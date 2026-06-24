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अलका याज्ञनिक-आर माधवन से लेकर ममूटी तक, पद्म अवॉर्ड से सम्मानित किए गए ये फिल्मी सितारें
Padma Award 2026: कल यानी 23 जून को पद्म सम्मान समारोह हुआ. जहां मलयालम के दिग्गज एक्टर ममूटी से लेकर सिंगर अलका याग्निक और आर माधवन तक, कई सेलेब्स को पद्म अवॉर्ड से सम्मानित किया गया.
कल यानी 23 जून को पद्म सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें फिल्म और संगीत जगत के कई दिग्गज सितारों को उनके शानदार योगदान के लिए सम्मानित किया गया. इस खास मौके पर मलयालम सिनेमा के दिग्गज एक्टर ममूटी, मशहूर प्लेबैक सिंगर अलका याज्ञनिक और बॉलीवुड स्टार आर. माधवन समेत कई बड़े सेलेब्स को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया.
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Published at : 24 Jun 2026 10:26 AM (IST)
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