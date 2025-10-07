हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमोना सिंह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 'जस्सी जैसी कोई नहीं' है ग्लैमरस क्वीन

मोना सिंह की 10 खूबसूरत तस्वीरें, 'जस्सी जैसी कोई नहीं' है ग्लैमरस क्वीन

Mona Singh Beautiful Pics: मोना सिंह अपनी लेटेस्ट तस्वीरों में बेहद ग्लैमरस और कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं. ‘जस्सी जैसी कोई नहीं’ फेम मोना का यह स्टाइलिश अवतार फैन्स को खूब पसंद आ रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Oct 2025 02:36 PM (IST)
Mona Singh Beautiful Pics: मोना सिंह अपनी लेटेस्ट तस्वीरों में बेहद ग्लैमरस और कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं. ‘जस्सी जैसी कोई नहीं’ फेम मोना का यह स्टाइलिश अवतार फैन्स को खूब पसंद आ रहा है.

मोना सिंह अपनी लेटेस्ट तस्वीरों में ग्लैमरस अंदाज से सबका दिल जीत रही हैं.‘जस्सी जैसी कोई नहीं’ से पहचान बनाने वाली मोना अब पूरी तरह स्टाइल क्वीन बन चुकी हैं. उनका कॉन्फिडेंट लुक और एलिगेंट फैशन सेंस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

1/10
टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की टैलेंटेड एक्ट्रेस मोना सिंह इन दिनों अपनी खूबसूरत तस्वीरों को लेकर चर्चा में रहती हैं. अक्सर वो अपने सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर करती रहती हैं, जिनमें उनका ग्लैमरस और कॉन्फिडेंट लुक देखकर फैंस दंग रह जाते हैं.
टीवी और फिल्म इंडस्ट्री की टैलेंटेड एक्ट्रेस मोना सिंह इन दिनों अपनी खूबसूरत तस्वीरों को लेकर चर्चा में रहती हैं. अक्सर वो अपने सोशल मीडिया पर फोटोज शेयर करती रहती हैं, जिनमें उनका ग्लैमरस और कॉन्फिडेंट लुक देखकर फैंस दंग रह जाते हैं.
2/10
मोना सिंह, जिन्हें फैंस आज भी ‘जस्सी जैसी कोई नहीं’ के रूप में याद करते हैं, अब एक पूरी तरह से स्टाइलिश और एलीगेंट दीवा बन चुकी हैं.
मोना सिंह, जिन्हें फैंस आज भी ‘जस्सी जैसी कोई नहीं’ के रूप में याद करते हैं, अब एक पूरी तरह से स्टाइलिश और एलीगेंट दीवा बन चुकी हैं.
3/10
मोना सिंह ने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की थी. 2003 में शुरू हुए शो जस्सी जैसी कोई नहीं ने उन्हें रातों-रात मशहूर कर दिया था.
मोना सिंह ने अपने करियर की शुरुआत छोटे पर्दे से की थी. 2003 में शुरू हुए शो जस्सी जैसी कोई नहीं ने उन्हें रातों-रात मशहूर कर दिया था.
4/10
उस सीरियल में उनका सिम्पल और सच्चा रोल लोगों के दिलों में बस गया था. लेकिन असल जिंदगी में मोना बिल्कुल अलग हैं . बेहद फैशनेबल, कॉन्फिडेंट और बिंदास.
उस सीरियल में उनका सिम्पल और सच्चा रोल लोगों के दिलों में बस गया था. लेकिन असल जिंदगी में मोना बिल्कुल अलग हैं . बेहद फैशनेबल, कॉन्फिडेंट और बिंदास.
5/10
अब जब भी वह किसी इवेंट या फोटोशूट में नजर आती हैं, तो उनका ग्लैमरस लुक हर किसी को इंप्रेस कर देता है.
अब जब भी वह किसी इवेंट या फोटोशूट में नजर आती हैं, तो उनका ग्लैमरस लुक हर किसी को इंप्रेस कर देता है.
6/10
उनकी लेटेस्ट तस्वीरों में मोना ने मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों ही अंदाज में कमाल का बैलेंस दिखता है . किसी तस्वीर में वह स्टाइलिश गाउन में दिख रही हैं, उनका स्माइल और एक्सप्रेशन उनके कॉन्फिडेंट की झलक दिखाते हैं. यही वजह है कि उनके फैंस उनकी हर तस्वीर पर प्यार और तारीफों की बरसात करते हैं.
उनकी लेटेस्ट तस्वीरों में मोना ने मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों ही अंदाज में कमाल का बैलेंस दिखता है . किसी तस्वीर में वह स्टाइलिश गाउन में दिख रही हैं, उनका स्माइल और एक्सप्रेशन उनके कॉन्फिडेंट की झलक दिखाते हैं. यही वजह है कि उनके फैंस उनकी हर तस्वीर पर प्यार और तारीफों की बरसात करते हैं.
7/10
टीवी के अलावा मोना सिंह ने बॉलीवुड में भी अपनी खास पहचान बनाई है. उन्होंने आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स में करीना कपूर की बहन का रोल निभाया था.
टीवी के अलावा मोना सिंह ने बॉलीवुड में भी अपनी खास पहचान बनाई है. उन्होंने आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स में करीना कपूर की बहन का रोल निभाया था.
8/10
इसके बाद वह लाल सिंह चड्ढा और मेड इन हेवन 2 जैसे प्रोजेक्ट्स में भी नजर आईं. मोना की ऐक्टिंग हमेशा नेचुरल और इमोशनल टच लिए होता है, जो उन्हें बाकी एक्टेसेज से अलग बनाता है.
इसके बाद वह लाल सिंह चड्ढा और मेड इन हेवन 2 जैसे प्रोजेक्ट्स में भी नजर आईं. मोना की ऐक्टिंग हमेशा नेचुरल और इमोशनल टच लिए होता है, जो उन्हें बाकी एक्टेसेज से अलग बनाता है.
9/10
मोना सिंह के रिसेंट प्रोजेक्ट्स में 2025 की फिल्में कोहरा और द बर्ड्स ऑफ बॉलीवुड, 2025 की टीवी सीरीज मिस्ट्री, और 2024 की फिल्म मुंज्या शामिल हैं. उन्होंने अपने एक्टिंग के जादू से हर प्रोजेक्ट में फैंस का दिल जीत लिया है.
मोना सिंह के रिसेंट प्रोजेक्ट्स में 2025 की फिल्में कोहरा और द बर्ड्स ऑफ बॉलीवुड, 2025 की टीवी सीरीज मिस्ट्री, और 2024 की फिल्म मुंज्या शामिल हैं. उन्होंने अपने एक्टिंग के जादू से हर प्रोजेक्ट में फैंस का दिल जीत लिया है.
10/10
आज मोना सिंह सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक रोल मॉडल बन चुकी हैं. उनकी खूबसूरती, कॉन्फिडेंट और सिम्प्लिसिटी उन्हें ग्लैमरस क्वीन बनाते हैं . सच में, ‘जस्सी जैसी कोई नहीं’.
आज मोना सिंह सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक रोल मॉडल बन चुकी हैं. उनकी खूबसूरती, कॉन्फिडेंट और सिम्प्लिसिटी उन्हें ग्लैमरस क्वीन बनाते हैं . सच में, ‘जस्सी जैसी कोई नहीं’.
Published at : 07 Oct 2025 02:36 PM (IST)
Tags :
Mona Singh Jassi Jaisi Koi Nahi The Bads Of Bollywood

