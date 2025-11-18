हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नेटवर्थ के मामले में बॉलीवुड की 'धुरंधर' एक्ट्रेस कौन? कमाई में पतियों को छोड़ चुकी हैं बेहद पीछे

नेटवर्थ के मामले में बॉलीवुड की 'धुरंधर' एक्ट्रेस कौन? कमाई में पतियों को छोड़ चुकी हैं बेहद पीछे

Bollywood Rich Actresses: आज हम बॉलीवुड की उन डिवाज से मिलवा रहे हैं. जो सिर्फ अपने लुक्स और एक्टिंग ही नहीं कमाई से भी सबको हैरान कर देते हैं. देखिए इस लिस्ट में किस-किस का नाम शामिल है.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 18 Nov 2025 09:39 PM (IST)
Bollywood Bollywood Rich Actresses: आज हम बॉलीवुड की उन डिवाज से मिलवा रहे हैं. जो सिर्फ अपने लुक्स और एक्टिंग ही नहीं कमाई से भी सबको हैरान कर देते हैं. देखिए इस लिस्ट में किस-किस का नाम शामिल है.

बॉलीवुड की ये एक्ट्रेसेस हैं पति से ज्यादा अमीर

1/7
आलिया भट्ट - सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड टैलेंटिड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की. आलिया ने फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से बॉलीवुड में कदम रखा था. आज वो इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं.
आलिया भट्ट - सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड टैलेंटिड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की. आलिया ने फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर’ से बॉलीवुड में कदम रखा था. आज वो इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक हैं.
2/7
आलिया एक फिल्म के लिए वो 6 से 9 करोड़ की फीस लेती हैं. GQ के अनुसार, आलिया भट्ट की नेटवर्थ 550 करोड़ रुपये है. वहीं एक्ट्रेस के पति रणबीर कपूर की 330 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं.
आलिया एक फिल्म के लिए वो 6 से 9 करोड़ की फीस लेती हैं. GQ के अनुसार, आलिया भट्ट की नेटवर्थ 550 करोड़ रुपये है. वहीं एक्ट्रेस के पति रणबीर कपूर की 330 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक हैं.
3/7
ऐश्वर्या राय - बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस कही जाने वाली ऐश्वर्या राय अब भले ही पर्दे पर कम नजर आती हो, लेकिन उनकी लैविश लाइफ में कोई कमी नहीं आई है. बॉलीवुड लाइफ की एक रिपोर्ट के अनुसार एक्ट्रेस 800 करोड़ से अधिक संपत्ति की मालिकन हैं. एक्ट्रेस एक फिल्म के लिए 10 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं. वहीं एक्ट्रेस के पति अभिषेक बच्चन की नेटवर्थ GQ के अनुसार 280 करोड़ है.
ऐश्वर्या राय - बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस कही जाने वाली ऐश्वर्या राय अब भले ही पर्दे पर कम नजर आती हो, लेकिन उनकी लैविश लाइफ में कोई कमी नहीं आई है. बॉलीवुड लाइफ की एक रिपोर्ट के अनुसार एक्ट्रेस 800 करोड़ से अधिक संपत्ति की मालिकन हैं. एक्ट्रेस एक फिल्म के लिए 10 करोड़ रुपये चार्ज करती हैं. वहीं एक्ट्रेस के पति अभिषेक बच्चन की नेटवर्थ GQ के अनुसार 280 करोड़ है.
4/7
दीपिका पादुकोण - दीपिका पादुकोण इन दिनों काम से दूर अपनी बेटी दुआ संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं. लेकिन हर दिन किसी ना किसी वजह से चर्चा में बनी रहती हैं.
दीपिका पादुकोण - दीपिका पादुकोण इन दिनों काम से दूर अपनी बेटी दुआ संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं. लेकिन हर दिन किसी ना किसी वजह से चर्चा में बनी रहती हैं.
5/7
ईटी नाउ की एक रिपोर्ट के अनुसार दीपिका पादुकोण करीब 500 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालकिन हैं. एक्ट्रेस के पति रणवीर सिंह की नेटवर्थ करीब 245 करोड़ रुपये बताई जा रही है.
ईटी नाउ की एक रिपोर्ट के अनुसार दीपिका पादुकोण करीब 500 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालकिन हैं. एक्ट्रेस के पति रणवीर सिंह की नेटवर्थ करीब 245 करोड़ रुपये बताई जा रही है.
6/7
कैटरीना कैफ - कैटरीना कैफ का नाम भी आज इंडस्ट्री की टॉप और रिच एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार है. फाइनेंसियल एक्सप्रेस के मुताबिक एक्ट्रेस 224 करोड़ की संपत्ति की मालकिन हैं.
कैटरीना कैफ - कैटरीना कैफ का नाम भी आज इंडस्ट्री की टॉप और रिच एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार है. फाइनेंसियल एक्सप्रेस के मुताबिक एक्ट्रेस 224 करोड़ की संपत्ति की मालकिन हैं.
7/7
एक्ट्रेस वो एक फिल्म के लिए 10-12 करोड़ की फीस लेती हैं. वहीं उनके पति और एक्टर विक्की कौशल की नेटवर्थ करीब 140 करोड़ रुपये की है.
एक्ट्रेस वो एक फिल्म के लिए 10-12 करोड़ की फीस लेती हैं. वहीं उनके पति और एक्टर विक्की कौशल की नेटवर्थ करीब 140 करोड़ रुपये की है.
Published at : 18 Nov 2025 09:39 PM (IST)
Tags :
Priyanka Chopra Bollywood Alia Bhatt

बॉलीवुड फोटो गैलरी

