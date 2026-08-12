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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमुसलमान से शादी करके मोटी-भद्दी हो गई? ट्रोलिंग पर भड़कीं एक्ट्रेस, कहा- सेक्सी लड़कियां देखनी है तो...

मुसलमान से शादी करके मोटी-भद्दी हो गई? ट्रोलिंग पर भड़कीं एक्ट्रेस, कहा- सेक्सी लड़कियां देखनी है तो...

Swara Bhasker On Body Shaming: स्वरा भास्कर ने हाल ही में बताया कि उनका वजन बढ़ने पर उन्हें काफी ट्रोल होना पड़ा है. उन्होंने कहा कि उन्हें कमेंट किए गए कि मुस्लिम से शादी कर वे मोटी हो गई हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 12 Aug 2026 09:20 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भारस्कर ने मुस्लिम फहाद अहमद संग शादी की है. एक्ट्रेस को दूसरे धर्म में शादी करने के लिए तो काफी ट्रोलिंग सहनी ही पड़ी है वहीं बेटी के जन्म के बाद वजन बढ़ने पर भी उन्हें काफी ट्रोल किया गया और यहां तक कहा गया कि मुस्लिम से शादी करने के बाद एक्ट्रेस मोटी और भद्दी हो गई हैं. वहीं अब एक्ट्रेस ने एक पॉडकास्ट में ट्रोल्स को करारा जवाब दिया है.

मेरी जिंदगी आपकी आंखों के लिए नहीं चल रही है’
दरअसल स्वरा भास्कर ने जय मदान के पॉडकास्ट में अपनी दूसरे धर्म में शादी से लेकर बॉडी शेमिंग तक कई मुद्दों पर खुलकर बात की. इस दौरान उनसे पूछा गया कि आपको काफी बॉडी शेम किया जाता है इसे आप कैसे हैंडल करती हैं. इस पर एक्ट्रेस ने कहा, “ इतने वेल्ले बैठो हो भाई, तुम्हे क्या है किसी और का क्या वेट है. मेरी जिंदगी आपकी आंखों के लिए नहीं चल रही है. आपको अगर सेक्सी लड़कियां देखनी हैं तो कोई दूसरा पेज जाकर देखो ना. आपको किसने बुलाया है मेरे पेज पर.”

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महिलाओं की बॉडी चेंज होती है’
स्वरा आगे कहती हैं, “ मेरा ढाई साल पहले बेबी हुआ है तो वुमन की बॉडी चेंज होती है. इंसान जब ग्रो करता है, मैं जानती हूं कि हम ऐसी इंडस्ट्री से आते हैं जहां सारे टाइम यूथ की प्रीजर्व करते रहते हैं, बोटॉक्स, इंजेक्शनंस, प्लास्टिक सर्जरी, लेकिन सच ये है कि लाइफ बदलती है और ये ठीक है. लाइफ का काम है चेंज होना, आप सोचिए अगर 45 साल की उम्र में कोई 16 साल की लड़की की तरह बिहेव कर रही है तो आपको खुद लगेगा ये अजीब है, आप यही बोलेंगे कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम. वैसे भी मैंने बड़ी गालियां खाई हैं जिंदगी और मैं इसकी आदी हूं. लेकिन जब बच्चा होता है तो आप सेंसेटिव हो जाते हो.”

मुस्लिम से शादी कर मोटी-भद्दी हो गई’
स्वरा ने एक किस्सा भी बताया कि उनके पति फहाद के साथ इलेक्शन कैंपन के दौरान वे काफी बिजी थी और वे ऐसे ही बिना मेकअप के चली गई, उस दौरान उनकी एक बिना मेकअप की फोटो उनकी टीम ने पोस्ट कर दी थी. उस फोटो को लेकर वे आज भी ट्रोल हो रही हैं. एक्ट्रेस ने कहा, “ लोगों ने उनकी पिछली और उस फोटो की तुलना कर कहा कि ये मुसलमान से शादी करके ऐसी हो गई. मुसलमान से शादी करके मोटी हो गई, भद्दी हो गई. इसके बाद फहाद को टेंशन हो गई थी.”


मुसलमान से शादी करके मोटी-भद्दी हो गई? ट्रोलिंग पर भड़कीं एक्ट्रेस, कहा- सेक्सी लड़कियां देखनी है तो...

महिलाओं पर अच्छा दिखने का प्रेशर होता है
स्वरा ने आगे कहा कि मैं भी जिद्दू हूं और मैं अब अपना वजन कम नहीं करूंगी और ऐसे ही मोटी रहूंगी. मैं इंस्टाग्राम पेज पर ऐसे ही हैप्पी हिप्पो की तरह ही दिखूंगी. स्वरा आगे कहती हैं, “हमारी इंडस्ट्री में या और किसी पब्लिक फेसिंग जॉब में महिलाओं पर अलग ही प्रेशर बना रखा है कि हमें ऐसा लगना है, अच्छा लगना है और जज भी होते हो आप कि कैसे लग रहे है. मुझे  देखकर बहुत बुरा लगता है. बच्चे को जन्म देने के बाद वैसे ही बहुत चीजों से गुजरना पड़ता है ऊपर से उस पर आप ये सोचोगे कि अब मुझे पतला होना है और अगर आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो आपको ज्यादा कैलरी की जरूरत पड़ती है. लेकिन मैं लकी हूं कि मैंने सही बुक्स पढ़ी हैं, मुझे फैमिली का सपोर्ट है.”  

स्वरा भास्कर ने फहाद अहमद से की है शादी
स्वरा भास्कर ने 16 फरवरी 2023 को समाजवादी पार्टी के नेता और सोशल एक्टिविस्ट फहाद अहमद संग स्पेशल मैरिट एक्ट के तहत कोर्ट मैरिज की थी. इसके बाद सितंबर 2023 में इस जोड़ी ने अपनी बेटी राबिया का वेलकम किया था.

 

 
 
 
 
 
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स्वरा भास्कर वर्क फ्रंट
स्वरा भास्कर की बात करें तो, उन्हें आखिरी बार टीवी शो 'पति पत्नी और पंगा' में उनके पति फहाद अहमद के साथ देखा गया था. उन्होंने अभी तक अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं की है. 

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Published at : 12 Aug 2026 09:07 AM (IST)
Tags :
Swara Bhasker
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