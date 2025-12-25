एक्सप्लोरर
New Year 2026: न्यू ईयर पार्टी में होंगे आपके ही चर्चे, बस नुसरत भरुचा के इन स्टनिंग लुक्स से लें इंस्पिरेशन
Nushrratt Bharruccha Glamourous Photos: नुसरत भरुचा के सोशल मीडिया पर खूब चर्चे हैं. न्यू ईयर पार्टी को लेकर अगर अपने आउटफिट्स को लेकर आप कन्फ्यूज्ड हैं तो ट्राय करें उनके ये स्टाइलिश लुक्स.
नुसरत भरुचा अपनी फिल्मों के साथ सोशल मीडिया पर खूब जलवे बिखेरती हैं. उनके स्टाइलिश लुक्स के बहुत चर्चे होते हैं. अगर आप न्यू ईयर के मौके पर लाइमलाइट अपने नाम करना चाहती हैं तो एक्ट्रेस के इन लुक्स से इंस्पिरेशन लीजिए.
Published at : 25 Dec 2025 07:42 AM (IST)
