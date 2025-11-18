ऐश्वर्या राय - बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस कही जाने वाली ऐश्वर्या राय अब भले ही पर्दे पर कम नजर आती हो, लेकिन उनकी लैविश लाइफ में कोई कमी नहीं आई है. बॉलीवुड लाइफ की एक रिपोर्ट के अनुसार एक्ट्रेस 800 करोड़ से अधिक संपत्ति की मालिकन हैं. एक्ट्रेस एक फिल्म के लिए 10 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं. वहीं एक्ट्रेस के पति अभिषेक बच्चन की नेटवर्थ GQ के अनुसार 280 करोड़ है.