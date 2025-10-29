एक्सप्लोरर
अबू धाबी के रेगिस्तान में रेत पर लेटकर नताशा स्टेंकोविक ने दिए कातिलाना पोज, तस्वीरें देख फैंस ने कहा 'दिवा'
Natasa Stankovic Photos: नताशा स्टेनकोविक इन दिनों अबू धाबी में अपना वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. हसीना ने रेगिस्तान में सिजलिंग पोज देते हुए अपनी फोटोज से इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है.
इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ नताशा स्टेनकोविक ने हमेशा की तरह इस बार भी अपने कातिलाना अंदाज से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. नताशा ने सोशल मीडिया पर अपने अबू धाबी ट्रिप की लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं. यहां देखिए हसीना का दिलकश अंदाज.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 29 Oct 2025 07:10 AM (IST)
Tags :Natasa Stankovic HARDIK PANDYA
मनोरंजन
10 Photos
ऐश्वर्या राय की 10 तस्वीरें: 90 के दौर में गजब ढहाती थीं एक्ट्रेस, लुक बना देगा दीवाना
मनोरंजन
7 Photos
30-40 की उम्र हुई पार, फिर भी कुंवारे हैं ये साउथ स्टार्स, लिस्ट में कई हसीनाएं भी शामिल
मनोरंजन
7 Photos
युजवेंद्र चहल की रूमर्ड गर्लफ्रेंड आरजे महवश ने यूं मनाया बर्थडे, शेयर की स्पेशल तस्वीरें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'कठपुतली बना अफगानिस्तान...', पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने दी बदले की धमकी, भारत पर लगा दिए ये गंभीर आरोप
दिल्ली NCR
क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के बाद भी दिल्ली में क्यों नहीं हुई कृत्रिम बारिश? सामने आई वजह
क्रिकेट
एमएस धोनी पर बनी फिल्म को लेकर क्या बोल गया ये पाकिस्तानी क्रिकेटर, बयान हो गया वायरल
बॉलीवुड
'द ताज स्टोरी' कानूनी पचड़े में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion