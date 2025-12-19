एक्सप्लोरर
स्कूल के एनुअल फंक्शन में दिखा नीता अंबानी का सादगी भरा लुक, मरून साड़ी में जीत लिया दिल
Nita Ambani Photos: गुरुवार की शाम को नीता अंबानी के स्कूल का एनुअल फंक्शन था. जिसमें कई सेलेब्स अपने बच्चों के साथ पहुंचे थे. इस इवेंट में नीता अंबानी ने अपने लुक से सभी को इंप्रेस कर दिया.
बॉलीवुड सेलेब्स के बच्चे धीरूभाई इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं. जिसमें करीना कपूर, करण जौहर, ऐश्वर्या राय, शाहिद कपूर समेत कई कलाकार शामिल हैं. गुरुवार को स्कूल का एनुअल फंक्शन हुआ था. जिसमें बॉलीवुड सेलेब्स पहुंचे थे, मगर नीता अंबानी ने अपने लुक से सभी का ध्यान खींच लिया.
Published at : 19 Dec 2025 08:10 AM (IST)
