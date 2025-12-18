हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडDhirubhai Ambani School Annual Day: ऐश्वर्या का हाथ थामे दिखे अभिषेक, सुहाना-गौरी संग पहुंचे शाहरुख खान, देखें तस्वीरें

Dhirubhai Ambani School Annual Day: ऐश्वर्या का हाथ थामे दिखे अभिषेक, सुहाना-गौरी संग पहुंचे शाहरुख खान, देखें तस्वीरें

Dhirubhai Ambani School Annual Day: धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के एनुअल डे में कई बॉलीवुड सितारे पहुंचे. शाहरुख खान से लेकर अभिषेक बच्चन तक ने अपने बच्चों के इस खास इवेंट में शिरकत की.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 18 Dec 2025 07:11 PM (IST)
Dhirubhai Ambani School Annual Day: धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल के एनुअल डे में कई बॉलीवुड सितारे पहुंचे. शाहरुख खान से लेकर अभिषेक बच्चन तक ने अपने बच्चों के इस खास इवेंट में शिरकत की.

धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में कई फिल्मी हस्तियों के बच्चे पढ़ते हैं. ऐसे में स्कूल के एनुअल फंक्शन में शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, शाहिद कपूर से लेकर करण जौहर तक पहुंचे.

Published at : 18 Dec 2025 07:11 PM (IST)
Tags :
Abhishek Bachchan Shah Rukh Khan Aishwarya Rai Dhirubhai Ambani School Annual Day

Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
