.
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने 11 अक्टूबर को अंजुला आचार्य की दिवाली पार्टी अटेंड की. न्यू यॉर्क पैलेस में ऑर्गेनाइज की गई इस पार्टी में इस सेलिब्रिटी कपल के आउटफिट पर हर किसी की नजर ठहर गई. दोनों ने हमेशा की तरह इस बार भी अपने लुक्स से सभी को इंप्रेस किया.
इवेंट के लिए ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा ने इंडो–वेस्टर्न आउटफिट से लाइमलाइट अपने नाम की. हसीना ने दिवाली पार्टी के लिए सिल्वर थ्री पीस सेट कैरी किया था.
इवेंट के लिए ग्लोबल आइकन प्रियंका चोपड़ा ने इंडो–वेस्टर्न आउटफिट से लाइमलाइट अपने नाम की. हसीना ने दिवाली पार्टी के लिए सिल्वर थ्री पीस सेट कैरी किया था.
हसीना ने इस दौरान व्हाइट कलर की सारोंग-स्टाइल चोली कैरी की थी. इसके साथ उन्होंने सिल्वर मिरर वर्क जैकेट सेलेक्ट किया. प्रियंका ने अपने लुक को मैचिंग ट्राउजर्स के साथ कंप्लीट किया है.
हसीना ने इस दौरान व्हाइट कलर की सारोंग-स्टाइल चोली कैरी की थी. इसके साथ उन्होंने सिल्वर मिरर वर्क जैकेट सेलेक्ट किया. प्रियंका ने अपने लुक को मैचिंग ट्राउजर्स के साथ कंप्लीट किया है.
मेकअप और ज्वेलरी की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा ने अपने इस हैवी वर्क वाले आउटफिट के साथ एक्सेसरीज मिनिमल ही रखी थी. स्टोन मांग टीका और ईयररिंग्स के साथ उन्होंने सटल मेकअप किया और स्लिक बन हेयरस्टाइल से इस लुक को फाइनल किया.
मेकअप और ज्वेलरी की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा ने अपने इस हैवी वर्क वाले आउटफिट के साथ एक्सेसरीज मिनिमल ही रखी थी. स्टोन मांग टीका और ईयररिंग्स के साथ उन्होंने सटल मेकअप किया और स्लिक बन हेयरस्टाइल से इस लुक को फाइनल किया.
निक जोनस की बात करें तो पॉपुलर सिंगर भी अपने इस ट्रेडिशनल आउटफिट में छा गए. उन्होंने अपनी पत्नी के आउटफिट के कलर के साथ ट्विनिंग करते हुए शेरवानी पहनी थी. मिरर वर्क वाले इस शेरवानी में वाकई निक काफी हैंडसम लग रहे हैं.
निक जोनस की बात करें तो पॉपुलर सिंगर भी अपने इस ट्रेडिशनल आउटफिट में छा गए. उन्होंने अपनी पत्नी के आउटफिट के कलर के साथ ट्विनिंग करते हुए शेरवानी पहनी थी. मिरर वर्क वाले इस शेरवानी में वाकई निक काफी हैंडसम लग रहे हैं.
सेलिब्रिटी कपल की तस्वीरों पर फैंस ने बहुत प्यार लुटाया है. सभी को उनका ये इंडो–वेस्टर्न लुक काफी स्टाइलिश और क्लासी लगा.
सेलिब्रिटी कपल की तस्वीरों पर फैंस ने बहुत प्यार लुटाया है. सभी को उनका ये इंडो–वेस्टर्न लुक काफी स्टाइलिश और क्लासी लगा.
वर्कफ्रंट की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा अब हॉलीवुड में अपना डंका बजा रही हैं. 'हेड्स ऑफ द स्टेट' में उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी का प्रदर्शन किया. अब रिपोर्ट्स के मुताबिक वो SSMB 29 के जरिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वापसी करेंगी.
वर्कफ्रंट की बात करें तो प्रियंका चोपड़ा अब हॉलीवुड में अपना डंका बजा रही हैं. 'हेड्स ऑफ द स्टेट' में उन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी का प्रदर्शन किया. अब रिपोर्ट्स के मुताबिक वो SSMB 29 के जरिए इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में वापसी करेंगी.
Published at : 12 Oct 2025 10:49 PM (IST)
Nick Jonas Priyanka Chopra

