हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमल्लिका शेरावत की 10 ग्लैमरस तस्वीरें: 48 की उम्र में भी अपने हुस्न से कहर ढाती हैं एक्ट्रेस

मल्लिका शेरावत की 10 ग्लैमरस तस्वीरें: 48 की उम्र में भी अपने हुस्न से कहर ढाती हैं एक्ट्रेस

Mallika Sherawat Pics: मल्लिका शेरावत की खूबसूरती और स्टाइलिश अंदाज इन सभी तस्वीरों मे साफ झलक रहा है. 48 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस और ग्लैमरस लुक फैन्स को इंप्रेस करते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Sep 2025 04:41 PM (IST)
Mallika Sherawat Pics: मल्लिका शेरावत की खूबसूरती और स्टाइलिश अंदाज इन सभी तस्वीरों मे साफ झलक रहा है. 48 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस और ग्लैमरस लुक फैन्स को इंप्रेस करते हैं.

मल्लिका शेरावत बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिन्होंने अपनी ग्लैमरस अदाओं से फिल्म इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है. उन्होंने कई फिल्मों में अपने स्टाइल और एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता और आज भी अपनी खूबसूरती और फिटनेस से सुर्खियों में रहती हैं. 48 की उम्र में भी वह अपने ग्रेस से फैंस को दीवाना बना रही हैं.

1/10
मल्लिका शेरावत ने इस लुक में पर्पल रंग की शिमरी साड़ी पहनी हैं. उन्होंने यह साड़ी एक स्ट्रैपी ब्लाउज के साथ पहनी है, जिसमें सीक्वेंस का काम है, जो उनके लुक को ग्लैमरस बना रहा है. उन्होंने अपने इस मॉडर्न एथनिक लुक को बड़े सिल्वर चांदबालियों और चौड़े कंगन के साथ एक्सेसराइज़ किया है.
मल्लिका शेरावत ने इस लुक में पर्पल रंग की शिमरी साड़ी पहनी हैं. उन्होंने यह साड़ी एक स्ट्रैपी ब्लाउज के साथ पहनी है, जिसमें सीक्वेंस का काम है, जो उनके लुक को ग्लैमरस बना रहा है. उन्होंने अपने इस मॉडर्न एथनिक लुक को बड़े सिल्वर चांदबालियों और चौड़े कंगन के साथ एक्सेसराइज़ किया है.
2/10
इस लुक मे मल्लिका ने गहरे ऑरेंज और लाल रंग की भारी कढ़ाई वाली साड़ी पहना है, जिसके साथ मैचिंग डीप-नेक ब्लाउज है. उनका यह लुक भारी गोल्ड और कुंदन की ज्वेलरी से सजा है, जिसमें एक मांग टीका, बड़ा चोकर नेकलेस, बड़े झुमके, और एक ट्रेडिशनल नथ शामिल है. उन्होंने एक लंबी चोटी बनाई हुई है और हाथों में ढेर सारी लाल चूड़ियां पहनी हुई हैं, जो एक क्लासिक ब्राइडल वाइब दे रहा है.
इस लुक मे मल्लिका ने गहरे ऑरेंज और लाल रंग की भारी कढ़ाई वाली साड़ी पहना है, जिसके साथ मैचिंग डीप-नेक ब्लाउज है. उनका यह लुक भारी गोल्ड और कुंदन की ज्वेलरी से सजा है, जिसमें एक मांग टीका, बड़ा चोकर नेकलेस, बड़े झुमके, और एक ट्रेडिशनल नथ शामिल है. उन्होंने एक लंबी चोटी बनाई हुई है और हाथों में ढेर सारी लाल चूड़ियां पहनी हुई हैं, जो एक क्लासिक ब्राइडल वाइब दे रहा है.
3/10
इस तस्वीर मे मल्लिका ने शाइनी नीले रंग की साड़ी को पीले रंग के स्ट्रैपी ब्लाउज के साथ पहनकर एक कंट्रास्ट स्टाइल दिखाया है. उनकी साड़ी पर पतली पीली बॉर्डर है, और ब्लाउज पर हल्का शिमर वर्क है. उन्होंने डायमंड का नेकलेस और लंबे झुमके पहने हैं, और हाथों में मैचिंग नीले और पीले कंगन पहने हैं. खुले बालों के बजाय, उन्होंने बालों की एक चोटी बनाई हुई है.
