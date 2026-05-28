अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहे दिग्गज फिल्ममेकर महेश भट्ट ने दो शादी की थी. उनकी पहली शादी किरण भट्ट और दूसरी शादी सोनी राजदान से हुई थी. दो बच्चों के पिता होने के बावजूद महेश भट्ट का सोनी के साथ रिश्ता शुरू हो गया था. हालांकि, शादीशुदा महेश के प्यार में पड़ने के बाद सोनी ने अफसोस जताया था कि उनकी वजह से महेश और किरण का रिश्ता खराब हो गया. ये खुलासा महेश और किरण की बेटी और एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने किया है.

सोनी राजदान को था अफसोस

सोनी राजदान ने हाल ही में यूट्यूब चैनल 'विक्की लालवानी' को दिए इंटरव्यू में अपने पैरेंट्स और सौतेली मां सोनी राजदान को लेकर बातचीत की. उन्होंने उस बातचीत को याद किया जो सोनी ने उनसे कुनूर में की थी. पूजा ने कहा, 'सोनी ने मुझसे दिल खोलकर कहा- 'पूजा, मुझे बहुत गिल्ट होता है, बहुत गिल्ट फील होता है. मैंने पूरे दिल से उनसे कहा- 'सोनी, आप कोई ऐसा रिश्ता नहीं तोड़ सकतीं जो सच में जुड़ा हुआ हो. किसी भी सॉलिड रिश्ते में किसी और के लिए कोई जगह हो ही नहीं सकती, जब तक कि उसमें दरारें या फिर कोई कमी न हो. तभी तो उसमें कोई और आ सकता है.'

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महेश ने पूजा को दी थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की खबर

पूजा भट्ट ने आगे बताया कि उनके पिता ने खुद उन्हें अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की जानकारी दी थी. एक्ट्रेस ने बताया, 'मुझे सोनी के बारे में मेरी मां से पहले पता चल गया था. एक दिन पापा ने मुझे रात में जगाकर कहा- 'मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मेरी मुलाकात एक महिला से हुई है और मैं घर छोड़के जा रहा हूं. इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुमसे कम प्यार करता हूं, मैं हमेशा तुम्हारे लिए रहूंगा.'

चार बच्चों के पिता हैं महेश

77 वर्षीय महेश भट्ट ने पहली शादी किरण भट्ट से की थी. शादी के बाद दोनों ने दो बच्चों का वेलकम किया था. कपल की एक बेटी पूजा भट्ट के अलावा एक बेटा राहुल भट्ट भी हैं. महेश साल 1984 में फिल्म 'सारांश' की शूटिंग के वक्त सोनी से मिले थे. जल्द ही दोनों को प्यार हो गया. इसके बाद दोनों ने साल 1986 में शादी कर ली थी. महेश और सोनी की दो बेटियां आलिया भट्ट और शाहीन भट्ट हैं.

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