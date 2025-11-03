एक्सप्लोरर
मिलिंद सोमन के फिटनेस सीक्रेट्स, 59 की उम्र में 29 के कैसे दिखते हैं एक्टर
Milind Soman Fitness Secret: 59 की उम्र में भी मिलिंद सोमन की फिटनेस देखकर हर कोई हैरान है. मॉडल और एक्टर मिलिंद सोमन आज भी 29 साल के लगते हैं. आइए जानते हैं मिलिंद का फिटनेस सीक्रेट.
59 की उम्र में भी एक्टर मिलिंद सोमन को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो 60 के करीब हैं. 4 नवंबर को एक्टर 60 साल के पूरे हो जायेंगे. रनिंग से लेकर योग तक, और सिंपल डाइट तक मिलिंद हर चीज में बैलेंस बनाकर रखते हैं. उनका कहना है कि फिटनेस कोई ट्रेंड नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है. अगर आप भी एक्टर की तरह अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, तो उनके इस डाइट प्लान को ज़रूर फॉलो करें.
Published at : 03 Nov 2025 06:45 PM (IST)
