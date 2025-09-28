एक्सप्लोरर
Navratri Day 7: मोरपंख वाले ग्रीन कलर में दिखना है हीरोइनों सा खूबसूरत, तो यहां से लें इंस्पिरेशन
Navratri Day 7 Outfit: नवरात्रि के सातवें दिन के लिए मोरपंख वाला ग्रीन कलर शुभ माना जाता है. तो अगर आप इस कलर में सुंदर सी आउटफिट सर्च कर रहे हैं. तो यहां देखें एक्ट्रेसेस के कुछ खूबसूरत लुक.
कल यानि सोमवार को नवरात्रि का सातवां दिन है. इस दिन पर मां कालरात्रि की पूजा की जाती है. इस दिन मोरपंख वाला ग्रीन रंग पहनना शुभ माना जाता है. नीचे तस्वीरों में देखकर आप भी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस से स्टाइलिंग टिप्स ले सकती हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 28 Sep 2025 05:13 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
चित्रांगदा सिंह के लेटेस्ट लुक ने खींचा फैंस का ध्यान, एथनिक लुक में लूट ली लाइमलाइट
बॉलीवुड
10 Photos
ऋतिक रोशन की एक्स सास की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेस भी कुछ नहीं हैं
बॉलीवुड
10 Photos
रवीना टंडन की बेटी राशा की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, बैकलेस ड्रेस में ढाया कहर, फैंस बोले- बार्बी डॉल लग रही
बॉलीवुड
7 Photos
शादी के बंधन में बंधीं सेलेना गोमेज, नई नवेली दुल्हन ने शेयर की ड्रीमी वेडिंग की फर्स्ट फोटोज
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
CBI या SIT से कराएं जांच... करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंचे एक्टर विजय; DMK पर लगाए ये आरोप
बिहार
'बिहार में लोग बीजेपी को चाहते हैं, लेकिन...', एक्सिस माई इंडिया के CMD का चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट
'ड्रामेबाज' पाकिस्तान की एक और गंदी हरकत, PCB ने इस भारतीय क्रिकेटर पर लगाए आरोप, जानें पूरा मामला
ओटीटी
अक्टूबर में OTT लवर्स की मौज होगी! 'वॉर 2', 'बागी 4' समेत रिलीज होंगी ये फिल्में
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion