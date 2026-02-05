हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडवेडिंग रूमर्स के बीच बेबी बंप के साथ दिखीं एक्ट्रेस, शादीशुदा एक्टर संग तस्वीरें वायरल

वेडिंग रूमर्स के बीच बेबी बंप के साथ दिखीं एक्ट्रेस, शादीशुदा एक्टर संग तस्वीरें वायरल

Mrunal Baby Bump: मृणाल ठाकुर हाल ही में बेबी बंप के साथ नजर आई हैं. उनके साथ एक्टर वरुण धवन भी दिखे है. कहा जा रहा है ये लुक उनके अपकमिंग फिल्म की हो सकती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Feb 2026 06:10 PM (IST)
Mrunal Baby Bump: मृणाल ठाकुर हाल ही में बेबी बंप के साथ नजर आई हैं. उनके साथ एक्टर वरुण धवन भी दिखे है. कहा जा रहा है ये लुक उनके अपकमिंग फिल्म की हो सकती है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर इन दिनों एक्टर धनुष संग रिलेशनशिप और शादी की प्लानिंग को लेकर खबरों में हैं. इसी बीच हाल ही में एक्ट्रेस कैमरे में कैद हुई जब वो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए जा रही थीं. इस दौरान उनका बेबी बंप नजर आया जिससे फैंस में उनकी फिल्म और लुक को लेकर उत्सुकता बढ़ गई. उनके साथ लीड एक्टर वरुण धवन भी नजर आए. दोनों की झलक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

1/9
बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर हाल ही में शूटिंग के लिए जाती हुई कैमरे में कैद हुईं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर हाल ही में शूटिंग के लिए जाती हुई कैमरे में कैद हुईं.
2/9
इस दौरान उनका बेबी बंप साफ दिखाई दिया जिससे फैंस के बीच उत्सुकता और बढ़ गई. उनके साथ फिल्म के लीड एक्टर वरुण धवन भी थे.
इस दौरान उनका बेबी बंप साफ दिखाई दिया जिससे फैंस के बीच उत्सुकता और बढ़ गई. उनके साथ फिल्म के लीड एक्टर वरुण धवन भी थे.
Published at : 05 Feb 2026 06:10 PM (IST)
Tags :
Mrunal Thakur Varun Dhawan Hai Jawani To Ishq Hona Hai

