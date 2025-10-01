पंकज त्रिपाठी की बेटी की 10 तस्वीरें, पापा की लाडली है आशी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपंकज त्रिपाठी की बेटी की 10 तस्वीरें, पापा की लाडली है आशी

Pankaj Tripathi Daughter 10 Photos: पंकज त्रिपाठी के साथ-साथ अब उनकी लाडली बेटी भी काफी सुर्खियां बटोरती नजर आती हैं. अक्सर सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं. आइए देखते है 10 तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Oct 2025 01:08 PM (IST)
पंकज त्रिपाठी अपनी बेहतरीन एक्टिंग और सादगी भरे अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वे एक प्यारे पिता भी हैं. उनकी बेटी आशी, पापा की लाडली मानी जाती हैं और अक्सर लाइमलाइट से दूर रहकर भी चर्चा में रहती हैं. पंकज अपनी बेटी के साथ बिताए पलों को बेहद खास मानते हैं. तो चलिए, देखते हैं आशी त्रिपाठी की कुछ खूबसूरत और अनदेखी तस्वीरें.

1/10
पंकज ने मृदुला त्रिपाठी से शादी की हैं. दोनों एक बेटी के पेरेंट्स हैं.
2/10
पंकज त्रिपाठी की बेटी का नाम आशी त्रिपाठी है. और वो अभी सिर्फ 18 साल की हैं.
3/10
आशी एक फेमस स्टार की बेटी होने के बाद भी लाइमलाइट से दूर रहती हैं.
4/10
आशी इस समय मुंबई के एक कॉलेज में पढ़ाई कर रही हैं और पिता पंकज त्रिपाठी की तरह एक्टिंग में करियर बनाना चाहती हैं.
5/10
आशी ने हाल ही में एक्टिंग की दुनिया में कदम बढ़ाया है, जिसके बाद से ही वो काफी चर्चा में हैं.
6/10
आपको बता दे कि आशी ने में प्रभाकर स्वामी के साथ एक म्यूज़िक वीडियो 'रंग दारो' से स्क्रीन पर डेब्यू किया है.
7/10
ये गाना 14 मार्च, 2025 को रिलीज हुआ था. वीडियो में आशी की खूबसूरती देख लोग हैरान हैं, और तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
8/10
पंकज त्रिपाठी ने बेटी के पहले ऑनस्क्रीन अपीयरेंस पर कहा कि यह उनके लिए भावुक पल है, और उनका सीना गर्व से चौड़ा हो गया है.
9/10
उन्होंने कहा, आशी को स्क्रीन पर देखना मेरे और मृदुला के लिए गर्व की बात है और यह इमोशनल कर देने वाला पल था.
10/10
बता दे कि आशी अपने पापा की लाडली हैं.दोनो एक दूसरे के साथ काफी अच्छी बॉन्ड शेयर करते नजर आते हैं.
Published at : 01 Oct 2025 01:08 PM (IST)
Pankaj Tripathi Aashi Tripathi

Photo Gallery

विश्व
