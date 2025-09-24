हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडबेहद ग्लैमरस हैं पूनम ढिल्लों की बेटी, खूबसूरती में मां से भी दो कदम आगे हैं पालोमा, तस्वीरें हैं गवाह

बेहद ग्लैमरस हैं पूनम ढिल्लों की बेटी, खूबसूरती में मां से भी दो कदम आगे हैं पालोमा, तस्वीरें हैं गवाह

Poonam Dhillon Daughter Paloma Pics: दिग्गज अभिनेत्री पूनम ढिल्लों की बेटी पालोमा भी काफी खूबसूरत हैं. वे अपनी तस्वीरों से इंटरनेट पर आग लगाए रहती हैं.

By : निशा शर्मा  | Updated at : 24 Sep 2025 12:36 PM (IST)
Poonam Dhillon Daughter Paloma Pics: दिग्गज अभिनेत्री पूनम ढिल्लों की बेटी पालोमा भी काफी खूबसूरत हैं. वे अपनी तस्वीरों से इंटरनेट पर आग लगाए रहती हैं.

दिग्गज अभिनेत्री पूनम ढिल्लों को आज भी कई लोग अपनी पीढ़ी की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक मानते हैं. पूनम ढिल्लों 1978 की मिस इंडिया पेजेंट की विनर रही थीं. उनका फिल्मी करियर भी काफी सक्सेसफुल रहा. लेकिन आज हम यहां आपको पूनम ढिल्लों नहीं उनकी खूबसूरत बेटी पलोमा ढिल्लों के बारे में बताएंगे. पालोमा बॉलीवुड में भी डेब्यू कर चुकी हैं.

पूनम ढिल्लों की बेटी पालोमा 30 साल की हैं. उनका जन्म मुंबई में 15 नवंबर 1995 में हुआ था.
पालोमा ने मॉडलिंग की है और उन्हें डांस का भी बहुत शौक है. साल 2023 में उनहोंने राजश्री पोडक्शंस की फिल्म दोनों से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इस फिल्म में उनके को-स्टार सनी देओल के बेटे राजवीर देओल थे. हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही थी. हालांकि पालोमा अपने करियर पर पूरा ध्यान दे रही हैं और इंडस्ट्री में जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं.
पालोमा काफी फिटनेस फ्रीक हैं. वहीं वे अपनी डांसिंग वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं.
पालोमा यूं तो लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती है लेकिन वे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 83.6K फॉलोअर्स हैं.
पालोमा इंस्टा अकाउंट पर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर कर आग लगाए रहती हैं.
पालोमा को खूबसूरती उनकी मां पूनम से विरासत में मिली है. वे हर लुक में काफी शानदार लगती हैं.
इस तस्वीर मे पालोमा बैकलेस ब्लैक ड्रेस में काफी ग्लैम लग रही हैं. ऊपर से उनकी अदाएं होश उड़ा देने वाली हैं.
पालोमा का हर अंदाज फैंस को बेहद पसंद आता है. इस ब्लैक आउटफिट में भी पालोमा बिजलियां गिरा रही हैं.
इस ऑफ शोल्टर व्हाइट कलर के आउटफिट में पालोमा का अंदाज कातिलना है. एक्ट्रेस की इस तस्वीर से नजरें हटाना मुश्किल है.
इस ग्रीन कलर के आउटफिट में भी पालोमा काफी स्टनिंग लग रगी हैं. उनके इस हुस्न के फैंस दीवाने हैं.
Published at : 24 Sep 2025 12:36 PM (IST)
Embed widget