इस तस्वीर मे मल्लिका ने शाइनी नीले रंग की साड़ी को पीले रंग के स्ट्रैपी ब्लाउज के साथ पहनकर एक कंट्रास्ट स्टाइल दिखाया है. उनकी साड़ी पर पतली पीली बॉर्डर है, और ब्लाउज पर हल्का शिमर वर्क है. उन्होंने डायमंड का नेकलेस और लंबे झुमके पहने हैं, और हाथों में मैचिंग नीले और पीले कंगन पहने हैं. खुले बालों के बजाय, उन्होंने बालों की एक चोटी बनाई हुई है.
4/10
मल्लिका इस लुक में रेट्रो-स्टाइल लुक मे नज़र आ रही हैं. उन्होंने ग्रीन रंग की टॉप और शॉर्ट ड्रेस पहनी है, जिसके ऊपर लाइम ग्रीन रंग का चेकर्ड एप्रन है जिसमें फ्रिल लगी हुई है. उन्होंने अपने इस लुक को पिंक रोटरी फोन और गोल्डन ईयररिंग्स के साथ एक्सेसराइज किया है.
मल्लिका इस लुक में रेट्रो-स्टाइल लुक मे नज़र आ रही हैं. उन्होंने ग्रीन रंग की टॉप और शॉर्ट ड्रेस पहनी है, जिसके ऊपर लाइम ग्रीन रंग का चेकर्ड एप्रन है जिसमें फ्रिल लगी हुई है. उन्होंने अपने इस लुक को पिंक रोटरी फोन और गोल्डन ईयररिंग्स के साथ एक्सेसराइज किया है.
5/10
इस लुक में मल्लिका ने गहरे हरे रंग की साटन साड़ी पहनी हैं. उन्होंने साड़ी को मैचिंग सीक्वेंस वाले स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पेयर किया है, जो उन्हें एक मॉडर्न पार्टी लुक दे रहा है. उन्होंने एक्सेसरीज़ को कम रखा है, सिर्फ कुछ रिंग्स और पतले ब्रेसलेट पहने हैं, जिससे साड़ी का रंग और टेक्सचर हाइलाइट हो रहा है. बालों को उन्होंने खुला रखा है और साइड पोज़ में खड़े होकर वह अपनी फिगर दिखा रही हैं जो इस लुक को काफी कैची बना रहा है.
इस लुक में मल्लिका ने गहरे हरे रंग की साटन साड़ी पहनी हैं. उन्होंने साड़ी को मैचिंग सीक्वेंस वाले स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पेयर किया है, जो उन्हें एक मॉडर्न पार्टी लुक दे रहा है. उन्होंने एक्सेसरीज़ को कम रखा है, सिर्फ कुछ रिंग्स और पतले ब्रेसलेट पहने हैं, जिससे साड़ी का रंग और टेक्सचर हाइलाइट हो रहा है. बालों को उन्होंने खुला रखा है और साइड पोज़ में खड़े होकर वह अपनी फिगर दिखा रही हैं जो इस लुक को काफी कैची बना रहा है.
6/10
मल्लिका ने इस लुक में पूल के किनारे बैठकर एकदम चिल और कैज़ुअल लुक दिया है. उन्होंने न्यूड रंग का स्लीवलेस टॉप पहना है जिसे एक रंग-बिरंगी, प्लीटेड लंबी स्कर्ट के साथ पेयर किया है जिस पर ब्राइट फ्लोरल प्रिंट है. उन्होंने बालों को खुला रखा है और बहुत कम ज्वेलरी पहनी है.
मल्लिका ने इस लुक में पूल के किनारे बैठकर एकदम चिल और कैज़ुअल लुक दिया है. उन्होंने न्यूड रंग का स्लीवलेस टॉप पहना है जिसे एक रंग-बिरंगी, प्लीटेड लंबी स्कर्ट के साथ पेयर किया है जिस पर ब्राइट फ्लोरल प्रिंट है. उन्होंने बालों को खुला रखा है और बहुत कम ज्वेलरी पहनी है.
