हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडNavratri Day 6: नवरात्रि में ग्रे कलर की आउटफिट में दिखना है गॉर्जियस, तो इन बॉलीवुड डीवाज से लें इंस्पिरेशन

Navratri Day 6: नवरात्रि में ग्रे कलर की आउटफिट में दिखना है गॉर्जियस, तो इन बॉलीवुड डीवाज से लें इंस्पिरेशन

Navratri Day 6: नवरात्रि के छठे दिन ग्रे कलर की आउटफिट पहनना बहुत शुभ माना जाता है. अगर आप इस कलर में कुछ डिफरेंट लुक सर्च कर रही हैं. तो देखिए ये खास रिपोर्ट....

By : सखी चौधरी  | Updated at : 26 Sep 2025 09:33 PM (IST)
Navratri Day 6: नवरात्रि के छठे दिन ग्रे कलर की आउटफिट पहनना बहुत शुभ माना जाता है. अगर आप इस कलर में कुछ डिफरेंट लुक सर्च कर रही हैं. तो देखिए ये खास रिपोर्ट....

कल यानि 27 सितंबर को पांचवां नवरात्रा है. इस दिन पर मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है. मां स्कंदमाता का फेवरेट कलर ग्रे बताया जाता है. ऐसे में आप भी ग्रे कलर की ट्रेडिशनल आउटफिट पहनकर मां को खुश कर सकती हैं.

1/7
सुरवीन चावला की ये ग्रे शिमरी साड़ी नवरात्रि के छठे दिन के लिए आप चूज कर सकती हैं. जो काफी स्टाइलिश लगेगी.
सुरवीन चावला की ये ग्रे शिमरी साड़ी नवरात्रि के छठे दिन के लिए आप चूज कर सकती हैं. जो काफी स्टाइलिश लगेगी.
2/7
अगर आप कुछ हटके ड्रेस चाहती हैं तो सोनम कपूर का ये इंडो वेस्टर्न लुक भी रीक्रिएट कर सकती हैं.
अगर आप कुछ हटके ड्रेस चाहती हैं तो सोनम कपूर का ये इंडो वेस्टर्न लुक भी रीक्रिएट कर सकती हैं.
3/7
आदिति राव हैदरी का तरह अगर आप ग्रे अनारकली सूट पहनेंगी, तो एकदम क्लासी और एलीगेंट दिखेंगी.
आदिति राव हैदरी का तरह अगर आप ग्रे अनारकली सूट पहनेंगी, तो एकदम क्लासी और एलीगेंट दिखेंगी.
4/7
अनुष्का शर्मा का ये अनारकली कुर्ता भी आप नवरात्रि पूजा के लिए ट्राई कर सकती हैं. लुक को सुंदर बनाने के लिए आप मैचिंग झुमके पहन सकती हैं.
अनुष्का शर्मा का ये अनारकली कुर्ता भी आप नवरात्रि पूजा के लिए ट्राई कर सकती हैं. लुक को सुंदर बनाने के लिए आप मैचिंग झुमके पहन सकती हैं.
5/7
अगर आप साड़ी पहनना चाहती हैं तो रकुल प्रीत सिंह की तरह प्रिंटेड ग्रे साड़ी के साथ जा सकती हैं. ये भी एक्ट्रेस की तरह आप पर खूब जचेगी.
अगर आप साड़ी पहनना चाहती हैं तो रकुल प्रीत सिंह की तरह प्रिंटेड ग्रे साड़ी के साथ जा सकती हैं. ये भी एक्ट्रेस की तरह आप पर खूब जचेगी.
6/7
रकुल की ये ग्रे नेट वाली साड़ी भी आप नवरात्रि पूजा के लिए ऑप्शन में रख सकती हैं. एक्ट्रेस की तरह बन बनाकर आप भी अपना लुक पूरा करें.
रकुल की ये ग्रे नेट वाली साड़ी भी आप नवरात्रि पूजा के लिए ऑप्शन में रख सकती हैं. एक्ट्रेस की तरह बन बनाकर आप भी अपना लुक पूरा करें.
7/7
माधुरी दीक्षित हमेशा अपने साड़ी लुक से फैंस को इंप्रेस करती हैं. तो आप एक्ट्रेस की ये ग्रे साड़ी लुक भी नवरात्रि में कॉपी कर सकती हैं.
माधुरी दीक्षित हमेशा अपने साड़ी लुक से फैंस को इंप्रेस करती हैं. तो आप एक्ट्रेस की ये ग्रे साड़ी लुक भी नवरात्रि में कॉपी कर सकती हैं.
Published at : 26 Sep 2025 09:33 PM (IST)
Tags :
Madhuri Dixit Rakul Preet Singh Navratri 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
दोषी पाए गए सूर्यकुमार यादव, ICC ने लिया एक्शन; पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल से पहले मिली सजा
दोषी पाए गए सूर्यकुमार यादव, ICC ने लिया एक्शन; पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल से पहले मिली सजा
इंडिया
‘नाराज होकर ट्रंप जल्द करेंगे पोस्ट’, पूर्व भारतीय राजदूत की अमेरिका-PAK रिश्तों पर बड़ी भविष्यवाणी
‘नाराज होकर ट्रंप जल्द करेंगे पोस्ट’, पूर्व भारतीय राजदूत की अमेरिका-PAK रिश्तों पर बड़ी भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली में जुमे की नमाज के बाद 'आई लव मोहम्मद' पर प्रदर्शन के दौरान हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
बरेली में जुमे की नमाज के बाद 'आई लव मोहम्मद' पर प्रदर्शन के दौरान हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
बॉलीवुड
एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट की VVIP टिकट की कीमत 6.25 लाख, खरीदने वालों को मिलेगा ऐसा ट्रीटमेंट
एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट की VVIP टिकट की कीमत 6.25 लाख, खरीदने वालों को मिलेगा ऐसा ट्रीटमेंट
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

