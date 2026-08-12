'स्पाइडर-मैन' ने दूसरे मंगलवार फिर पलटी बाजी, तोड़ा 10 फिल्मों का रिकॉर्ड

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' भारतीय दर्शकों की पहली पसंद बनी हुई है इसी के साथ ये बॉक्स ऑफ़िस पर जबरदस्त कमाई कर रही है. हालांकि टॉम हॉलैंड स्टारर मार्वल सुपरहीरो फिल्म की कमाई में पहले मंडे को मंदी देखी गई थी लेकिन फिर भी इसने 12वें दिन 500 करोड़ की ग्रॉस कमाई करने वाली पहली हॉलीवुड फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

यहां जानते हैं 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने रिलीज के 13वें दिन यानी पहले मंगलवार को कितनी कमाई की है?

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने 13वें दिन कितना किया कलेक्शन?

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर काफी शानदार परफॉर्म किया है, खासतौर पर पहले हफ्ते में इसने खूब कमाई की और इसका फर्स्ट वीक का कलेक्शन 334.74 करोड़ रुपये रहा. इसके बाद दूसरे वीकेंड पर भी इसने दमदार परफॉर्म किया. लेकिन दूसरे हफ्ते के वीकडेज में इसकी कमाई सिंगल डिजिट में सिमट गई है.

बता दें 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने रिलीज के 12वें दिन यानी पहले मंडे को सभी भाषाओं में कुल मिलाकर 7.60 करोड़ की कमाई की. 30 जुलाई को रिलीज़ होने के बाद से यह पहली बार है जब ज़ेंडया स्टारर इस फिल्म की कमाई 10 करोड़ के आंकड़े से नीचे आई है. वहीं अब रिलीज के 13वें दिन यानी पहले मंगलवार को इसके कलेक्शन में फिर तेजी देखी गई है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने 13वें दिन यानी पहले मंगलवार को भारत में 8.50 करोड़ का कलेक्शन किया है. इसी के साथ अब इसकी इंडिया में टोटल 13 दिनों की नेट कमाई 431.55 करोड़ रुपये हो गई है.

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'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने दूसरे मंगलवार इन फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने रिलीज के दूसरे मंगलवार एक बार फिर कमाई में तेजी दिखाई है. इसी के साथ इसने बॉलीवुड की कई फिल्मों को भी मात दे दी है. इसने दूसरे मंगलवार की कमाई में आरआरआ से लेकर टाइगर 3, धूम 3, पठान सहित कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है.

दूसरे मंगलवार के कलेक्शन में 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने इन फिल्मों को दी मात

कबीर सिंह- 8.31 करोड़ संजू- 8.00 करोड़ टाइगर जिंदा है- 7.83 करोड़ तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर- 7.67 करोड़ पठान- 7.50 करोड़ केजीएफ चैप्टर 2- 7.48 करोड़ चेन्नई एक्सप्रेस-7.06 करोड़ दबंग 2-7.00 करोड़ धूम 3- 6.96 करोड़ टाइगर 3- 6.60 करोड़

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