पंकज धीर को बेटे निकितिन के साथ कुशाल टंडन ने दिया कंधा, सलमान खान-सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत ये स्टार्स भी हुए शामिल
Pankaj Dheer Funeral: पंकज धीर के अंतिम संस्कार की तस्वीरें सामने आई हैं. जिसमें टीवी स्टार्स के अलावा सलमान खान और सिद्धार्थ मल्होत्रा समेत कई बॉलीवुड स्टार्स भी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे.
अभिनेता पंकज धीर का 68 साल की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया. उनका अंतिम संस्कार मंगलवार शाम 4 बजे विले पार्ले में किया गया. इस दौरान उनके परिवार के अलावा कई सेलेब्स भी एक्टर के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे.
Published at : 15 Oct 2025 06:25 PM (IST)
