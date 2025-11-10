हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडनीलम कोठारी की बेटी की 10 तस्वीरें, हूबहू दिखती हैं आराध्या बच्चन जैसी, एक्ट्रेस ने लिया था गोद

बॉलीवुड एक्ट्रेस नीलम कोठारी बेशक अब बड़े पर्दे पर नजर नहीं आती हैं. लेकिन, आए दिन किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई ही रहती हैं. इस बार एक्ट्रेस अपनी बेटी को लेकर लाइमलाइट में हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Nov 2025 01:57 PM (IST)
नीलम कोठारी की बेटी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है. तस्वीरों को देख आप भी यही कहेंगे कि ये तो अपनी मां जैसी ही है. हालांकि, अपको बता दें नीलम ने बेटी को जन्म नहीं दिया गोद लिया है.

नीलम कोठारी ने समीर सोनी संग शादी की है. इन दोनों को एकता कपूर ने ही मिलवाया था.शादी के करीब दो साल बाद कपल ने पेरेंट्स बनने का फैसला किया था. उसके बाद उन्होंने एक बच्ची अहाना को गोद लिया.
उसके बाद से नीलम कोठारी और समीर सोनी की दुनिया अहाना के इर्द-गिर्द ही घूमती है. सोशल मीडिया पर साफ इसकी झलक देखने को मिलती है.
नीलम कोठारी अक्सर अपनी बेटी के संग तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. फिर चाहे वो किसी आउटिंग की हो या बर्थडे सेलिब्रेशन की. बेटी के साथ वो हर पल एंजॉय करती हैं.
नीलम कोठारी की बेटी अहाना 23 दिसंबर को 13 साल की हो जाएंगी. इंडिया फोरम को दिए इंटरव्यू में समीर सोनी और नीलम कोठारी ने बच्ची को गोद लेने पर कहा था,'सबसे पहले, सच कहूं तो हम बूढ़े हो रहे हैं, अब हम 20साल के लड़के-लड़की नहीं रहे, हम दोनों 40s में हैं.
नीलम और समीर ने उस दौरान कहा था,'हम दोनों इस बात को लेकर हमेशा से क्लियर थे कि हमें एक बेटी ही चाहिए.'
उन्होंने कहा था,'सरोगेट या कोई और विकल्प चुनने की बजाय, हमने सोचा कि क्यों न एक बच्ची गोद ली जाए, जिसे उम्मीद है कि एक अच्छी जिंदगी मिले.'
बेटी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा था,' मुझे लगता है कि ये हर तरह से कारगर है. आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और साथ ही आपकी जिंदगी में किसी नए का आगमन भी हो रहा है.'
समीर सोनी ने कहा था,'मैंने कभी परिवार वालों को पहले इतना खुश नहीं देखा, जितना वे अभी हैं. जब वो नीलम को बच्ची को हाथ में लिए खुश देखते हैं तो उन्हें बहुत खुशी होती है.'
वहीं नीलम कोठारी की बेटी की तस्वीर को देख कुछ लोग कहते हैं कि वो अपनी मां जैसी दिखती है. वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि वो हूबहू आराध्या बच्चन जैसी दिखती है.
आहाना को देख ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि उन्होंने नीलम और समीर की जिंदगी को खुशियों से भर दी है.
Published at : 10 Nov 2025 01:57 PM (IST)
Embed widget