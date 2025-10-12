हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महंगी गाड़ियां, आलीशान घर...लैविश लाइफ जीती हैं पूजा हेगड़े, जानिए कितने करोड़ की हैं मालकिन

महंगी गाड़ियां, आलीशान घर...लैविश लाइफ जीती हैं पूजा हेगड़े, जानिए कितने करोड़ की हैं मालकिन

Happy Birthday Pooja Hegde: पूजा हेगड़े सिर्फ साउथ ही नहीं बॉलीवुड की भी फेमस एक्ट्रेस बन चुकी हैं. आज हम आपको उनकी लैविश लाइफ से रूबरू करवा रहे हैं....

By : सखी चौधरी  | Updated at : 12 Oct 2025 12:54 AM (IST)
Happy Birthday Pooja Hegde: पूजा हेगड़े सिर्फ साउथ ही नहीं बॉलीवुड की भी फेमस एक्ट्रेस बन चुकी हैं. आज हम आपको उनकी लैविश लाइफ से रूबरू करवा रहे हैं....

पूजा हेगड़े ग्लैमर वर्ल्ड का फेमस नाम हैं. एक्ट्रेस कल यानि 13 अक्टूबर को अपना 35वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. ऐसे में हम आपको उनकी लैविश लाइफ, फीस और नेटवर्थ के बारे में बता रहे हैं. चलिए जानते हैं कि एक्ट्रेस कितने करोड़ की मालकिन हैं.

1/7
पूजा हेगड़े का एक्टिंग करियर तमिल फिल्म ‘मूगामूडू’ से शुरू हुआ था. जो साल 2012 में आई. एक्ट्रेस की पहली फिल्म ही सुपरहिट रही और वो रातों रात स्टार बन गई.
पूजा हेगड़े का एक्टिंग करियर तमिल फिल्म ‘मूगामूडू’ से शुरू हुआ था. जो साल 2012 में आई. एक्ट्रेस की पहली फिल्म ही सुपरहिट रही और वो रातों रात स्टार बन गई.
2/7
इसके बाद एक्ट्रेस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बॉलीवुड-साउथ इंडस्ट्री की कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया.
इसके बाद एक्ट्रेस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बॉलीवुड-साउथ इंडस्ट्री की कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया.
3/7
पूजा अपने सफल करियर की वजह से करोड़ों की संपत्ति की मालकिन भी बन चुकी हैं. लाइफस्टाइल एशिया के मुताबिक एक्ट्रेस की नेटवर्थ पूजा 51 करोड़ रुपए है.
पूजा अपने सफल करियर की वजह से करोड़ों की संपत्ति की मालकिन भी बन चुकी हैं. लाइफस्टाइल एशिया के मुताबिक एक्ट्रेस की नेटवर्थ पूजा 51 करोड़ रुपए है.
4/7
पूजा की कमाई का बड़ा जरिया फिल्में ही हैं. इसके अलावा एक्ट्रेस एडवर्टाइजमेंट और सोशल मीडिया के जरिए भी तगड़ी कमाई करती हैं.
पूजा की कमाई का बड़ा जरिया फिल्में ही हैं. इसके अलावा एक्ट्रेस एडवर्टाइजमेंट और सोशल मीडिया के जरिए भी तगड़ी कमाई करती हैं.
5/7
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पूजा एक फिल्म के 3 से 4 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस जार्च करती हैं. वहीं ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए एक्ट्रेस करीब 40 लाख रुपए लेती हैं.
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पूजा एक फिल्म के 3 से 4 करोड़ रुपए की भारी भरकम फीस जार्च करती हैं. वहीं ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए एक्ट्रेस करीब 40 लाख रुपए लेती हैं.
6/7
लैविश लाइफ की बात करें तो पूजा के पास मुंबई और हैदराबाद में आलीशान घर के अलावा 2 करोड़ रुपए की पोर्शे केयेन, 60 लाख रुपए की जगुआर और 80 लाख रुपए की ऑडी क्यू-7 जैसी कारें भी हैं.
लैविश लाइफ की बात करें तो पूजा के पास मुंबई और हैदराबाद में आलीशान घर के अलावा 2 करोड़ रुपए की पोर्शे केयेन, 60 लाख रुपए की जगुआर और 80 लाख रुपए की ऑडी क्यू-7 जैसी कारें भी हैं.
7/7
वर्कफ्रंट की बात करें तो पूजा हेगड़े बॉलीवुड में आखिरी बार ‘देवा’ और साउथ में ‘रेट्रो’ में नजर आ थी.
वर्कफ्रंट की बात करें तो पूजा हेगड़े बॉलीवुड में आखिरी बार ‘देवा’ और साउथ में ‘रेट्रो’ में नजर आ थी.
Published at : 12 Oct 2025 12:54 PM (IST)
Embed widget