7/10
इस तस्वीर मे मल्लिका ने एक ड्रामेटिक फैशन स्टेटमेंट दिया है. उन्होंने एक रेड और गोल्ड रंग का जैकेट पहना है जिसमें ओवरसाइज़्ड कॉलर और कट-वर्क की डिजाइन है जो इसे एक मॉडर्न आर्ट पीस जैसा लुक दे रहा है. अंदर उन्होंने एक काला ब्रालेट पहना है. बालों का मेसी बन उन्हें एक कॉन्फिडेंट अंदाज़ दे रहे हैं.
इस तस्वीर मे मल्लिका ने एक ड्रामेटिक फैशन स्टेटमेंट दिया है. उन्होंने एक रेड और गोल्ड रंग का जैकेट पहना है जिसमें ओवरसाइज़्ड कॉलर और कट-वर्क की डिजाइन है जो इसे एक मॉडर्न आर्ट पीस जैसा लुक दे रहा है. अंदर उन्होंने एक काला ब्रालेट पहना है. बालों का मेसी बन उन्हें एक कॉन्फिडेंट अंदाज़ दे रहे हैं.
8/10
मल्लिका इस तस्वीर में एक खूबसूरत रेड और येलो रंग की प्रिंटेड मैक्सी ड्रेस में नजर आ रही हैं, जो एक हॉल्टर-नेक डिजाइन की है और इसकी डीप-कट नेकलाइन है. उनके बाल खुले और हल्के वेवी हैं और उन्होंने अपने मेकअप को न्यूट्रल रखा हुए है.
मल्लिका इस तस्वीर में एक खूबसूरत रेड और येलो रंग की प्रिंटेड मैक्सी ड्रेस में नजर आ रही हैं, जो एक हॉल्टर-नेक डिजाइन की है और इसकी डीप-कट नेकलाइन है. उनके बाल खुले और हल्के वेवी हैं और उन्होंने अपने मेकअप को न्यूट्रल रखा हुए है.
9/10
इस तस्वीर में मल्लिका ने लाल रंग का लहंगा पहना है जो बारीक बीड्स और एम्ब्रायडरी से सजा हुआ है. उन्होंने एक डीप-कट नेकलाइन वाला मैचिंग ब्लाउज पहना है. उन्होंने अपने इस एथनिक लुक को लाल रंग की कई चूड़ियों और एक हल्के दुपट्टे के साथ पूरा किया है. उनका मेकअप काफी ग्लैम है जिसमें आईलाइनर, हाइलाइटेड चीक्स और न्यूड-पिंक लिपस्टिक शामिल है.
इस तस्वीर में मल्लिका ने लाल रंग का लहंगा पहना है जो बारीक बीड्स और एम्ब्रायडरी से सजा हुआ है. उन्होंने एक डीप-कट नेकलाइन वाला मैचिंग ब्लाउज पहना है. उन्होंने अपने इस एथनिक लुक को लाल रंग की कई चूड़ियों और एक हल्के दुपट्टे के साथ पूरा किया है. उनका मेकअप काफी ग्लैम है जिसमें आईलाइनर, हाइलाइटेड चीक्स और न्यूड-पिंक लिपस्टिक शामिल है.
10/10
मल्लिका ने सफेद रंग का फैशनेबल शर्ट पहना है जिसकी स्लीव्स और सामने के हिस्से में लेस और कट-वर्क की खूबसूरत डिटेलिंग है. इसे उन्होंने टर्क्वॉइज़ और गोल्डन प्रिंट वाली हाई-वेस्ट स्कर्ट के साथ पेयर किया है, जिस पर लीफी पैटर्न है. उनके बाल खुले और हल्के कर्ल किए हुए हैं और उन्होंने कोई भारी एक्सेसरी नहीं पहनी है.
मल्लिका ने सफेद रंग का फैशनेबल शर्ट पहना है जिसकी स्लीव्स और सामने के हिस्से में लेस और कट-वर्क की खूबसूरत डिटेलिंग है. इसे उन्होंने टर्क्वॉइज़ और गोल्डन प्रिंट वाली हाई-वेस्ट स्कर्ट के साथ पेयर किया है, जिस पर लीफी पैटर्न है. उनके बाल खुले और हल्के कर्ल किए हुए हैं और उन्होंने कोई भारी एक्सेसरी नहीं पहनी है.