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ट्रंप को जरूर नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर वो...', ताइवान के राष्ट्रपति ने रख दी ये शर्त
'ट्रंप को जरूर नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर वो...', ताइवान के राष्ट्रपति ने रख दी ये शर्त
पंजाब
पंजाब सरकार ने 'जहरीली' कोल्ड्रिफ सिरप पर लगाया बैन, आदेश जारी
पंजाब सरकार ने 'जहरीली' कोल्ड्रिफ सिरप पर लगाया बैन, आदेश जारी
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

पवन सिंह की पत्नी ज्योति के लखनऊ स्थित आवास पर पहुंचने पर उन्हें क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, भोजपुरी पावर स्टार मुश्किल में
Bihar Seat Sharing: NDA में सीट बंटवारे पर मंथन, Chirag Paswan की 40 सीटों की मांग
First Snowfall: पहाड़ों पर बर्फबारी का 'आगाज', मैदानी इलाकों में गुलाबी ठंड
Taliban Foreign Minister India Visit: Afghanistan के FM Muttaqi का Delhi दौरा, Pakistan में खलबली!
Truck Accident: बीकानेर में भीषण हादसा, NH6 पर दो Truck भिड़े, एक की जलकर मौत

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ट्रंप को जरूर नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर वो...', ताइवान के राष्ट्रपति ने रख दी ये शर्त
'ट्रंप को जरूर नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए, अगर वो...', ताइवान के राष्ट्रपति ने रख दी ये शर्त
पंजाब
पंजाब सरकार ने 'जहरीली' कोल्ड्रिफ सिरप पर लगाया बैन, आदेश जारी
पंजाब सरकार ने 'जहरीली' कोल्ड्रिफ सिरप पर लगाया बैन, आदेश जारी
विश्व
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
समंदर में भारत के खिलाफ कौन सी साजिश रच रही PAK नेवी? पाकिस्तानी एक्सपर्ट बोले- अब पानी में होगी जंग, भारत के अंदर जाकर...
क्रिकेट
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
41 वर्षीय रॉस टेलर ने रिटायरमेंट से की वापसी, लेकिन जापान-मलेशिया के आगे भी रहे फ्लॉप
बॉलीवुड
पाकिस्तान का सबसे अमीर एक्टर बॉलीवुड के शाहरुख खान के आगे हैं धूल, नेटवर्थ में है जमीन-आसमान का फर्क
पाकिस्तान का सबसे अमीर एक्टर बॉलीवुड के शाहरुख खान के आगे हैं धूल, नेटवर्थ में है जमीन-आसमान का फर्क
शिक्षा
अब JEE परीक्षा में आधार कार्ड से होगा केंद्र आवंटन, जानें कैसे पड़ेगा स्टूडेंट्स पर असर
अब JEE परीक्षा में आधार कार्ड से होगा केंद्र आवंटन, जानें कैसे पड़ेगा स्टूडेंट्स पर असर
जनरल नॉलेज
Room Construction Cost: 10×12 का बनवाना है कमरा, जानें जीएसटी कट के बाद कितना हो गया सस्ता?
10×12 का बनवाना है कमरा, जानें जीएसटी कट के बाद कितना हो गया सस्ता?
ब्यूटी
Leaves Juice For Glowing Skin: 55 की उम्र में भी शक्ल दिखेगी बचपन जैसी मासूम, इन हरी पत्तियों का रस बनाएगा काम
55 की उम्र में भी शक्ल दिखेगी बचपन जैसी मासूम, इन हरी पत्तियों का रस बनाएगा काम
Paisa LIVE
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
IPO Alert: LG Electronics India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Paisa LIVE
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
IPO Alert: Tata Capital Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|| Paisa Live
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
Embed widget