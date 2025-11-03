मिलिंद सोमन के फिटनेस सीक्रेट्स, 59 की उम्र में 29 के कैसे दिखते हैं एक्टर

एक्टर के हिसाब से फिटनेस का सबसे बड़ा राज है कम खाओ और ज्यादा चलो. बता दें कि, मिलिंद हर दिन 10 से 15 किलोमीटर तक रनिंग करते हैं या स्विमिंग. उनका कहना है कि जिम जाने से ज्यादा जरूरी है एक्टिव रहना. चाहे वॉकिंग हो, साइक्लिंग या योग हर दिन बॉडी को चलाते रहना फिटनेस का राज है.