एक्सप्लोरर
मल्लिका शेरावत की 10 ग्लैमरस तस्वीरें: 48 की उम्र में भी अपने हुस्न से कहर ढाती हैं एक्ट्रेस
Mallika Sherawat Pics: मल्लिका शेरावत की खूबसूरती और स्टाइलिश अंदाज इन सभी तस्वीरों मे साफ झलक रहा है. 48 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस और ग्लैमरस लुक फैन्स को इंप्रेस करते हैं.
मल्लिका शेरावत बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिन्होंने अपनी ग्लैमरस अदाओं से फिल्म इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है. उन्होंने कई फिल्मों में अपने स्टाइल और एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता और आज भी अपनी खूबसूरती और फिटनेस से सुर्खियों में रहती हैं. 48 की उम्र में भी वह अपने ग्रेस से फैंस को दीवाना बना रही हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 26 Sep 2025 04:41 PM (IST)
Tags :Mallika Sherawat Welcome MURDER
बॉलीवुड
10 Photos
मल्लिका शेरावत की 10 ग्लैमरस तस्वीरें: 48 की उम्र में भी अपने हुस्न से कहर ढाती हैं एक्ट्रेस
बॉलीवुड
7 Photos
सादगी में भी बला की हसीन लगती हैं मीरा कपूर, तस्वीरों में देखें शाहिद कपूर की बीवी की खूबसूरती
बॉलीवुड
10 Photos
तृप्ति डिमरी की 10 खूबसूरत तस्वीरें: अपने हुस्न से खूब बिजलियां गिराती हैं 'एनिमल' की 'भाभी नंबर 2'
बॉलीवुड
10 Photos
करीना कपूर के छोटे नवाब की 10 क्यूट तस्वीरें, शैतानी में सबको पीछे छोड़ देते हैं जेह
बॉलीवुड
10 Photos
अक्षय कुमार की बेटी की 10 तस्वीरें, मां ट्विंकल खन्ना से नहीं मिलती शक्ल पापा की है कार्बन कॉपी
बॉलीवुड
8 Photos
ग्रीन कलर पहनकर करें मां स्कंदमाता को खुश, स्टाइलिंग के लिए इन हसीनाओं से लें आइडिया
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
ट्रंप की टैरिफ वाली टेंशन पर सामने आया बड़ा अपडेट, भारत सरकार बोली- 'ट्रेड डील को जल्दी ही...'
महाराष्ट्र
मराठवाड़ा बाढ़: बर्बाद किसानों के जख्म पर सरकार और विपक्ष का मरहम! कर्ज माफी पर क्या बोले अजित पवार?
क्रिकेट
कितनी दौलत के मालिक हैं भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा? IPL और BCCI से बंपर कमाई; जानें नेटवर्थ
बॉलीवुड
विक्की-कैट से अरबाज-शूरा तक, साल 2025 में इन स्टार्स के घर में गूंजेगी किलकारी
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion