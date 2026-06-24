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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअलका याज्ञनिक-आर माधवन से लेकर ममूटी तक, पद्म अवॉर्ड से सम्मानित किए गए ये फिल्मी सितारें

अलका याज्ञनिक-आर माधवन से लेकर ममूटी तक, पद्म अवॉर्ड से सम्मानित किए गए ये फिल्मी सितारें

Padma Award 2026: कल यानी 23 जून को पद्म सम्मान समारोह हुआ. जहां मलयालम के दिग्गज एक्टर ममूटी से लेकर सिंगर अलका याग्निक और आर माधवन तक, कई सेलेब्स को पद्म अवॉर्ड से सम्मानित किया गया.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 24 Jun 2026 10:26 AM (IST)
Padma Award 2026: कल यानी 23 जून को पद्म सम्मान समारोह हुआ. जहां मलयालम के दिग्गज एक्टर ममूटी से लेकर सिंगर अलका याग्निक और आर माधवन तक, कई सेलेब्स को पद्म अवॉर्ड से सम्मानित किया गया.

कल यानी 23 जून को पद्म सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें फिल्म और संगीत जगत के कई दिग्गज सितारों को उनके शानदार योगदान के लिए सम्मानित किया गया. इस खास मौके पर मलयालम सिनेमा के दिग्गज एक्टर ममूटी, मशहूर प्लेबैक सिंगर अलका याज्ञनिक और बॉलीवुड स्टार आर. माधवन समेत कई बड़े सेलेब्स को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया.

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मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर ममूटी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया.
मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर ममूटी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया.
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बता दें, ममूटी 50 साल से ज्यादा समय से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. उन्होंने 400 से ज्यादा फिल्मों में शानदार काम किया है.
बता दें, ममूटी 50 साल से ज्यादा समय से इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. उन्होंने 400 से ज्यादा फिल्मों में शानदार काम किया है.
Published at : 24 Jun 2026 10:26 AM (IST)
Tags :
R. Madhavan Mammootty Alka Yagnik Padma Award 2026

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