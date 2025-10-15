हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Pankaj Dheer Funeral: पंकज धीर के अंतिम संस्कार की तस्वीरें सामने आई हैं. जिसमें टीवी स्टार्स के अलावा सलमान खान और सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत कई बॉलीवुड स्टार्स भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 15 Oct 2025 07:15 PM (IST)
Pankaj Dheer Funeral: पंकज धीर के अंतिम संस्कार की तस्वीरें सामने आई हैं. जिसमें टीवी स्टार्स के अलावा सलमान खान और सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत कई बॉलीवुड स्टार्स भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे.

अभिनेता पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया. उनका अंतिम संस्कार मंगलवार शाम 4 बजे विले पार्ले में किया गया. इस दौरान उनके परिवार के अलावा कई सेलेब्स भी एक्टर के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे.

टीवी का पॉपुलर कपल दीपिका कक्कड़ और शोएब इब्राहिम एक्टर पंकज धीर के अंतिम संस्कार में शामिल हुए.
एक्टर पुनीत इस्सर भी पंकज धीर के अंतिम संस्कार पर पहुंचे. इस दौरान उनकी आंखे भी नम नजर आई.
एक्टर अरबाज खान भी पंकज धीर के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे. उनको व्हाइट शर्ट में स्पॉट किया गया.
एक्टर मुकेश ऋषि और फिरोज खान अपने दोस्त के अंतिम संस्कार में काफी उदास नजर आए.
बॉलीवुड के फेमस फिल्ममेकर अब्बास मस्तान भी पंकज धीर के अंतिम संस्कार में शामिल हुए.
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा भी पंकज धीर के परिवार को सांत्वना देने के लिए श्मशान घाट पहुंचे थे.
बॉलीवुड और पंजाबी सिंगर मीका सिंह भी पंकज धीर के अंतिम संस्कार में शामिल हुए.
एक्टर कुशाल टंडन ने निकितन धीर के साथ पंकज धीर की अर्थी को कंधा दिया. दोनों की तस्वीर फैंस को भी भावुक कर रही है.
सलमान खान भी पंकज धीर के अंतिम संस्कार में शामिल हुए. इस दौरान एक्टर के चेहरे पर काफी उदासी देखने को मिली.
Published at : 15 Oct 2025 06:25 PM (IST)
