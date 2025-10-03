हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमोनालिसा की अब तक की सबसे खूबसूत 10 तस्वीरें: महाकुंभ की वायरल गर्ल के हुस्न पर लट्टू ना हो जाएं तो कहना

Monalisa Latest Pics: महाकुंभ की वायरल गर्ल के नाम से फेमस मोनालिसा भोसले सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से इंटरनेट पर बवाल मचाए रहती हैं.

By : निशा शर्मा  | Updated at : 03 Oct 2025 02:04 PM (IST)
मोनालिसा भोसले महाकुंभ में माला बेचने आई थीं और उन्होंने अपनी कजरारी आंखों से हर किसी का दिल जीत लिया. देखते ही देखते मोनालिसा सोशल मीडिया सेंसेशन बन गईं. उनकी कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है. आज मोनालिसा खूब फेमस हो चुकी हैं और उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग हैं. वहीं मोनालिसा भी सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर कर फैंस के दिल धड़काती रहती हैं. अब उन्होंने अपनी अब तक की सबसे खूबसूत तस्वीरों से इंटरनेट हिला डाला है.

1/10
मोनालिसा भोसले ने अपनी नई तस्वीरें शेयर कर एक बार फिर लोगों का ध्यान खींच लिया है.
2/10
अपनी लेटेस्ट तस्वीरों में महाकुंभ की वायरल गर्ल बला की हसीन लग रही हैं. उनके हुस्न के आगे तो बॉलीवुड हसीनाएं भी फीकी लगेंगी.
3/10
तस्वीरों में मोनालिसा पीच कलर के हैवी गोल्डन वर्क वाले सूट में कयामत ढा रही हैं. वे इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि उनकी तस्वीरों से नजरें हटाना मुश्किल हो रहा है.
4/10
मोनालिसा ने अपने बालों को सॉफ्ट कर्ल में स्टाइल किया है. उन्होंने हाथों में चूड़िया और रिंग्स पहनी हैं और गले में नेकलेस पहना हुआ है.
5/10
मोनालिसा ने इस सूट लुक के साथ सटल मेकअप ऑप्शन चुना है. वहीं उन्होंने एक साइड में मैचिंग दुपट्टा लिया हुआ है.
6/10
ओवरऑल मोनालिसा अपने इस सूट लुक में कहर बरपा रही हैं. फैंस भी उनकी इन तस्वीरों पर दिल हार रहे हैं.
7/10
मोनालिसा तस्वीरों में एक से बढ़कर एक पोज देती हुई नजर आ रही हैं.
8/10
मोनालिसा की जहां कजरारी आंखें लोगों का दिल जी लेती हैं तो वहीं वे अपनी प्यारी सी मुस्कान से लोगों का दिल लूट लेती हैं.
9/10
वहीं वे अपनी कातिल अदाओं से फैंस के दिलों पर छुर्रियां चलाना भी खूब जानती हैं. उनीक ये तस्वीर इस बात की गवाह है.
10/10
मोनालिसा की ये तस्वीरें शेयर करते ही इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं और लोग अब उनकी इन तस्वीरों को खूब लाइक्स कर रहे हैं कमेंट्स भी कर रहे हैं.
Published at : 03 Oct 2025 01:02 PM (IST)
Advertisement
Embed widget