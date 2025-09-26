एक्सप्लोरर
Navratri Day 6: नवरात्रि में ग्रे कलर की आउटफिट में दिखना है गॉर्जियस, तो इन बॉलीवुड डीवाज से लें इंस्पिरेशन
Navratri Day 6: नवरात्रि के छठे दिन ग्रे कलर की आउटफिट पहनना बहुत शुभ माना जाता है. अगर आप इस कलर में कुछ डिफरेंट लुक सर्च कर रही हैं. तो देखिए ये खास रिपोर्ट....
कल यानि 27 सितंबर को पांचवां नवरात्रा है. इस दिन पर मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है. मां स्कंदमाता का फेवरेट कलर ग्रे बताया जाता है. ऐसे में आप भी ग्रे कलर की ट्रेडिशनल आउटफिट पहनकर मां को खुश कर सकती हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 26 Sep 2025 09:33 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
नवरात्रि में ग्रे कलर की आउटफिट में दिखना है गॉर्जियस, तो इन एक्ट्रेसेस से लें इंस्पिरेशन
बॉलीवुड
8 Photos
साड़ी में रानी मुखर्जी से ज्यादा खूबसूरत और कोई लग ही नहीं सकता, यकीन न हो तो तस्वीरें देख लें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
क्रिकेट
दोषी पाए गए सूर्यकुमार यादव, ICC ने लिया एक्शन; पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल से पहले मिली सजा
इंडिया
‘नाराज होकर ट्रंप जल्द करेंगे पोस्ट’, पूर्व भारतीय राजदूत की अमेरिका-PAK रिश्तों पर बड़ी भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली में जुमे की नमाज के बाद 'आई लव मोहम्मद' पर प्रदर्शन के दौरान हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज
बॉलीवुड
एपी ढिल्लों के कॉन्सर्ट की VVIP टिकट की कीमत 6.25 लाख, खरीदने वालों को मिलेगा ऐसा ट्रीटमेंट
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
नवरात्रि में ग्रे कलर की आउटफिट में दिखना है गॉर्जियस, तो इन एक्ट्रेसेस से लें इंस्पिरेशन
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion