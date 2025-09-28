हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडNavratri Day 7: मोरपंख वाले ग्रीन कलर में दिखना है हीरोइनों सा खूबसूरत, तो यहां से लें इंस्पिरेशन

Navratri Day 7: मोरपंख वाले ग्रीन कलर में दिखना है हीरोइनों सा खूबसूरत, तो यहां से लें इंस्पिरेशन

Navratri Day 7 Outfit: नवरात्रि के सातवें दिन के लिए मोरपंख वाला ग्रीन कलर शुभ माना जाता है. तो अगर आप इस कलर में सुंदर सी आउटफिट सर्च कर रहे हैं. तो यहां देखें एक्ट्रेसेस के कुछ खूबसूरत लुक.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 28 Sep 2025 05:13 PM (IST)
Navratri Day 7 Outfit: नवरात्रि के सातवें दिन के लिए मोरपंख वाला ग्रीन कलर शुभ माना जाता है. तो अगर आप इस कलर में सुंदर सी आउटफिट सर्च कर रहे हैं. तो यहां देखें एक्ट्रेसेस के कुछ खूबसूरत लुक.

कल यानि सोमवार को नवरात्रि का सातवां दिन है. इस दिन पर मां कालरात्रि की पूजा की जाती है. इस दिन मोरपंख वाला ग्रीन रंग पहनना शुभ माना जाता है. नीचे तस्वीरों में देखकर आप भी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से स्टाइलिंग टिप्स ले सकती हैं.

1/7
काजोल इस मोरपंख वाले ग्रीन साड़ी में बला की सुंदर दिख रही हैं. अगर आप नवरात्रि पूजा में ऐसी साड़ी पहनने की सोच रही हैं. तो एक्ट्रेस का लुक कॉपी कर सकती हैं.
काजोल इस मोरपंख वाले ग्रीन साड़ी में बला की सुंदर दिख रही हैं. अगर आप नवरात्रि पूजा में ऐसी साड़ी पहनने की सोच रही हैं. तो एक्ट्रेस का लुक कॉपी कर सकती हैं.
2/7
विद्या बालन का साड़ी फैशन भी हमेशा चर्चा में रहता है. एक्ट्रेस की ये ग्रीन फ्लोरल साड़ी भी घर में पूजा पर पहनने के लिए अच्छा ऑप्शन है.
विद्या बालन का साड़ी फैशन भी हमेशा चर्चा में रहता है. एक्ट्रेस की ये ग्रीन फ्लोरल साड़ी भी घर में पूजा पर पहनने के लिए अच्छा ऑप्शन है.
3/7
माधुरी दीक्षित की तरह आप शिमरी ग्रीन साडी भी स्टाइल कर सकती हैं. एक्ट्रेस की तरह आप अपना लुक मैचिंग झुमकों के साथ कंपलीट करें.
माधुरी दीक्षित की तरह आप शिमरी ग्रीन साडी भी स्टाइल कर सकती हैं. एक्ट्रेस की तरह आप अपना लुक मैचिंग झुमकों के साथ कंपलीट करें.
4/7
करीना कपूर की ये साड़ी एक क्लासी वाइब दे रही है. तो आप बेबो का लुक भी नवरात्रि पूजा के लिए रीक्रिएट कर सकती हैं.
करीना कपूर की ये साड़ी एक क्लासी वाइब दे रही है. तो आप बेबो का लुक भी नवरात्रि पूजा के लिए रीक्रिएट कर सकती हैं.
5/7
अगर आप साड़ी में थोड़ी स्टाइलिश दिखना चाहती हैं. तो प्लेन ग्रीन साड़ी के साथ आप दिशा की तरह डिजाइनर ब्लाउज पहनें.
अगर आप साड़ी में थोड़ी स्टाइलिश दिखना चाहती हैं. तो प्लेन ग्रीन साड़ी के साथ आप दिशा की तरह डिजाइनर ब्लाउज पहनें.
6/7
शिल्पा शेट्टी की ये इंडो वेस्टर्न ड्रेस भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है. इसमें मोर वाले सारे रंग मौजूद है.
शिल्पा शेट्टी की ये इंडो वेस्टर्न ड्रेस भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है. इसमें मोर वाले सारे रंग मौजूद है.
7/7
अगर आप साड़ी में महारानी वाली फीलिंग चाहती हैं तो कंगना रनौत का ये लुक आपके लिए ही है. एक्ट्रेस की तरह आप भी फुल स्लीवस के ब्लाउज के साथ आप भी अपने लुक में चार चांद लगा सकती हैं.
अगर आप साड़ी में महारानी वाली फीलिंग चाहती हैं तो कंगना रनौत का ये लुक आपके लिए ही है. एक्ट्रेस की तरह आप भी फुल स्लीवस के ब्लाउज के साथ आप भी अपने लुक में चार चांद लगा सकती हैं.
Published at : 28 Sep 2025 05:13 PM (IST)
Tags :
Vidya Balan Disha Patani Shilpa SheTTy Navratri 2025

Photo Gallery