Published at : 26 Sep 2025 04:41 PM (IST)
Tags :
Mallika Sherawat Welcome MURDER

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ट्रंप की टैरिफ वाली टेंशन पर सामने आया बड़ा अपडेट, भारत सरकार बोली- 'ट्रेड डील को जल्दी ही...'
ट्रंप की टैरिफ वाली टेंशन पर सामने आया बड़ा अपडेट, भारत सरकार बोली- 'ट्रेड डील को जल्दी ही...'
महाराष्ट्र
मराठवाड़ा बाढ़: बर्बाद किसानों के जख्म पर सरकार और विपक्ष का मरहम! कर्ज माफी पर क्या बोले अजित पवार?
मराठवाड़ा बाढ़: बर्बाद किसानों के जख्म पर सरकार और विपक्ष का मरहम! कर्ज माफी पर क्या बोले अजित पवार?
क्रिकेट
कितनी दौलत के मालिक हैं भारत के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा? IPL और BCCI से बंपर कमाई; जानें नेटवर्थ
कितनी दौलत के मालिक हैं भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा? IPL और BCCI से बंपर कमाई; जानें नेटवर्थ
बॉलीवुड
विक्की-कैट से अरबाज-शूरा तक, इन सितारों के लिए स्पेशल रहेगा साल 2025, घर में गूंजेगी बच्चे की किलकारी
विक्की-कैट से अरबाज-शूरा तक, साल 2025 में इन स्टार्स के घर में गूंजेगी किलकारी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

The EV Podcast, with MG & BYD | Auto Live
New 2025 Volkswagen Tiguan R-Line India first look and interior |Auto Live
TVS iQube Review: ये है India की सबसे महंगी EV! | Auto Live
New Defender Octa India review, features, sound | Auto Live
Toyota Vellfire 2025 India review, interior and features | Auto Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ट्रंप की टैरिफ वाली टेंशन पर सामने आया बड़ा अपडेट, भारत सरकार बोली- 'ट्रेड डील को जल्दी ही...'
ट्रंप की टैरिफ वाली टेंशन पर सामने आया बड़ा अपडेट, भारत सरकार बोली- 'ट्रेड डील को जल्दी ही...'
महाराष्ट्र
मराठवाड़ा बाढ़: बर्बाद किसानों के जख्म पर सरकार और विपक्ष का मरहम! कर्ज माफी पर क्या बोले अजित पवार?
मराठवाड़ा बाढ़: बर्बाद किसानों के जख्म पर सरकार और विपक्ष का मरहम! कर्ज माफी पर क्या बोले अजित पवार?
क्रिकेट
कितनी दौलत के मालिक हैं भारत के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा? IPL और BCCI से बंपर कमाई; जानें नेटवर्थ
कितनी दौलत के मालिक हैं भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा? IPL और BCCI से बंपर कमाई; जानें नेटवर्थ
बॉलीवुड
विक्की-कैट से अरबाज-शूरा तक, इन सितारों के लिए स्पेशल रहेगा साल 2025, घर में गूंजेगी बच्चे की किलकारी
विक्की-कैट से अरबाज-शूरा तक, साल 2025 में इन स्टार्स के घर में गूंजेगी किलकारी
इंडिया
MiG-21 Farewell: कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
कौन हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा ? क्या है MIG-21 से उनका कनेक्शन, विदाई में किया ये काम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दशहरा से पहले यूपी के 3.96 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया तोहफा, ₹89.96 करोड़ रुपये किए ट्रांसफर
दशहरा से पहले यूपी के 3.96 लाख से अधिक स्टूडेंट्स को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया तोहफा, ₹89.96 करोड़ रुपये किए ट्रांसफर
हेल्थ
Viral Infection In NCR: दिल्ली में तेजी से फैल रहा यह खतरनाक वायरल, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को है खतरा
दिल्ली में तेजी से फैल रहा यह खतरनाक वायरल, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को है खतरा
ट्रेंडिंग
सारा धंधा सेट था, अब फाइनल भी...एशिया कप के फाइनल में पहुंचे भारत-पाकिस्तान तो आ गई मीम्स की बाढ़
सारा धंधा सेट था, अब फाइनल भी...एशिया कप के फाइनल में पहुंचे भारत-पाकिस्तान तो आ गई मीम्स की बाढ़
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget