माहिका शर्मा की 10 खूबसूरत तस्वीरें, क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को कर रही हैं डेट

माहिका शर्मा की 10 खूबसूरत तस्वीरें, क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को कर रही हैं डेट

Mahika Sharma Glamorous Pics: माहिका शर्मा इन दिनों अपनी खूबसूरत तस्वीरों और ग्लैमरस लुक को लेकर चर्चा में हैं. उनका नाम क्रिकेटर हार्दिक पांड्या से जोड़ा जा रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Oct 2025 03:41 PM (IST)
Mahika Sharma Glamorous Pics: माहिका शर्मा इन दिनों अपनी खूबसूरत तस्वीरों और ग्लैमरस लुक को लेकर चर्चा में हैं. उनका नाम क्रिकेटर हार्दिक पांड्या से जोड़ा जा रहा है.

माहिका शर्मा अपनी दिलकश अदाओं और स्टाइलिश तस्वीरों से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है, जहां वह क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के संग एयरपोर्ट पर नजर आई हैं. फैंस का कहना है कि दोनों एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं.

हाल ही में टीवी एक्ट्रेस और मॉडल माहिका शर्मा फिर से सुर्खियों में आ गई हैं. वजह है उनका नाम इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या से जुड़ना.
हाल ही में टीवी एक्ट्रेस और मॉडल माहिका शर्मा फिर से सुर्खियों में आ गई हैं. वजह है उनका नाम इंडियन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या से जुड़ना.
आपको बता दें कि माहिका शर्मा एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं. वह इंस्टाग्राम पर फैशन और फिटनेस कंटेंट शेयर करती हैं.
आपको बता दें कि माहिका शर्मा एक मॉडल और एक्ट्रेस हैं. वह इंस्टाग्राम पर फैशन और फिटनेस कंटेंट शेयर करती हैं.
माहिका ने अपनी स्कूली पढ़ाई दिल्ली से पूरी की. इसके बाद उन्होंने इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की पढ़ाई की.
माहिका ने अपनी स्कूली पढ़ाई दिल्ली से पूरी की. इसके बाद उन्होंने इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की पढ़ाई की.
पढ़ाई पूरी करने के बाद माहिका ने कई जगह इंटर्नशिप की. इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग की तरफ कदम बढ़ाया.
पढ़ाई पूरी करने के बाद माहिका ने कई जगह इंटर्नशिप की. इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग और एक्टिंग की तरफ कदम बढ़ाया.
माहिका ने फ्रीलांसर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की. वह रैपर रागा के एक म्यूजिक वीडियो में नजर आईं
माहिका ने फ्रीलांसर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की. वह रैपर रागा के एक म्यूजिक वीडियो में नजर आईं
इसके बाद उन्होंने फिल्मों में कई छोटे रोल निभाए. वह 'इनटू द डस्क' और उमंग कुमार की फिल्म 'पीएम नरेंद्र मोदी' (2019) में नजर आ चुकी हैं.
इसके बाद उन्होंने फिल्मों में कई छोटे रोल निभाए. वह ‘इनटू द डस्क’ और उमंग कुमार की फिल्म ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ (2019) में नजर आ चुकी हैं.
माहिका ने कई फेमस फैशन डिजाइनर के लिए वॉक किया है. इनमें तरुण तहिलियानी, मनीष मल्होत्रा, अनीता डोंगरे, रितु कुमार और अमित अग्रवाल शामिल हैं.
माहिका ने कई फेमस फैशन डिजाइनर के लिए वॉक किया है. इनमें तरुण तहिलियानी, मनीष मल्होत्रा, अनीता डोंगरे, रितु कुमार और अमित अग्रवाल शामिल हैं.
24 साल की माहिका शर्मा को 2024 के इंडियन फैशन अवार्ड्स में मॉडल ऑफ द ईयर (न्यू एज) का अवॉर्ड भी मिला.
24 साल की माहिका शर्मा को 2024 के इंडियन फैशन अवार्ड्स में मॉडल ऑफ द ईयर (न्यू एज) का अवॉर्ड भी मिला.
हार्दिक और माहिका तब चर्चा में आए जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था. अनुमान लगाया गया कि माहिका के पीछे हर्दिक पांड्या थे और उन्हें एक साथ एयरपोर्ट पर देखा गया.
हार्दिक और माहिका तब चर्चा में आए जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था. अनुमान लगाया गया कि माहिका के पीछे हर्दिक पांड्या थे और उन्हें एक साथ एयरपोर्ट पर देखा गया.
हालांकि हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा ने अपने रिश्ते को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है.
हालांकि हार्दिक पांड्या और माहिका शर्मा ने अपने रिश्ते को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है.
Published at : 10 Oct 2025 03:41 PM (IST)
