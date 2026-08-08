‘टॉक्सिक’ का ट्रेलर आज कितने बजे होगा रिलीज? यश ने टाइम किया अनआउंस

मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाToxic Trailer: ‘टॉक्सिक’ का ट्रेलर आज कितने बजे होगा रिलीज? यश ने फिल्म का धांसू पोस्टर शेयर कर बता दिया टाइम

Toxic Trailer: ‘टॉक्सिक’ का ट्रेलर आज कितने बजे होगा रिलीज? यश ने फिल्म का धांसू पोस्टर शेयर कर बता दिया टाइम

Toxic Trailer Release Time: यश की मच अवेटेड फिल्म ‘टॉक्सिक’ का ट्रेलर शनिवार यानी आज रिलीज किया जा रहा है. वहीं मेकर्स ने उससे पहले इसका जबरदस्त पोस्टर जारी कर ट्रेलर लॉन्च का टाइम अनाउंस किया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 08 Aug 2026 02:11 PM (IST)
Preferred Sources

कन्नड़ सुपरस्टार यश की अपकमिंग फिल्म ‘टॉक्सिक ए फेयरी टेल फॉर ग्रॉन अप्स’ साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है. वहीं अब इसकी रिलीज की उल्टी गिनती शुरू हो गई हैं. इन सबके बीच फैंस इसके ट्रेलर का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और फाइनली मेकर्स यश की फिल्म मच अवेटेड ट्रेलर शनिवार,8 अगस्त को रिलीज कर रहे हैं. उससे पहले ‘टॉक्सिक ए फेयरी टेल फॉर ग्रॉन अप्स’ का आज एक नया धांसू पोस्टर रिलीज किया गया है इसके साथ ही ट्रेलर रिलीज के टाइम की अनाउंसमेंट भी कर दी गई है.

‘टॉक्सिक’ का ट्रेलर कितने बजे होगा रिलीज? 
बता दें कि शनिवार को यश ने इंस्टाग्राम पर फिल्म का एक ज़बरदस्त पोस्टर शेयर किया और ट्रेलर रिलीज का टाइम भी रिवील कर दिया. यश द्वारा शेयर किए गए टॉक्सिक के नए पोस्टर में 'Toxic' की दुनिया को जबरदस्त एक्शन से भरपूर दिखाया गया है. पोस्टर में यश कैमरे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि बैकग्राउंड में जबरदस्त धमाका और आग लगी हुई है. जलता हुआ मलबा और तार एक अफरा-तफरी वाला माहौल बना रहे हैं, इसी के साथ पोस्टर लिखा गया है ट्रेलर 8 अगस्त 2026 को शाम 7:01 बजे रिलीज होगा.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KVN Productions (@kvn.productions)

 

ये भी पढ़ें:-Friday Box Office: 'स्पाइडर मैन' के आगे पहले ही दिन पिटी 'ओह माय डॉग', 'धमाल' 4 का भी निकला दम, जानें-फ्राइडे का कलेक्शन

दानिश सैत होस्ट करेंगे 'टॉक्सिक' का ट्रेलर लॉन्च इवेंट
बता दें कि 8 अगस्त को होने वाले 'टॉक्सिक' के ट्रेलर लॉन्च के इवेंट को दानिश सैत होस्ट करेंगे. मेकर्स ने एक पोस्टर के जरिए इस खबर को कंफर्म किया है. जिस पर लिखा था, "कुछ फेयरीटेल आवाजों के जरिए सुनाई जाती हैं. इसे एक सेंसेशन होस्ट करेंगे. 08.08.2026 को टॉक्सिक ट्रेलर लॉन्च पर दानिश सैत को लाइव देखें."

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TOXIC (@toxic_themovie)

‘टॉक्सिक' के बारे में
गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी ‘टॉक्सिक' साल 2026 की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. फिल्म में यश के अलावा कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसे कई बड़े कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं. फ़िल्म में यश 'राया' और 'टिकट' का दोहरा किरदार निभा रहे हैं. ये कन्नड़ एक्शन थ्रिलर केवीएन प्रोडक्शंस और यश के मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स के बैनर तले बनाई गई है.

बता दें कि 'टॉक्सिक' को शुरू में 19 मार्च को रिलीज़ किया जाना था, जिससे रणवीर सिंह की 'धुरंधर: द रिवेंज' के साथ इसका क्लैश होता. हालांकि, बाद में फिल्म की रिलीज डेट बदलकर 4 जून कर दी गई और फिर इसे 26 अगस्त, 2026 के लिए री-शेड्यूल किया गया.

 

ये भी पढ़ें:-Box Office: कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है सनी की 'बंटवारा 1947'? बॉलीवुड की टॉप A रेटेड ओपनर्स की लिस्ट में कर पाएगी एंट्री?

Published at : 08 Aug 2026 01:25 PM (IST)
Tags :
Kiara Advani Yash 'Toxic' Toxic Toxic A Fairy Tale For Grown Ups
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
Toxic Trailer: ‘टॉक्सिक’ का ट्रेलर आज कितने बजे होगा रिलीज? यश ने फिल्म का धांसू पोस्टर शेयर कर बता दिया टाइम
‘टॉक्सिक’ का ट्रेलर आज कितने बजे होगा रिलीज? यश ने टाइम किया अनआउंस
साउथ सिनेमा
मां शोभा चंद्रशेखर ने बचा लिया CM विजय का टूटता घर, तलाक से यूं ही नहीं पलटी वाइफ संगीता!
मां शोभा चंद्रशेखर ने बचा लिया CM विजय का टूटता घर, तलाक से यूं ही नहीं पलटी वाइफ संगीता!
साउथ सिनेमा
DC Box Office Collection Day 1: एक्टिंग में भी छा गए लोकेशन कनगराज, पहले ही दिन DC ने छापे ताबड़तोड़ नोट, भर दी मेकर्स की झोली
पहले ही दिन लोकेशन कनगराज की DC ने छापे ताबड़तोड़ नोट, भर दी मेकर्स की झोली
साउथ सिनेमा
एक्टिंग छोड़ अमेरिका चले गए थे फहाद फासिल, फिर ऐसे बने साउथ के सबसे खूंखार विलेन
एक्टिंग छोड़ अमेरिका चले गए थे फहाद फासिल, फिर ऐसे बने साउथ के सबसे खूंखार विलेन
Advertisement

वीडियोज

Ramayana का Global Release! Devendra Fadnavis बोले- Oscar नहीं मिला तो होगी निराशा
Bigg Boss 20 का बड़ा Twist! Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint से खुला Two Lives का राज
Vasudha: Vasudha-Chandrika को मिलेगा 'Business Women Award', परखने घर पहुंची स्पेशल कमेटी
R. Madhavan बोले- अब उन्हें CM Thalapathy Vijay कहना चाहिए, Politics पर दिया बड़ा जवाब
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए गंभीर आरोप, Khesari Lal Yadav को भी दिया जवाब
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
झारखंड
रांची प्रोटेस्ट: JPSC-JSSC न्याय गुट की सरकार से बातचीत खत्म, जानें क्या हुई बात?
रांची प्रोटेस्ट: JPSC-JSSC न्याय गुट की सरकार से बातचीत खत्म, जानें क्या हुई बात?
विश्व
ईरान युद्ध पर पेजेशकियान का बड़ा बयान- 'हमने शुरू नहीं किया, 48 घंटे में...'
ईरान युद्ध पर पेजेशकियान का बड़ा बयान- 'हमने शुरू नहीं किया, 48 घंटे में...'
क्रिकेट
वेस्टइंडीज से दूसरे टेस्ट के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर पर लगा दो साल का बैन, जानें वजह
वेस्टइंडीज से दूसरे टेस्ट के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर पर लगा दो साल का बैन, जानें वजह
बॉलीवुड
भारत में 6 नवंबर को रिलीज नहीं होगी रणबीर कपूर की 'रामायण', प्रोड्यूसर ने बताई चौंकाने वाली वजह
भारत में 6 नवंबर को रिलीज नहीं होगी रणबीर कपूर की 'रामायण', प्रोड्यूसर ने बताई चौंकाने वाली वजह
दिल्ली NCR
'देश को अमेरिका के हाथों...', ट्रंप के टैरिफ बिल पर बोले केजरीवाल
'देश को अमेरिका के हाथों...', ट्रंप के टैरिफ बिल पर बोले केजरीवाल
इंडिया
असम में बाढ़ से 98 की मौत, हिमाचल से बंगाल तक IMD का अलर्ट, UP-बिहार में कैसा मौसम?
असम में बाढ़ से 98 की मौत, हिमाचल से बंगाल तक IMD का अलर्ट, UP-बिहार में कैसा मौसम?
शिक्षा
MP ESB Recruitment 2026: 5 महीने में 12 बड़े एग्जाम कराएगा MP ESB, 19000 पदों पर होगी भर्ती
5 महीने में 12 बड़े एग्जाम कराएगा MP ESB, 19000 पदों पर होगी भर्ती
एग्रीकल्चर
बारिश के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन क्यों कम हो जाती है, इससे कितना नुकसान?
बारिश के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन क्यों कम हो जाती है, इससे कितना नुकसान?
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में मिलेगा Second Life? Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint का खुला राज
Bigg Boss 20 में मिलेगा Second Life? Salman Khan के ‘Karan Arjun’ Hint का खुला राज
ENT LIVE
Ramayana का Global Buzz! 50,000 Screens पर Release की तैयारी, Devendra Fadnavis ने किया Oscar का सपोर्ट
Ramayana का Global Buzz! 50,000 Screens पर Release की तैयारी, Devendra Fadnavis ने किया Oscar का सपोर्ट
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
Kajal Raghwani ने Pawan Singh पर लगाए किसिंग सीन को लेकर गंभीर आरोप, Bhojpuri Bawaal में खुलासा
ENT LIVE
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
Jannat Zubair ने Elvish Yadav संग डेटिंग रूमर्स पर तोड़ी चुप्पी, रिश्ते का सच बताया
ENT LIVE
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
Bhojpuri Bawaal में Amrapali Dubey-Kajal Raghwani की बहस, Pawan Singh गुस्से में छोड़ गए शो
Embed widget