मिलिंद सोमन के फिटनेस सीक्रेट्स, 59 की उम्र में 29 के कैसे दिखते हैं एक्टर

मिलिंद सोमन के फिटनेस सीक्रेट्स, 59 की उम्र में 29 के कैसे दिखते हैं एक्टर

Milind Soman Fitness Secret: 59 की उम्र में भी मिलिंद सोमन की फिटनेस देखकर हर कोई हैरान है. मॉडल और एक्टर मिलिंद सोमन आज भी 29 साल के लगते हैं. आइए जानते हैं मिलिंद का फिटनेस सीक्रेट.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Nov 2025 06:45 PM (IST)
Milind Soman Fitness Secret: 59 की उम्र में भी मिलिंद सोमन की फिटनेस देखकर हर कोई हैरान है. मॉडल और एक्टर मिलिंद सोमन आज भी 29 साल के लगते हैं. आइए जानते हैं मिलिंद का फिटनेस सीक्रेट.

59 की उम्र में भी एक्टर मिलिंद सोमन को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो 60 के करीब हैं. 4 नवंबर को एक्टर 60 साल के पूरे हो जायेंगे. रनिंग से लेकर योग तक, और सिंपल डाइट तक मिलिंद हर चीज में बैलेंस बनाकर रखते हैं. उनका कहना है कि फिटनेस कोई ट्रेंड नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है. अगर आप भी एक्टर की तरह अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, तो उनके इस डाइट प्लान को ज़रूर फॉलो करें.

मिलिंद सोमन का दिन बहुत सिंपल लेकिन हेल्दी तरीके से शुरू होता है. वो सुबह उठकर सबसे पहले पानी पीते हैं और फिर हल्का-फुल्का एक्सरसाइज करते हैं.
मिलिंद सोमन का दिन बहुत सिंपल लेकिन हेल्दी तरीके से शुरू होता है. वो सुबह उठकर सबसे पहले पानी पीते हैं और फिर हल्का-फुल्का एक्सरसाइज करते हैं.
नाश्ते में वो ज्यादातर नारियल, फल या ड्राई फ्रूट्स खाते हैं. उनका मानना है कि सुबह शरीर को एनर्जी देने के लिए सिंपल और नेचुरल चीजें सबसे जरूरी हैं.
नाश्ते में वो ज्यादातर नारियल, फल या ड्राई फ्रूट्स खाते हैं. उनका मानना है कि सुबह शरीर को एनर्जी देने के लिए सिंपल और नेचुरल चीजें सबसे जरूरी हैं.
मिलिंद फास्ट फूड या प्रोसेस्ड चीजों से दूरी बनाकर रखते हैं. उनका कहना हैं कि जो चीजें नेचर से आती हैं, वही हमारी बॉडी के लिए सही हैं. इसलिए वो अपने खाने में दाल, चावल, सब्जी और दही जैसी चीजें शामिल करते हैं.
मिलिंद फास्ट फूड या प्रोसेस्ड चीजों से दूरी बनाकर रखते हैं. उनका कहना हैं कि जो चीजें नेचर से आती हैं, वही हमारी बॉडी के लिए सही हैं. इसलिए वो अपने खाने में दाल, चावल, सब्जी और दही जैसी चीजें शामिल करते हैं.
एक्टर लंच के समय घर का बना खाना ही खाते हैं. आमतौर पर उनका खाना होता है ब्राउन राइस, दाल और हरी सब्जियां. वो खाने के बाद कभी तुरंत पानी नहीं पीते, बल्कि थोड़ी देर बाद नारियल पानी या छाछ लेते हैं. जो कि डाइजेशन के लिए अच्छा होता है.
एक्टर लंच के समय घर का बना खाना ही खाते हैं. आमतौर पर उनका खाना होता है ब्राउन राइस, दाल और हरी सब्जियां. वो खाने के बाद कभी तुरंत पानी नहीं पीते, बल्कि थोड़ी देर बाद नारियल पानी या छाछ लेते हैं. जो कि डाइजेशन के लिए अच्छा होता है.
वहीं मिलिंद हमेशा डिनर शाम के 7 बजे तक कर लेते हैं. उनका कहना है कि रात में हल्का खाना खाने से नींद अच्छी आती है और डाइजेशन भी सही रहता है. डिनर में वो सूप, उबली सब्ज़ियां या एक बाउल दाल खाना पसंद करते हैं. इस आदत ने उन्हें हमेशा एनर्जेटिक बनाए रखने में मदद की है.
वहीं मिलिंद हमेशा डिनर शाम के 7 बजे तक कर लेते हैं. उनका कहना है कि रात में हल्का खाना खाने से नींद अच्छी आती है और डाइजेशन भी सही रहता है. डिनर में वो सूप, उबली सब्ज़ियां या एक बाउल दाल खाना पसंद करते हैं. इस आदत ने उन्हें हमेशा एनर्जेटिक बनाए रखने में मदद की है.
एक्टर के हिसाब से फिटनेस का सबसे बड़ा राज है कम खाओ और ज्यादा चलो. बता दें कि, मिलिंद हर दिन 10 से 15 किलोमीटर तक रनिंग करते हैं या स्विमिंग. उनका कहना है कि जिम जाने से ज्यादा जरूरी है एक्टिव रहना. चाहे वॉकिंग हो, साइक्लिंग या योग हर दिन बॉडी को चलाते रहना फिटनेस का राज है.
एक्टर के हिसाब से फिटनेस का सबसे बड़ा राज है कम खाओ और ज्यादा चलो. बता दें कि, मिलिंद हर दिन 10 से 15 किलोमीटर तक रनिंग करते हैं या स्विमिंग. उनका कहना है कि जिम जाने से ज्यादा जरूरी है एक्टिव रहना. चाहे वॉकिंग हो, साइक्लिंग या योग हर दिन बॉडी को चलाते रहना फिटनेस का राज है.
मिलिंद की फिटनेस देखकर हर कोई यही सोचता है कि वो कौन-सा डाइट लेते हैं, लेकिन असल में इसका जवाब है सादगी और अनुशासन. अगर आप भी बढ़ती उम्र में जवान दिखना चाहते हैं, तो बस मिलिंद की तरह नैचुरल फूड, रेग्युलर एक्टिविटी और पॉजिटिव सोच को अपना लें.
मिलिंद की फिटनेस देखकर हर कोई यही सोचता है कि वो कौन-सा डाइट लेते हैं, लेकिन असल में इसका जवाब है सादगी और अनुशासन. अगर आप भी बढ़ती उम्र में जवान दिखना चाहते हैं, तो बस मिलिंद की तरह नैचुरल फूड, रेग्युलर एक्टिविटी और पॉजिटिव सोच को अपना लें.
Published at : 03 Nov 2025 06:45 PM (IST)
Milind Soman Birthday Special

Photo Gallery

