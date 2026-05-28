बॉलीवुड एक्टर पूजा भट्ट और एक्टर बॉबी देओल रिलेशनशिप में रहे थे. हालांकि, उनका रिश्ता ज्यादा चला नहीं और ब्रेकअप हो गया था. अब बॉबी देओल की तान्या देओल संग शादी हो गई है और दो बच्चे भी हैं. वहीं पूजा भट्ट ने मनीष मखीजा संग शादी की थी. लेकिन ये शादी भी टूट गई.

अब पूजा भट्ट ने बॉबी संग रिलेशन और ब्रेकअप पर बात की.

बॉबी देओल संग था रिलेशनशिप

पूजा भट्ट ने बताया कि उन्हें बॉबी देओल से प्यार हुआ था. उन्होंने विक्की ललवानी संग बातचीत में बताया, 'उनसे प्यार न करने की कोई वजह ही नहीं थी. लेकिन हमारे रास्ते अलग हो गए. ये मेरी जिंदगी का मैजिकल समय था. उनके साथ होना मैजिकल एक्सपीरियंस था. लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज बैठकर इस बारे में बात करना ठीक होगा कि क्यों मेरा उनके साथ रिश्ता खत्म हुआ. जो हुआ सो हुआ. हमनें कभी इंकार नहीं किया. वो अब शादीशुदा हैं. बड़े-बड़े बच्चों के पिता हैं. और अब करियर में उछाल एंजॉय कर रहे हैं. एनिमल में उनका काम मुझे बहुत पसंद आया. मेरे लिए उन्होंने फिल्म बनाई. मैं उनके लिए बहुत खुश हूं.'

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पूजा ने आगे कहा, 'मैं उस रिश्ते हल्के में नहीं देखती. वो समय जो मैंने किसी के साथ बिताया. अब वो क्यों नहीं चला, क्या हुआ. वो जब तक चला तब तक चला. बस इतना ही. अब गरिमा और ग्रेस बनाए रखना चाहिए. न केवल अपनी जिंदगी के लिए बल्कि उनके लिए भी जो आपकी जिंदगी का हिस्सा रहे. ये बहुत जरुरी है.'

बता दें कि बॉबी देओल ने 1996 में तान्या देओल संग शादी की थी. उनके दो बेटे आर्यमन और धर देओल हैं. वहीं पूजा ने 2003 में मनीष संग शादी की थी लेकिन 11 साल बाद ये शादी टूट गई. वर्क फ्रंट पर बॉबी देओल को अब फिल्म 'बंदर' में देखा जाएगा.

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