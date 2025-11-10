एक्सप्लोरर
नीलम कोठारी की बेटी की 10 तस्वीरें, हूबहू दिखती हैं आराध्या बच्चन जैसी, एक्ट्रेस ने लिया था गोद
बॉलीवुड एक्ट्रेस नीलम कोठारी बेशक अब बड़े पर्दे पर नजर नहीं आती हैं. लेकिन, आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई ही रहती हैं. इस बार एक्ट्रेस अपनी बेटी को लेकर लाइमलाइट में हैं.
नीलम कोठारी की बेटी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. तस्वीरों को देख आप भी यही कहेंगे कि ये तो अपनी मां जैसी ही है. हालांकि, अपको बता दें नीलम ने बेटी को जन्म नहीं दिया गोद लिया है.
Published at : 10 Nov 2025 01:57 PM (IST)
Tags :Sameer Soni Neelam Kothari
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion