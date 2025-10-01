एक्सप्लोरर
परदेस की 'कुसुम' की 10 तस्वीरें, फिल्मों में कमबैक करके मचाया धमाल
Mahima Chaudhry 10 Photos: फिल्म परदेस से स्टार बनीं महिमा चौधरी को आज एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं. अपनी अदाओं से उन्होंने हर किसी का दिल जीता है आइए देखते है महिमा की 10 तस्वीरें .
फिल्म परदेस से रातों-रात स्टार बनीं महिमा चौधरी को आज भी फैंस 'कुसुम' के नाम से याद करते हैं. अपनी मासूमियत और सादगी भरे अंदाज़ से उन्होंने हर किसी का दिल जीत लिया था. हालांकि समय के साथ उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और अब अपनी पर्सनल लाइफ और परिवार पर ज्यादा ध्यान देती हैं. आइए तस्वीरों के जरिए देखते हैं कि आजकल महिमा चौधरी कैसी जिंदगी जी रही हैं और किस तरह घर-परिवार संभाल रही हैं.
Published at : 01 Oct 2025 01:12 PM (IST)
Tags :Mahima Chaudhry Pardes
