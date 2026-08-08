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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSpider Man Box Office: 'स्पाइडर मैन' ने 9वें दिन तोड़ा सनी की 'बॉर्डर 2' का रिकॉर्ड, क्या 'धुरंधर 2' को दे पाएगी मात?

Spider Man Box Office: 'स्पाइडर मैन' ने 9वें दिन तोड़ा सनी की 'बॉर्डर 2' का रिकॉर्ड, क्या 'धुरंधर 2' को दे पाएगी मात?

Spider Man Brand New Day Box Office Collection Day 9: 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' ने रिलीज के 9वें दिन एक बड़ा कमाल कर दिखाया है. दरअसल इसने सनी देओल की 'बॉर्डर 2' के परखच्चे उड़ा दिए हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 08 Aug 2026 03:27 PM (IST)
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टॉम हॉलैंड की 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. इस सुपरहीरो ब्लॉकबस्टर फिल्म का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़ हुआ है. इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इस हॉलीवुज फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में ही 300 करोड़ से ज्याद की कमाई कर डाली थी. वहीं अब ये दूसरे वीक में एंट्री कर चुकी है लेकिन इसकी कमाई की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है. रिलीज के 9वें दि भी न केवल इसने जबरदस्त कलेक्शन किया है बल्कि बॉलीवुड की एक बड़ी फिल्म का रिकॉर्ड भी चकनाचूर कर दिया है.

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' का 9वें दिन का कलेक्शन
सैक्निलक के शुरुआती अनुमानों के अनुसार, 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने भारत में 9वें दिन 13 हजार 544 शो में लगभग 14.50 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की. बता दें कि दूसरे शुक्रवार के कलेक्शन में 1.8% की बढ़ोतरी देखी गई. इन नए आंकड़ों के साथ, फिल्म का भारत में नेट कलेक्शन लगभग 349.25 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि इसका भारत में ग्रॉस कलेक्शन लगभग 417.63 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. ये फिल्म अब भारत में 350 करोड़ रुपये (नेट) का आंकड़ा पार करने से कुछ ही लाख दूर है.

इंग्लिश वर्जन में धमाल मचा रही है 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे'
भारत में 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे'  की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा इंग्लिश वर्जन से आ रहा है. इसके कुल नेट कलेक्शन में इंग्लिश वर्जन का कॉन्ट्रिब्यूशन लगभग 191.35 करोड़ रुपये रहा है, जबकि हिंदी-डब वर्जन से इसने लगभग 124.40 करोड़ रुपये कमाए हैं. बाकी कलेक्शन तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ वर्जन से आया है.

ये भी पढ़ें:-Box Office: कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है सनी की 'बंटवारा 1947'? बॉलीवुड की टॉप A रेटेड ओपनर्स की लिस्ट में कर पाएगी एंट्री?

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने सनी की बॉर्डर 2 को दी मात
'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने रिलीज के 9वें दिन कमाल कर दिया. दरअसल इस सुपरहीरो फिल्म ने सनी देओल की ब्लॉकबस्टर और साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बॉर्डर 2 की लाइफटाइम कमाई के परखच्चे उड़ा दिए हैं. सैकनिल्क के मुताबिक बॉर्डर 2 ने भारत में 329.43 करोड़ लाइफटाइम कलेक्शन किया था. वहीं 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने रिलीज के 9 दिनों में 349.25 करोड़ कमाकर इस कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. अब इसका अलग टारगेट धुरंधर द रिवेंज है. रणवीर सिंह की फिल्म की लाफटाइम कमाई 1149.30 करोड़ है. हालांकि 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के लिए 'धुरंधर 2' के पहाड़ जैसे कलेक्शन को मात देना नामुमकिन है. अब देखने वाली बात होगी कि टॉम हॉलैंड की फिल्म भारत में कितना कलेक्शन कर पाती है.

ये भी पढ़ें:-Friday Box Office: 'स्पाइडर मैन' के आगे पहले ही दिन पिटी 'ओह माय डॉग', 'धमाल' 4 का भी निकला दम, जानें-फ्राइडे का कलेक्शन

Published at : 08 Aug 2026 11:25 AM (IST)
Tags :
Tom Holland Border 2 BOX OFFICE COLLECTION Spider Man Brand New Day
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