मोना सिंह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 'जस्सी जैसी कोई नहीं' है ग्लैमरस क्वीन
Mona Singh Beautiful Pics: मोना सिंह अपनी लेटेस्ट तस्वीरों में बेहद ग्लैमरस और कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं. ‘जस्सी जैसी कोई नहीं’ फेम मोना का यह स्टाइलिश अवतार फैन्स को खूब पसंद आ रहा है.
मोना सिंह अपनी लेटेस्ट तस्वीरों में ग्लैमरस अंदाज से सबका दिल जीत रही हैं.‘जस्सी जैसी कोई नहीं’ से पहचान बनाने वाली मोना अब पूरी तरह स्टाइल क्वीन बन चुकी हैं. उनका कॉन्फिडेंट लुक और एलिगेंट फैशन सेंस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
Published at : 07 Oct 2025 02:36 PM (IST)
