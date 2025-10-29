Mrunal Thakur हैं करोड़ों की मालकिन, इनकम जान उड़ जाएंगे आपके होश

मृणाल ठाकुर ने अपनी जबरदस्त एक्टिंग, स्टाइल और बढ़ती फैन फॉलोइंग से साबित कर दिया है कि वो फिल्म इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल होने आई हैं. उनका हर लुक और परफॉर्मेंस ये दिखाता है कि मृणाल अब बॉलीवुड की नई क्वीन बनने की राह पर हैं.