बेहद ग्लैमरस हैं पूनम ढिल्लों की बेटी, खूबसूरती में मां से भी दो कदम आगे हैं पालोमा, तस्वीरें हैं गवाह

पालोमा ने मॉडलिंग की है और उन्हें डांस का भी बहुत शौक है. साल 2023 में उनहोंने राजश्री पोडक्शंस की फिल्म दोनों से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इस फिल्म में उनके को-स्टार सनी देओल के बेटे राजवीर देओल थे. हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही थी. हालांकि पालोमा अपने करियर पर पूरा ध्यान दे रही हैं और इंडस्ट्री में जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं.