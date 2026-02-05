एक्सप्लोरर
वेडिंग रूमर्स के बीच बेबी बंप के साथ दिखीं एक्ट्रेस, शादीशुदा एक्टर संग तस्वीरें वायरल
Mrunal Baby Bump: मृणाल ठाकुर हाल ही में बेबी बंप के साथ नजर आई हैं. उनके साथ एक्टर वरुण धवन भी दिखे है. कहा जा रहा है ये लुक उनके अपकमिंग फिल्म की हो सकती है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर इन दिनों एक्टर धनुष संग रिलेशनशिप और शादी की प्लानिंग को लेकर खबरों में हैं. इसी बीच हाल ही में एक्ट्रेस कैमरे में कैद हुई जब वो अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए जा रही थीं. इस दौरान उनका बेबी बंप नजर आया जिससे फैंस में उनकी फिल्म और लुक को लेकर उत्सुकता बढ़ गई. उनके साथ लीड एक्टर वरुण धवन भी नजर आए. दोनों की झलक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.
Published at : 05 Feb 2026 06:10 PM (IST)
