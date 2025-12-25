हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडNew Year 2026: न्यू ईयर पार्टी में होंगे आपके ही चर्चे, बस नुसरत भरुचा के इन स्टनिंग लुक्स से लें इंस्पिरेशन

New Year 2026: न्यू ईयर पार्टी में होंगे आपके ही चर्चे, बस नुसरत भरुचा के इन स्टनिंग लुक्स से लें इंस्पिरेशन

Nushrratt Bharruccha Glamourous Photos: नुसरत भरुचा के सोशल मीडिया पर खूब चर्चे हैं. न्यू ईयर पार्टी को लेकर अगर अपने आउटफिट्स को लेकर आप कन्फ्यूज्ड हैं तो ट्राय करें उनके ये स्टाइलिश लुक्स.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Dec 2025 07:42 AM (IST)
Nushrratt Bharruccha Glamourous Photos: नुसरत भरुचा के सोशल मीडिया पर खूब चर्चे हैं. न्यू ईयर पार्टी को लेकर अगर अपने आउटफिट्स को लेकर आप कन्फ्यूज्ड हैं तो ट्राय करें उनके ये स्टाइलिश लुक्स.

नुसरत भरुचा अपनी फिल्मों के साथ सोशल मीडिया पर खूब जलवे बिखेरती हैं. उनके स्टाइलिश लुक्स के बहुत चर्चे होते हैं. अगर आप न्यू ईयर के मौके पर लाइमलाइट अपने नाम करना चाहती हैं तो एक्ट्रेस के इन लुक्स से इंस्पिरेशन लीजिए.

1/7
नुसरत भरुचा वाकई एक स्टाइल आइकन हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर ही हसीना अपने हुस्न के जलवे बिखेरती रहती हैं. हर बार ही उन्होंने अपने इन ग्लैमरस लुक्स से फैंस का दिल अपने कब्जे में किया है. अब न्यू ईयर पार्टी के मौके पर अगर आप भीड़ से हटके दिखना चाहती हैं तो हसीना के इन लुक्स से इंस्पिरेशन लीजिए.
नुसरत भरुचा वाकई एक स्टाइल आइकन हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर ही हसीना अपने हुस्न के जलवे बिखेरती रहती हैं. हर बार ही उन्होंने अपने इन ग्लैमरस लुक्स से फैंस का दिल अपने कब्जे में किया है. अब न्यू ईयर पार्टी के मौके पर अगर आप भीड़ से हटके दिखना चाहती हैं तो हसीना के इन लुक्स से इंस्पिरेशन लीजिए.
2/7
ये मरून ड्रेस न्यू ईयर पार्टी के लिए परफेक्ट ऑप्शन है. इस हाई स्लिट कट ड्रेस में सिक्विन वर्क भी देखने को मिलता है, साथ ही इसके अपर बॉडी पार्ट की डिजाइन भी काफी यूनिक है. स्टेटमेंट इयरिंग्स और बालों में सॉफ्ट कर्ल्स करते हुए आप एक्ट्रेस के इस लुक को री क्रिएट कर सकती हैं.
ये मरून ड्रेस न्यू ईयर पार्टी के लिए परफेक्ट ऑप्शन है. इस हाई स्लिट कट ड्रेस में सिक्विन वर्क भी देखने को मिलता है, साथ ही इसके अपर बॉडी पार्ट की डिजाइन भी काफी यूनिक है. स्टेटमेंट इयरिंग्स और बालों में सॉफ्ट कर्ल्स करते हुए आप एक्ट्रेस के इस लुक को री क्रिएट कर सकती हैं.
Published at : 25 Dec 2025 07:42 AM (IST)
Tags :
Nushrratt Bharruccha New Year 2026 Nushrratt Bharruccha Glamourous Photos

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में ठंड और कोहरे का कहर जारी! कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो, IMD ने 53 जिलों में दिया अलर्ट
यूपी में ठंड और कोहरे का कहर जारी! कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो, IMD ने 53 जिलों में दिया अलर्ट
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
टेलीविजन
बिग बॉस ने बदल दी आयशा खान की किस्मत, 'धुरंधर' से लेकर 'किस किसको प्यार करूं 2' तक इन फिल्मों में किया काम
बिग बॉस ने बदल दी आयशा खान की किस्मत, 'धुरंधर' से लेकर 'किस किसको प्यार करूं 2' तक इन फिल्मों में किया काम
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

कफ सिरप मामले को लेकर Akhilesh Yadav ने बीजेपी पर साधा निशाना, लखानऊ में आने वाले हैं पीएम मोदी
Atal bihari vajpayee Jayanti: लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे PM Modi
17 साल बाद Khaleda Zia के बेटे की वतन वापसी,Bangladesh में जोरदार स्वागत की तैयारी
Top News: 6 बजे की बड़ी खबरें | Atal Bihari Vajpayee Birth Anniversary | PM Modi | Unnao Rape Case
'जबरिया DATE' का डर्टी शैतान !

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
कंबोडिया में तोड़ी गई भगवान विष्णु की मूर्ति, भारत ने दिया जवाब- 'अपमानजनक, हिंदू भक्तों की...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में ठंड और कोहरे का कहर जारी! कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो, IMD ने 53 जिलों में दिया अलर्ट
यूपी में ठंड और कोहरे का कहर जारी! कई जगहों पर विजिबिलिटी जीरो, IMD ने 53 जिलों में दिया अलर्ट
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
टी20 वर्ल्ड कप से पहले 33 गेंदों में ठोक दिया तूफानी शतक, इस भारतीय बल्लेबाज से दुनियाभर की टीमें खौफ में
टेलीविजन
बिग बॉस ने बदल दी आयशा खान की किस्मत, 'धुरंधर' से लेकर 'किस किसको प्यार करूं 2' तक इन फिल्मों में किया काम
बिग बॉस ने बदल दी आयशा खान की किस्मत, 'धुरंधर' से लेकर 'किस किसको प्यार करूं 2' तक इन फिल्मों में किया काम
हरियाणा
Haryana News: केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की पानीपत को सौगात, रेलवे ओवर ब्रिज का किया भूमि पूजन
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की पानीपत को सौगात, रेलवे ओवर ब्रिज का किया भूमि पूजन
ट्रेंडिंग
वाह दीदी वाह...महिला ने अपनी बेटी के सिर पर बालों से बना डाला क्रिसमस ट्री- वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप
वाह दीदी वाह...महिला ने अपनी बेटी के सिर पर बालों से बना डाला क्रिसमस ट्री- वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप
जनरल नॉलेज
कौन थीं अटल बिहारी वाजपेयी की गर्लफ्रेंड, जिनकी बेटी को पूर्व पीएम ने लिया था गोद?
कौन थीं अटल बिहारी वाजपेयी की गर्लफ्रेंड, जिनकी बेटी को पूर्व पीएम ने लिया था गोद?
हेल्थ
क्या खून देखते ही आपको भी आते हैं चक्कर, समझें कितनी जानलेवा है यह दिक्कत?
क्या खून देखते ही आपको भी आते हैं चक्कर, समझें कितनी जानलेवा है यह दिक्कत?
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget