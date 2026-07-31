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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSpider Man Box office: 'स्पाइडर मैन' का बॉक्स ऑफिस पर बजा डंका, 100 करोड़ क्लब में मारी एंट्री, जानें फ्राइडे कलेक्शन

Spider Man Box office: 'स्पाइडर मैन' का बॉक्स ऑफिस पर बजा डंका, 100 करोड़ क्लब में मारी एंट्री, जानें फ्राइडे कलेक्शन

The Odyssey Vs Spider Man BO: बॉक्स ऑफिस पर 'द ओडिसी' के लिए 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' रोड़ा बन चुकी है. इसके आगे किसी की भी बात नहीं बन पा रही है. चलिए बताते हैं दोनों फिल्मों का फ्राइडे कलेक्शन.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 31 Jul 2026 09:25 PM (IST)
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The Odyssey Vs Spider Man Box office Collection: बॉक्स ऑफिस पर हर दिन कोई ना कोई क्लैश देखने के लिए मिल ही जाता है. इस बार बॉक्स ऑफिस पर हॉलीवुड वर्सेस साउथ बॉलीवुड तो है ही साथ ही हॉलीवुड वर्सेस हॉलीवुड भी है. 30 जुलाई को सिनेमाघरों में 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' आई, जिसके आने के बाद सारी फिल्मों की कमाई पर विराम लग गया. इसमें 'द ओडिसी' का नाम भी शामिल है. 'स्पाइडर मैन' के आते ही इसकी कमाई भी थम सी गई है, चलिए बताते हैं फ्राइडे कलेक्शन के बारे में.

'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे-2

टॉम हॉलैंड की फिल्म 'स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया. फिल्म इंडिया में आते ही छा गई है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने पहले दिन 60.60 करोड़ का कलेक्शन किया था. इसके बाद फिल्म की कमाई थमी नहीं. इसने दूसरे दिन भी शानदार रफ्तार बनाए रखी.
- सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने दूसरे दिन रात 9.30 बजे तक 42.47 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. 
- इस पर ऑक्यूपेंसी भी 63.6%  दर्ज की गई.
- फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 103.17 करोड़ पहुंच गया है. जबकि फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.

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'द ओडिसी' का 15वें दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

टॉम हॉलैंड की फिल्म 'स्पाइडर मैन', 'द ओडिसी' के लिए बॉक्स ऑफिस का रोड़ा बन चुकी है. इसके आगे 'द ओडिसी' की कमाई में ब्रेक लग गया है. फिल्म जहां डबल डिजिट में कमाई कर रही थी वहीं, अब ये सिंगल डिजिट में आ गई है और बेहद ही कम कलेक्शन कर रही है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने पहले हफ्ते 90.30 करोड़ तो दूसरे वीक 44.95 करोड़ का बिजनेस किया था. 
- लेकिन तीसरे हफ्ते की शुरुआत 'स्पाइडर मैन' की रिलीज के बाद खराब हो गई.
- फिल्म ने 15वें दिन यानी कि तीसरे शुक्रवार को रात 8.30 बजे तक 1.72 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.
- फिल्म की ऑक्यूपेंसी भी 45% दर्ज की गई है. इसी के साथ ही फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन 136.97 करोड़ पहुंच गया है. फिलहाल फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.
 
'स्पाइडर मैन' की रिलीज से सबकी हवा टाइट

इतना ही नहीं, हॉलीवुड फिल्म 'स्पाइडर मैन ब्रैंड न्यू डे' की रिलीज की वजह से बाकी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस पर भी असर पड़ा है. 'धमाल 4' से लेकर तमिल फिल्म 'जन नायकन' की कमाई तक हिल गई है. दोनों ही फिल्में अच्छा खासा प्रदर्शन कर रही थीं लेकिन हॉलीवुड फिल्म की इंडिया रिलीज के बाद सबकी हालत खराब हो गई. वहीं, नई रिलीज हुई फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' की कमाई तो लाखों में ही सिमट जा रही है.

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'स्पाइडर मैन ब्रैंड न्यू डे' के बारे में

बहरहाल, अगर 'स्पाइडर मैन ब्रैंड न्यू डे' के बारे में बात की जाए तो ये 'स्पाइडर मैन' यूनिवर्स की फिल्म है. इसका निर्देशन डेस्टिन डैनियल क्रेटन ने किया है. टॉम हॉलैंड लीड रोल में हैं और ये उनकी चौथी सोलो फिल्म है. इसमें जेंडया, जैकब बैटलन, जॉन बर्नथल और सैडी सिंक जैसे अन्य कलाकार भी अहम रोल में हैं. फिल्म को भारत में इंग्लिश के साथ ही तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में भी रिलीज किया गया है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 31 Jul 2026 08:27 PM (IST)
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BOX OFFICE COLLECTION The Odyssey Spider Man Brand New Day
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