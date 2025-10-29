हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अबू धाबी के रेगिस्तान में रेत पर लेटकर नताशा स्टेंकोविक ने दिए कातिलाना पोज, तस्वीरें देख फैंस ने कहा 'दिवा'

अबू धाबी के रेगिस्तान में रेत पर लेटकर नताशा स्टेंकोविक ने दिए कातिलाना पोज, तस्वीरें देख फैंस ने कहा 'दिवा'

Natasa Stankovic Photos: नताशा स्टेनकोविक इन दिनों अबू धाबी में अपना वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. हसीना ने रेगिस्तान में सिजलिंग पोज देते हुए अपनी फोटोज से इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Oct 2025 07:10 AM (IST)
Natasa Stankovic Photos: नताशा स्टेनकोविक इन दिनों अबू धाबी में अपना वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. हसीना ने रेगिस्तान में सिजलिंग पोज देते हुए अपनी फोटोज से इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है.

इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ नताशा स्टेनकोविक ने हमेशा की तरह इस बार भी अपने कातिलाना अंदाज से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. नताशा ने सोशल मीडिया पर अपने अबू धाबी ट्रिप की लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं. यहां देखिए हसीना का दिलकश अंदाज.

1/7
नताशा स्टेनकोविक आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी सिजलिंग तस्वीरों को लेकर लाइमलाइट में रहती हैं. उनका स्टाइल और फैशन सेंस नेटीजंस को बहुत पसंद आता है और सभी उनकी एक झलक के लिए बेकरार रहते हैं.
नताशा स्टेनकोविक आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी सिजलिंग तस्वीरों को लेकर लाइमलाइट में रहती हैं. उनका स्टाइल और फैशन सेंस नेटीजंस को बहुत पसंद आता है और सभी उनकी एक झलक के लिए बेकरार रहते हैं.
2/7
अब एक बार फिर हसीना ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. आज नताशा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें उनका ग्लैमरस अंदाज देख आप अपनी नजरें हटा नहीं पाएंगे. वाइट आउटफिट में अबू धाबी के रेगिस्तान में वो बिल्कुल कहर बरपा रही हैं.
अब एक बार फिर हसीना ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. आज नताशा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें उनका ग्लैमरस अंदाज देख आप अपनी नजरें हटा नहीं पाएंगे. वाइट आउटफिट में अबू धाबी के रेगिस्तान में वो बिल्कुल कहर बरपा रही हैं.
3/7
नताशा ने अपने इस आउटफिट को फ्लॉन्ट करते हुए अलग–अलग पोज देकर अपनी पिक्चर्स शेयर की हैं. वायरल तस्वीरों में उनका ये टोंड फिगर साफ नजर आ रहा है और फैंस भी नताशा की तारीफ किए बगैर खुद को रोक नहीं पा रहे हैं.
नताशा ने अपने इस आउटफिट को फ्लॉन्ट करते हुए अलग–अलग पोज देकर अपनी पिक्चर्स शेयर की हैं. वायरल तस्वीरों में उनका ये टोंड फिगर साफ नजर आ रहा है और फैंस भी नताशा की तारीफ किए बगैर खुद को रोक नहीं पा रहे हैं.
4/7
इस फोटो में रेगिस्तान में रेत पर लेटकर नताशा स्टेनकोविक का सिजलिंग अवतार साफ नजर आ रहा है. वाकई इन तस्वीरों को देख कोई भी उनपर लट्टू हो जाएगा. तस्वीरें शेयर करने के महज कुछ ही मिनटों में नेटीजंस ने इस पोस्ट पर लाइक्स और कॉमेंट्स की बारिश कर दी है.
इस फोटो में रेगिस्तान में रेत पर लेटकर नताशा स्टेनकोविक का सिजलिंग अवतार साफ नजर आ रहा है. वाकई इन तस्वीरों को देख कोई भी उनपर लट्टू हो जाएगा. तस्वीरें शेयर करने के महज कुछ ही मिनटों में नेटीजंस ने इस पोस्ट पर लाइक्स और कॉमेंट्स की बारिश कर दी है.
5/7
व्हाइट कलर के क्रॉप टॉप और प्लाजो पैंट्स में एक्ट्रेस का ये अंदाज सुर्खियां बटोर रहा है. मिनिमल एक्सेसरीज और सॉफ्ट मेकअप से उन्होंने अपना ये लुक कंप्लीट किया है. इन वायरल तस्वीरों में नताशा स्टेनकोविक बला की हसीन लग रही हैं.
व्हाइट कलर के क्रॉप टॉप और प्लाजो पैंट्स में एक्ट्रेस का ये अंदाज सुर्खियां बटोर रहा है. मिनिमल एक्सेसरीज और सॉफ्ट मेकअप से उन्होंने अपना ये लुक कंप्लीट किया है. इन वायरल तस्वीरों में नताशा स्टेनकोविक बला की हसीन लग रही हैं.
6/7
भले नताशा को ज्यादा फिल्मों में नहीं देखा गया लेकिन सोशल मीडिया पर वो अपने ग्लैमरस अंदाज से लाइमलाइट में रहती हैं. कई ब्रैंड के साथ काम कर उन्होंने अपने दम पर ये मुकाम हासिल किया है और अब बताए सिंगल मदर अपने बेटे की परवरिश कर रही हैं.
भले नताशा को ज्यादा फिल्मों में नहीं देखा गया लेकिन सोशल मीडिया पर वो अपने ग्लैमरस अंदाज से लाइमलाइट में रहती हैं. कई ब्रैंड के साथ काम कर उन्होंने अपने दम पर ये मुकाम हासिल किया है और अब बताए सिंगल मदर अपने बेटे की परवरिश कर रही हैं.
7/7
बता दें, बीते दिनों नताशा स्टेनकोविक अपने पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में थीं. हार्दिक पांड्या संग तलाक के बाद उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया लेकिन इन सब को नजर अंदाज करते हुए वो अपनी जिंदगी खुशी से जी रही हैं.
बता दें, बीते दिनों नताशा स्टेनकोविक अपने पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में थीं. हार्दिक पांड्या संग तलाक के बाद उन्हें काफी ट्रोल भी किया गया लेकिन इन सब को नजर अंदाज करते हुए वो अपनी जिंदगी खुशी से जी रही हैं.
Published at : 29 Oct 2025 07:10 AM (IST)
Natasa Stankovic HARDIK PANDYA

Photo Gallery