BYD Sealion 7 Performance Dual Motor India review | Auto Live
Citroen Basalt Pros and Cons: All you need to know | Auto Live
The EV Podcast, with MG & BYD | Auto Live
New 2025 Volkswagen Tiguan R-Line India first look and interior |Auto Live
TVS iQube Review: ये है India की सबसे महंगी EV! | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
दोषी पाए गए सूर्यकुमार यादव, ICC ने लिया एक्शन; पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल से पहले मिली सजा
दोषी पाए गए सूर्यकुमार यादव, ICC ने लिया एक्शन; पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल से पहले मिली सजा
इंडिया
‘नाराज होकर ट्रंप जल्द करेंगे पोस्ट’, पूर्व भारतीय राजदूत की अमेरिका-PAK रिश्तों पर बड़ी भविष्यवाणी
‘नाराज होकर ट्रंप जल्द करेंगे पोस्ट’, पूर्व भारतीय राजदूत की अमेरिका-PAK रिश्तों पर बड़ी भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली में जुमे की नमाज के बाद 'आई लव मोहम्मद' पर प्रदर्शन के दौरान हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
बरेली में जुमे की नमाज के बाद 'आई लव मोहम्मद' पर प्रदर्शन के दौरान हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
बॉलीवुड
एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट की VVIP टिकट की कीमत 6.25 लाख, खरीदने वालों को मिलेगा ऐसा ट्रीटमेंट
एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट की VVIP टिकट की कीमत 6.25 लाख, खरीदने वालों को मिलेगा ऐसा ट्रीटमेंट
इंडिया
ट्रंप के दवाओं पर 100 परसेंट टैरिफ को लेकर विदेश मंत्रालय का पहला रिएक्शन, 'कल नोटिस मिला, अब...'
ट्रंप के दवाओं पर 100 परसेंट टैरिफ को लेकर विदेश मंत्रालय का पहला रिएक्शन, 'कल नोटिस मिला, अब...'
हिमाचल प्रदेश
शादी के बाद पत्नी अमरीन संग इस कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री विक्रमादित्य सिंह, देखें 10 तस्वीरें
शादी के बाद पत्नी अमरीन संग इस कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री विक्रमादित्य सिंह, देखें 10 तस्वीरें
शिक्षा
T-Mobile के CEO बने भारत के श्रीनिवास गोपालन, जानिए कितनी मिलेगी सैलरी
T-Mobile के CEO बने भारत के श्रीनिवास गोपालन, जानिए कितनी मिलेगी सैलरी
जनरल नॉलेज
Most Powerful Tank In World: दुनिया में किस देश के पास है सबसे ताकतवर टैंक, जान लें उसकी तकनीक
दुनिया में किस देश के पास है सबसे ताकतवर टैंक, जान लें उसकी तकनीक
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget