एक्सप्लोरर
पंकज त्रिपाठी की बेटी की 10 तस्वीरें, पापा की लाडली है आशी
Pankaj Tripathi Daughter 10 Photos: पंकज त्रिपाठी के साथ-साथ अब उनकी लाडली बेटी भी काफी सुर्खियां बटोरती नजर आती हैं. अक्सर सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं. आइए देखते है 10 तस्वीरें.
पंकज त्रिपाठी अपनी बेहतरीन एक्टिंग और सादगी भरे अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वे एक प्यारे पिता भी हैं. उनकी बेटी आशी, पापा की लाडली मानी जाती हैं और अक्सर लाइमलाइट से दूर रहकर भी चर्चा में रहती हैं. पंकज अपनी बेटी के साथ बिताए पलों को बेहद खास मानते हैं. तो चलिए, देखते हैं आशी त्रिपाठी की कुछ खूबसूरत और अनदेखी तस्वीरें.
Published at : 01 Oct 2025 01:08 PM (IST)
