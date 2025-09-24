एक्सप्लोरर
बेहद ग्लैमरस हैं पूनम ढिल्लों की बेटी, खूबसूरती में मां से भी दो कदम आगे हैं पालोमा, तस्वीरें हैं गवाह
Poonam Dhillon Daughter Paloma Pics: दिग्गज अभिनेत्री पूनम ढिल्लों की बेटी पालोमा भी काफी खूबसूरत हैं. वे अपनी तस्वीरों से इंटरनेट पर आग लगाए रहती हैं.
दिग्गज अभिनेत्री पूनम ढिल्लों को आज भी कई लोग अपनी पीढ़ी की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक मानते हैं. पूनम ढिल्लों 1978 की मिस इंडिया पेजेंट की विनर रही थीं. उनका फिल्मी करियर भी काफी सक्सेसफुल रहा. लेकिन आज हम यहां आपको पूनम ढिल्लों नहीं उनकी खूबसूरत बेटी पलोमा ढिल्लों के बारे में बताएंगे. पालोमा बॉलीवुड में भी डेब्यू कर चुकी हैं.
