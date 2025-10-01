हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
परदेस की 'कुसुम' की 10 तस्वीरें, फिल्मों में कमबैक करके मचाया धमाल

Mahima Chaudhry 10 Photos: फिल्म परदेस से स्टार बनीं महिमा चौधरी को आज एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं. अपनी अदाओं से उन्होंने हर किसी का दिल जीता है आइए देखते है महिमा की 10 तस्वीरें .

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Oct 2025 01:12 PM (IST)
Mahima Chaudhry 10 Photos: फिल्म परदेस से स्टार बनीं महिमा चौधरी को आज एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं. अपनी अदाओं से उन्होंने हर किसी का दिल जीता है आइए देखते है महिमा की 10 तस्वीरें .

फिल्म परदेस से रातों-रात स्टार बनीं महिमा चौधरी को आज भी फैंस 'कुसुम' के नाम से याद करते हैं. अपनी मासूमियत और सादगी भरे अंदाज़ से उन्होंने हर किसी का दिल जीत लिया था. हालांकि समय के साथ उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली और अब अपनी पर्सनल लाइफ और परिवार पर ज्यादा ध्यान देती हैं. आइए तस्वीरों के जरिए देखते हैं कि आजकल महिमा चौधरी कैसी जिंदगी जी रही हैं और किस तरह घर-परिवार संभाल रही हैं.

1/10
महिमा चौधरी ने मॉडलिंग और टीवी एड्स में काम करके अपने करियर की शुरूआत की थी.
2/10
महिमा ने अपने फिल्मी करियर कि शुरूआत फिल्म 'परदेस' से की थी. इस फिल्म में महिमा शाहरुख खान के साथ नजर आई थी.
3/10
फिल्म 'परदेस' के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड भी मिला.
4/10
इसके बाद महिमा ने 'दाग: द फायर', 'दिल क्या करे', 'धड़कन', 'कुरुक्षेत्र', 'लज्जा' और 'बागबान' जैसी कई सफल फिल्मों में काम किया.
5/10
महिमा चौधरी की शादी 2006 में बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी से हुई थी, लेकिन बाद में वे अलग हो गए.
6/10
महिमा की एक बेटी भी है, जिसका नाम अरियाना है. पति से अलग होने के बाद महिमा अपनी बेटी की सिंगल मदर बनकर परवरिश कर रही हैं.
7/10
महिमा चौधरी कई सालों के लिए इंडस्ट्री से गायब हो गयी थी. जिसके पीछे एक दर्दनाक घटना है.
8/10
दरअसल 1999 में 'दिल क्या करे' फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ट्रक से उनकी कार टकरा गई थी, जिसके कारण उनके चेहरे पर गंभीर चोटें आई थी. जिसके लिए उन्हें चेहरे की सर्जरी करवानी पड़ी थी.
9/10
इस हादसे के बाद उन्होंने अपनी पहचान छुपा कर रखी और कुछ समय तक फिल्मों से दूरी बना ली.
10/10
लेकिन अब उन्होंने हाल ही में 'द सिग्नेचर', 'इमरजेंसी' और 'नादानियां' जैसी फिल्मों से वापसी की है.
Published at : 01 Oct 2025 01:12 PM (IST)
Embed widget