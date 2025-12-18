एक्सप्लोरर
प्रियंका चोपड़ा की भाभी की 10 तस्वीरें, बिकिनी पहन रेत पर लेट-लेटकर दिए पोज, वायरल हो रहीं तस्वीरें
Priyanka Chopra' Bhabhi Photos: प्रियंका चोपड़ा की भाभी नीलम उपाध्याय इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में वेकेशन मना रही हैं. उनके वेकेशन से उनकी बिकिनी तस्वीरें सामने आई हैं तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
नीलम उपाध्याय इन दिनों वेकेशन मोड पर हैं और ऑस्ट्रेलिया में एंजॉय कर रही हैं. एक्ट्रेस समुंदर किनारे खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठा रही हैं जिसकी झलकियां उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर की हैं.
1/7
2/7
Published at : 18 Dec 2025 08:50 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
प्रियंका चोपड़ा की भाभी की 10 तस्वीरें, बिकिनी पहन रेत पर लेट-लेटकर दिए पोज, वायरल हो रहीं तस्वीरें
बॉलीवुड
13 Photos
ऐश्वर्या का हाथ थामे दिखे अभिषेक, सुहाना-गौरी संग पहुंचे शाहरुख खान, देखें तस्वीरें
बॉलीवुड
8 Photos
'मम्मा लव्स यू अ लॉट', देवोलीना भट्टाचार्जी ने बेटे के पहले बर्थडे पर किया इमोशनल पोस्ट
बॉलीवुड
7 Photos
'धुरंधर' में इन 7 हसीनाओं की खूबसूरती का भी नहीं चला जादू, लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल
बॉलीवुड
7 Photos
'एमिली इन पेरिस' एक्ट्रेस की 7 तस्वीरें, न्यू ईयर पार्टी पर चाहिए ग्लैमरस लुक तो करें ट्राय
बॉलीवुड
8 Photos
कहां हैं ऐश्वर्या राय की ऑनस्क्रीन बहन, 24 सालों में खूबसूरत एक्ट्रेस का इतना बदल गया लुक
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
पंजाब
लुधियाना: हिंसक झड़प में बदला चुनावी जीत का जश्न, AAP-कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई फायरिंग, 5 घायल
विश्व
भारत के दिए जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश में PAK! मुरीद एयरबेस पर तिरपाल डालकर क्या कर रहा?
बॉलीवुड
'धुरंधर' की सबसे सस्ती टिकट कहां मिल रही है? 100 रुपए से भी कम में यहां देख सकते हैं रणवीर सिंह की फिल्म
क्रिकेट
पिच पर कार, कभी सांप तो कभी उड़ने वाली चींटियां... क्रिकेट मैच रोके जाने के अजब-गजब कारण
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
प्रियंका चोपड़ा की भाभी की 10 तस्वीरें, बिकिनी पहन रेत पर लेट-लेटकर दिए पोज, वायरल हो रहीं तस्वीरें
बॉलीवुड
13 Photos
ऐश्वर्या का हाथ थामे दिखे अभिषेक, सुहाना-गौरी संग पहुंचे शाहरुख खान, देखें तस्वीरें
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion