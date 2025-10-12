एक्सप्लोरर
महंगी गाड़ियां, आलीशान घर...लैविश लाइफ जीती हैं पूजा हेगड़े, जानिए कितने करोड़ की हैं मालकिन
Happy Birthday Pooja Hegde: पूजा हेगड़े सिर्फ साउथ ही नहीं बॉलीवुड की भी फेमस एक्ट्रेस बन चुकी हैं. आज हम आपको उनकी लैविश लाइफ से रूबरू करवा रहे हैं....
पूजा हेगड़े ग्लैमर वर्ल्ड का फेमस नाम हैं. एक्ट्रेस कल यानि 13 अक्टूबर को अपना 35वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. ऐसे में हम आपको उनकी लैविश लाइफ, फीस और नेटवर्थ के बारे में बता रहे हैं. चलिए जानते हैं कि एक्ट्रेस कितने करोड़ की मालकिन हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 12 Oct 2025 12:54 PM (IST)
Tags :Pooja Hegde Bollywood
बॉलीवुड
9 Photos
किन एक्टर्स को मिले सबसे ज्यादा फिल्मफेयर अवॉर्ड? जानें लिस्ट में अमिताभ-शाहरुख किस नंबर पर
बॉलीवुड
10 Photos
कुशा कपिला की 10 फोटोज ने हाई किया इंटरनेट का पारा, लेकिन नेटिजन्स बोले- करीना की कॉपी कर रही
बॉलीवुड
7 Photos
क्या टाइगर श्रॉफ लेते हैं स्टंटमैन या VFX का सहारा? जानें खतरनाक एक्शन सीन्स का सीक्रेट
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'ऑपरेशन ब्लूस्टार गलत था, जिसकी कीमत...', कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने इंदिरा गांधी को लेकर दिया बड़ा बयान
बिहार
'ज्योति सिंह को विधायक बनाने...', विवाद के बीच भोजपुरी सिंगर पवन सिंह के ससुर का बड़ा खुलासा
विश्व
इस मुस्लिम देश से फाइटर जेट खरीदना चाहता है भारत, अब तुर्किए की भी नजर; क्या है एर्दोगन का प्लान?
WWE
Watch: रोमन रेन्स का विराट कोहली अवतार, WWE रिंग में प्रतिद्वंदी को मारने के लिए लाए क्रिकेट बैट; वीडियो वायरल
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion